Простой способ для удаления налета с душевой лейки

Рано или поздно на душевой лейке образуется ненавистный налет, справиться с которым может быть очень непросто даже для опытных хозяев. Налет портит внешний вид сантехники, а в самых запущенных случаях снижает эффективность ее действия. Для того, чтобы всего этого не произошло, следует знать хотя бы один более-менее действенный способ удаления налета с душевой лейки.

Налет на душевой лейке появляется так или иначе и со временем закрывает отдельные отверстия. В результате вода течет совсем не так, как задумывалось изначально. Она либо вообще не проходит через отверстия, либо начинает бить меньшими струями в разные стороны. Кто-то с таким положением дел мирится, однако зачем это терпеть, если почистить душевую лейку от налета можно всего за несколько минут? Для очистки понадобится пара литров воды, лимонная кислота, ненужная зубная щетка и какая-нибудь подходящая емкость, в которую можно будет опустить (положить) грязную душевую лейку . Первое, что нужно сделать – это вскипятить воду, предварительно засыпав в нее лимонную кислоту. В этом деле поможет или чайник, или обычная кастрюля. После того, как раствор лимонной кислоты будет доведен до кипения, жидкость выливается в подготовленную тару.Затем в тару опускается наша душевая лейка. Следует подождать некоторое время, а затем вооружиться зубной щеткой и начинать тереть лейку . Немного усилий и уже совсем скоро она станет идеально чистой и будет выглядеть так, как будто ее только вчера принесли из сантехнического магазина. Кстати, раствор лимонной кислоты можно использовать также для удаления накипи в чайнике.