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Как почистить бачок унитаза без химических средств

Мало кто знает, но бачек унитаза — то место, которое необходимо регулярно очищать. Эта процедура поможет предотвратить образование накипи на стенках бачка, избавит от неприятного запаха и продлит срок службы сантехники.

Как почистить бачок унитаза без химических средств

Для очистки можно использовать довольно дорогие химические средства, но зачем переплачивать, если очистить бачок можно совершенно естественным, но эффективным способом — без химикатов.

Преимуществом этого способа очищения является и то, что он помогает поддерживать сам унитаз в отличном состоянии.
Для быстрой очистки понадобится: лимонная кислота — 110 гр; уксус 9% — 1,5 л; Насыпьте 50 грамм лимонной кислоты в бутылку с распылителем и добавьте 500 мл 9% раствора уксуса. Хорошо потрясите бутылку.

Как почистить бачок унитаза без химических средств

Слейте воду в бачке и обрызгайте подготовленным средством все детали внутри бака.

Как почистить бачок унитаза без химических средств

В обработанный бак насыпьте 60 грамм лимонной кислоты и налейте 1 литр 9% раствора уксуса. Долейте бак до верху горячей водой, закройте крышку и оставьте на 1 час.
Смесь из распылителя можно использовать и для очистки унитаза, она отлично справляется с загрязнениями и выступает в качестве эффективного дезинфицирующего средства.

Как почистить бачок унитаза без химических средств

Если под ободком образуются желтые разводы, распылите средство на туалетную бумагу и приклейте под ободок. Такой способ поможет быстро справиться с проблемой.

Как почистить бачок унитаза без химических средств

Через час слейте воду из бака: результат будет заметен после первого применения. Регулярно используйте этот способ очистки, чтобы ваш унитаз был в идеальном состоянии.

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