Почему в Афганистане все люди стройные, хотя местная кухня острая и жирная

Если когда-нибудь доведется посетить Афганистан или любую другую страну того региона, то обязательно попробуйте местную кухню. С одной стороны, она крайне специфическая: все очень острое, жирное и питательное. С другой - все очень вкусное и сытное. Европейскому человеку может такая еда может быть крайне непривычной.
Еда очень вкусная. |Фото: afg.addnt.ru.
Конечно же, кухня Афганистана во многом является типичной для региона. Большинство блюд в тех или иных вариантах готовят и в других странах по соседству. Само собой, данный факт нисколько не делает афганскую кухню хуже. Там есть много интересного и вкусного. Перечислять можно долго: болани – обжаренные на сковороде лепешки с начинкой из шпината и картофельного пюре, кофта мелу – фрикадельки с белым рисом, мастава – так называемый «жидкий плов» из вяленой баранины и короткозернистого риса, борани банджан – жаренные баклажаны, наан – лепешки, ашак – афганские пельмени и еще многое другое.
Вкусно и жирно. |Фото: Twitter.
Значительная часть афганских блюд или страшно острая, или страшно жирная. А чаще всего и то, и другое сразу. На рынках Афганистана многие из блюд традиционной кухни продаются под открытым небом там же, где их и готовят. Предсказуемым образом на базарах все стоит намного дешевле, чем в магазине. Но спрашивать, мыл ли хозяин лавки руки перед работой, наверное не стоит хотя бы из вежливости. Даже если и не так, то сами рецепты сей прискорбный факт никак хуже не делает.
Все дело не в еде. |Фото: unchartedbackpacker.com.
Вот и возникает вопрос: как при такой кухне афганцы умудряются быть такими стройными? Если спросить кого-нибудь из местных, то он отшутится чем-нибудь на тему потребления «полезной воды» или хорошего метаболизма. Вообще, когда местные знакомят чужаков со своей кухней, они настоятельно рекомендуют запивать. Хотя бы и водой. Мол, легче проходит и быстрее выходит! Тут уж не поспоришь. Но если серьезно, то в Афгане полного человека увидеть сложно по социально-экономическим причинам.
Страна мягко говоря бедная. ¦Фото: rossaprimavera.ru.
Людей с малоподвижным образом жизни в отличие от «высокоразвитого» Старого Света здесь практически нет. Страна эта аграрная. Доля работающих в сельском хозяйстве людей составляет 78%. Притом, что официальный уровень безработицы в Афганистане составляет 35%, а это значит, что многие аграрии также перебиваются временными заработками. В общем страна сложная и бедная, тут не до жиру во всех смыслах. Кухня в Афганистане может и жирная, но люди питаются далеко не всегда хорошо. Хуже всего, как это часто бывает, приходится жителям городов. Достаточно сказать, что в этой стране широко распространена практика продажи просроченных товаров, начиная от лампочек и заканчивая едой с истекшим сроком годности.
