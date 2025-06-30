Необычное явление в Советском Союзе: как работал буфет без продавца

В 50-х годах прошлого столетия правительство впервые задумалось о том, что социализм в стране вступил в свою полную и неоспоримую фазу победы. Это означало, что настало время воплотить мечты в построении коммунистического общества. В связи с этим была сформулирована обширная программа. Она была направленна на трансформацию общественных отношений.
Впервые такой эксперимент решили провести на заведениях общественного питания. Ведь многие советские граждане достаточно часто посещали подобные места. Например, обнаружить буфет можно было не только в заводских цехах, но и других местах. Часто его можно было найти в кинотеатрах, учебных заведениях и даже железнодорожных станциях. Кроме того, огромное скопление таких заведений находилось на центральных улицах городов, или же там, где чаще всего бывали советские граждане.
В буфетах продавали закуски, горячие блюда, выпечку и напитки
Наверняка, многие спросят: а чем отличается буфет от других мест питания, и почему именно он был так популярен? Ведь в советский период было достаточно много общественных заведений. Так, например, на центральных улицах можно было увидеть кафе, множество столовых и даже роскошные рестораны. Оказывается, что главным отличием буфета было то, что там не готовили блюда, а подавали уже готовую продукцию. В нем подавали исключительно холодные закуски, но были и места, где продавали горячие блюда.
Рядом с буфетом стоял ящик, куда нужно было складывать деньги, согласно ценам
А как же были устроены буфеты без продавцов? Давайте с вами в этом и разберемся. Обычно в большом помещении сдвигалось сразу несколько столов, после чего их накрывали скатертями. Далее туда ставили холодные закуски, горячие блюда, выпечку и холодные напитки. Если кто-то хотел горячий напиток, то на этот случай кофе и чай разливали по большим чайникам. Каждый желающий мог сам подойти и взять то, что ему нужно. Ведь эти заведения не предусматривали того, чтобы гостям все приносили. Они сами должны были взять то, что пожелают.
Чаще всего блюда выставлялись на стол
Что касается посуды, то она также присутствовала в этих заведениях. Так, рядом с буфетом, всегда можно было обнаружить тарелки, столовые приборы, щипцы, подносы и многое другое. Ну и конечно же, именно там и располагался ящик, куда посетители складывали деньги. Иногда такую систему упрощали, и рядом с коробкой можно было обнаружить счёты. Это нужно было для того, чтобы покупатель мог быстро сосчитать сумму, которую должен заплатить за те или иные блюда. В то время пользоваться счётами умел практически каждый. Когда посетитель заходил в буфет, на каждом блюде можно было заметить ценник. После того, как человек перекусил, он должен был посчитать итоговую сумму и положить деньги прямиком в ящик.
Были и те, кто обедал там бесплатно
Но была и другая система организации буфетов. Иногда в заведении сдвигалось огромное количество столов, и организовывались посадочные места. Так, например, в буфете могли одновременно перекусить до 24 человек. На середине стола можно было обнаружить закуски и горячие блюда. Напитки, в свою очередь, располагались на другом стеллаже. Такой стол сервировали заранее. Так, придя в буфет, каждый гость мог обнаружить за большим столом тарелку и столовые приборы. Каждый мог выбрать то, что он хотел, после чего должен был положить в ящик нужную сумму.
Каждый гость мог выбрать то, что пожелает
Несмотря на грандиозную идею, просуществовала такая система недолго. Все дело в том, что к середине 60-х годов выяснилось, что в таких заведениях постоянно присутствует недостача, причем достаточно большая. Тогда власть пришла к выводу, что ещё слишком рано доверять советским гражданам. Причем некоторые не только обедали там бесплатно, но и забирали с собой посуду, вилки, ложки и многое другое.
Последний день эксперимента удивил власть
Изначально такие буфеты показалось достаточно хорошей идеей, ведь показатели действительно радовали, но позже всё изменилось. Были те, кто не просто обедает бесплатно, и уносит кухонные принадлежности с собой, но и даже ворует деньги с того самого ящика. Когда же в стране объявили о закрытии таких буфетов, произошла очень удивительная вещь. В последний день выручка в таких буфетах побила все показатели. Все были в недоумении: как это могло произойти? Оказалось, этому есть простое и очень даже логичное объяснение. Оказывается, что некоторые действительно считали, что там можно пообедать бесплатно, а кому-то просто не хватало денег на перекус, и они как бы ели в долг. Когда же такие граждане получили зарплату, то они все вернули. Возможно именно это подтолкнуло правительство намного позже вновь открыть буфеты без продавцов.
В 70-х годах такую систему вновь решили возобновить, но она потерпела неудачу
Но даже несмотря на неудачную попытку, советское правительство всё же питало надежду на возрождение и укоренение такой системы, а также оно надеялось на сознательность многих граждан. Позже были предприняты новые попытки возобновить работу буфета без продавца, но результат лишь разочаровывал. Уже в 70-х годах было принято решение о том, что стоит установить такой буфет в одной крупной фирме. Он был предусмотрен для руководителей этого предприятия. Сначала все шло как нужно, но позже обнаружилась небольшая недостача. Тогда было принято решение о том, что нужно выяснить, кто так недобросовестно поступает. Позже было установлено скрытое наблюдение, в ходе которого выяснилось, что два высокопоставленных сотрудника кладут в ящик сумму гораздо ниже той, что заявлена на ценниках. Конечно же, это не осталось незамеченным. После этого случая сотрудники не только выслушали в свой адрес много «приятных» слов, но и при в ходе в буфет вновь встречали кассиршу.
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