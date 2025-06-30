Необычное явление в Советском Союзе: как работал буфет без продавца

В буфетах продавали закуски, горячие блюда, выпечку и напитки

Рядом с буфетом стоял ящик, куда нужно было складывать деньги, согласно ценам

Чаще всего блюда выставлялись на стол

Были и те, кто обедал там бесплатно

Каждый гость мог выбрать то, что пожелает

Последний день эксперимента удивил власть

В 70-х годах такую систему вновь решили возобновить, но она потерпела неудачу