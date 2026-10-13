Как почистить бачок унитаза без химических средств

Мало кто знает, но бачек унитаза — то место, которое необходимо регулярно очищать. Эта процедура поможет предотвратить образование накипи на стенках бачка, избавит от неприятного запаха и продлит срок службы сантехники.







Для очистки можно использовать довольно дорогие химические средства, но зачем переплачивать, если очистить бачок можно совершенно естественным, но эффективным способом — без химикатов.

Преимуществом этого способа очищения является и то, что он помогает поддерживать сам унитаз в отличном состоянии.Для быстрой очистки понадобится: лимонная кислота — 110 гр; уксус 9% — 1,5 л; Насыпьте 50 грамм лимонной кислоты в бутылку с распылителем и добавьте 500 мл 9% раствора уксуса. Хорошо потрясите бутылку.Слейте воду в бачке и обрызгайте подготовленным средством все детали внутри бака.В обработанный бак насыпьте 60 грамм лимонной кислоты и налейте 1 литр 9% раствора уксуса. Долейте бак до верху горячей водой, закройте крышку и оставьте на 1 час.Смесь из распылителя можно использовать и для очистки унитаза, она отлично справляется с загрязнениями и выступает в качестве эффективного дезинфицирующего средства.Если под ободком образуются желтые разводы, распылите средство на туалетную бумагу и приклейте под ободок. Такой способ поможет быстро справиться с проблемой.Через час слейте воду из бака: результат будет заметен после первого применения. Регулярно используйте этот способ очистки, чтобы ваш унитаз был в идеальном состоянии.