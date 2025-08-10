6 новогодних блюд, которые помогут задобрить Чёрного водяного кролика

Несмотря на то, что до Нового года осталось чуть больше двадцати дней, тем не менее, уже сегодня стоит подумать о том, что же подать на праздничный стол. В нашем обзоре собраны рецепты новогодних блюд, которые придутся по вкусу Чёрному водяному кролику.
1. Свекольный салат с грибами
«Селёдка под шубой» – пройденный этап, да и вряд ли она понравится хозяину грядущего года. А вот свекольный салат с грибочками – другое дело.
Ингредиенты:
• Свекла – 0,5 кг;
• Грибы вёшенки или шампиньоны – 0,3 кг;
• Белый или фиолетовый репчатый лук среднего размера – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Масло подсолнечное или растительное – опционально;
• Мёд – по вкусу;
• Уксус столовый 6% - 4 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза свежая – для подачи;
• Петрушка свежая – для подачи.
Салат со свеклой и грибами. \ Фото: ichef.bbci.co.uk.
Способ приготовления:
• Свеклу вымыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Остудить и очистить;
• Нарезать соломкой или кубиком среднего размера;
• Грибы ополоснуть под холодной проточной водой;
• Как следует просушить салфетками или бумажными полотенцами;
• Вёшенки нарезать соломкой, а если шампиньоны, то дольками;
• Обжарить до золотистого цвета на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Выложить на тарелку, застеленную салфетками или бумажными полотенцами;
• Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами;
• Обжарить на той же сковороде, где жарились грибы;
• В миске смешать уксус с подсолнечным или оливковым маслом, солью, мёдом, смесью молотых перцев и пропущенным через пресс или натёртым на мелкой тёрке чесноком;
• Как следует перемешать всё до однородной массы;
• В получившуюся смесь выложить грибы и нарезанную кусочками свеклу;
• Аккуратно перемешать;
• Дать настояться семь-десять минут;
• Добавить мелко нарезанную петрушку и кинзу;
• Подать к столу.
2. Салат «Игрушка»
Что может быть лучше, чем салат, который собирается в форму новогоднего шарика? Только если вы приготовите его самостоятельно, удивив всю семью.
Ингредиенты:
• Сердца куриные – 26 шт;
• Опята из банки – 355 г;
• Сыр – 105 г;
• Орехи – 55 г;
• Лук – 2 шт;
• Перец болгарский – 2 шт;
• Чеснок – пара зубков;
• Майонез – 95 г;
• Соль, перец.
Салат в форме новогодних шариков. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Орехи предварительно очистить;
• Сердечки промыть;
• Засыпать в соленую воду;
• Отварить в течение получаса;
• Вытащить и дать остыть;
• Лук очистить и нарезать половинками колец;
• Залить кипятком;
• С сердечек удалить все лишнее и нарезать кружочками;
• Засыпать специями;
• Перемешать;
• Чеснок очистить и продавить через пресс;
• Ввести следом;
• Перемешать;
• Выложить на блюдо слой сердечек;
• Смазать майонезом;
• Удалить воду с лука, выложить его следующим;
• Сверху выложить опята, удалив жидкость;
• Сыр натереть на самой мелкой терке;
• Смазать слой из грибов майонезом;
• Засыпать сыром с орехами;
• Перец промыть, зачистить и удалить семена;
• Нарезать дужками;
• Выложить на сыр;
• Украсить при желании зеленью.
3. Рулетики из свинины
Рулетики из свинины. \ Фото: i.ytimg.com.
На праздничном столе пригодятся не только салаты, но и мясные блюда. И чтобы долго с ними не заморачиваться, можно приготовить мини рулетики, созданные из свиного мяса.
Ингредиенты:
• Вырезка свиная – 605 г;
• Сыр – 105 г;
• Ананас из банки – 105 г;
• Лук – 25 г;
• Майонез – 55 г;
• Масло подсолнечное – 18 мл;
• Соль, перец.
Свиные рулетики. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Мясо промыть, обтереть полотенцами до сухости;
• С ананасов удалить жидкость;
• Лук вымыть и тщательно нашинковать;
• Сыр натереть на терке среднего размера;
• Духовку предварительно нагреть и смазать форму;
• Разделить мясо на одинаковые по толщине кусочки;
• Сдобрить солью и перцем;
• Накрыть пленкой и отбить с обоих сторон;
• По центру выложить натертый сыр и кусочек ананаса;
• Посыпать луком;
• Завернуть в рулетик;
• Отправить в форму;
• Печь около получаса при 200 градусах;
• Вытащить, посыпать остатками сыра и запечь ещё минут десять.
4. Медовые креветки
Креветки в меду. \ Фото: images.themodernproper.com.
Если вы хотите, чтобы на вашем празднике было немного больше необычных блюд – добавьте азиатские нотки. Например, возьмите и приготовьте закуску в виде креветок в меду – сладко, просто пальчики оближешь!
Ингредиенты:
• Креветки – 505 г;
• Мёд – 57 г;
• Сок лимона – 37 мл;
• Чеснок – 6 зубков;
• Паста из томатов – 65 г;
• Соль, перец, масло из оливок.
Медовые креветки. \ Фото: lh3.googleusercontent.com.
Способ приготовления:
• Если креветки были заморожены – дать им оттаять и удалить лёд;
• Очистить, удаляя панцирь и кишечник;
• Чеснок очистить, мелко накрошить;
• Креветки залить медом и соком лимона;
• Перемешать;
• Накрыть и дать постоять около часа в прохладном месте;
• Чеснок обжарить на масле на сковороде до легкой золотистости;
• Выложить креветки вместе с маринадом;
• Томить около пяти минут, постоянно помешивая;
• Ввести пасту из томатов;
• Сдобрить солью и перцем;
• Перемешать;
• Накрыть и готовить ещё около трёх минут.
5. «Мышки»
Сырные мышки. \ Фото: i.pinimg.com.
Мышки их сыра – отличное решение, если вы будете праздновать в кругу семьи или друзей, а особенно – если в доме есть дети, которые обожают необычную подачу базовых закусок.
Ингредиенты:
• Сыр плавленый – 12 шт;
• Колбаски охотничьи – 6 шт;
• Маслины – 12 шт;
• Крекеры – 12 шт;
• Укроп.
Мышки из сыра. \ Фото: i.ytimg.com.
Способ приготовления:
• Колбаски нарезать тонко, формируя ушки для мышек;
• Из маслин сформировать носик и глазки, удалив воду и косточку;
• Промыть укроп;
• Сформировать из него хвостик;
• В треугольниках сыра сделать надрезы и поместить туда остальные ингредиенты;
• Уложить готового мышонка на крекер и подавать к столу.
6. Шоколадный фондан
Шоколадный фондан. \ Фото: guiadenovias.info.
На столе в праздник обязательно должны быть оригинальные закуски, а ещё – десерт, которым запросто может стать фондан из шоколада.
Ингредиенты:
• Мука – 55 г;
• Шоколад черный – 105 г;
• Какао – 80 г;
• Масло сливочное – 45 г;
• Яйцо – 2 шт;
• Сахар – 55 г;
• Соль.
Шоколадный фондан для новогоднего стола. \ Фото: avparty.com.
Способ приготовления:
• Смазать кексовые формы маслом и притрусить какао;
• Остаток масла растопить и засыпать туда шоколад;
• Довести до однородности;
• Отдельно соединить яйца с солью и сахаром;
• Перебить;
• Соединить обе смеси между собой;
• Всыпать муку и тщательно перемешать;
• Выложить в форму;
• Печь при температуре 190 градусов около десяти минут, пока не схватится корочка.
