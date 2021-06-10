Неожиданные способы применения соли

Обычная пищевая соль таит в себе большой потенциал! Ее можно использовать не только для улучшения вкуса блюд, но и в качестве эффективного средства для наведения порядка в доме.

Удалить пригоревший жир

Посыпьте пригоревшую поверхность крупной солью. С помощью простой ткани потрите участки с пригоревшим жиром. После этого вымойте сковороду обычным средством для мытья посуды.

Очистить чайный и кофейный налет

Смешайте одну столовую ложку соли и одну столовую ложку уксуса. Полученный порошок нанесите на грязные стенки чашки и оставьте на 1 час.

Очистка деревянной разделочной доски

Посыпьте грязную разделочную доску крупной солью. После этого возьмите половину лимона и тщательно потрите деревянную поверхность. Оставьте доску на 10 минут, после чего промойте ее большим количеством воды.

Отбеливание подушек

Пожелтевшим подушкам легко вернуть белизну. Для приготовления натурального отбеливателя смешайте 1 столовую ложку соли и четверть стакана пищевой соды. Высыпьте смесь в таз с горячей водой и замочите подушки на час.



Ванночка для ног

2 стакана поваренной соли, растворенных в теплой воде, помогут снять усталость ног.

Домашний скраб

Из соли и косметического масла можно сделать приятный скраб для лица или тела.

Убрать горечь кофе

Мало кто знает, но щепотка соли, добавленная в кофе поможет устранить горечь и сделает напиток вкуснее.

Предотвратить рост плесени

Увеличить срок хранения сыра можно, обернув его тканью, смоченной в соленой воде.

Очистить швы между плиткой

Смешайте 1/2 стакана соли с тремя литрами теплой воды и добавьте моющее средство. Промойте этим раствором всю поверхность плитки. Однако обратите особое внимание на стыки, так как именно в них больше всего грязи