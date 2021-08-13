Храм Истины в Паттайе: Самый большой деревянный храм в мире, куда приходят за исполнением желаний

Храм Истины (The Sanctuary of Truth).
Храм Истины, расположенный на берегу Сиамского залива, многие могли увидеть в комедии «Любовь в большом городе 2», благодаря которой зрители познакомились с одной из легенд, с ним связанной. Строительство храма было начато несколько десятков лет назад и до сих пор не закончено из-за связанного с ним пророчества. Но именно здесь можно попросить Будду об исполнении своей заветной мечты.
Грандиозный долгострой
Храм Истины (The Sanctuary of Truth). / Фото: www.makemytravel.ru
Строительство самого большого в мире деревянного храма было начато в Паттайе ещё в 1981 году, но до сих пор не окончено. По одной из версий предприниматель Лека Вирияпана, начинавший возводить храм, сам не торопился заканчивать стройку.
Строительство продолжается и сегодня. / Фото: www.pattaya24.ru
Связано это было с предсказанием, согласно которому он должен был умереть после завершения работ. Однако он скончался в 2000 году, когда храм ещё не был окончен. Сын бизнесмена, продолживший дело отца, точно так же не спешит довести начатое до логического конца по причине всё того же пророчества. Окончательным сроком завершения стройки обозначен теперь 2025 год.
Храм Истины в Паттайе. / Фото: www.vce-i-crazu.livejournal.com
Строительство храма никак не финансируется государством, поэтому его возведение продолжается на деньги, вырученные от экскурсий. Многие элементы храма уже нуждаются в реставрации, соблюдение сроков окончательной сдачи храма в эксплуатацию остаётся под вопросом.
Каждая деталь Храма Истины - это тонкая работа по дереву. / Фото: www.ixbt.photo
Ситуация осложняется ещё и тем, что храм этот полностью состоит из дерева ценных пород и строится без использования гвоздей. Некоторые туристы, тем не менее, находят гвозди в дереве и пытаются уличить строителей в неискренности. Но эти гвозди, как можно заметить, забиты не до конца. Они применяются в тех местах, где началось разрушение, а забивают их не полностью для того, чтобы во время проведения реставрационных работ их можно было извлечь, не повредив поверхность.
Шедевр деревянного зодчества
Храм Истины. / Фото: www.enjourney.ru
На самом деле храм впечатляет своими размерами и внешним видом. Каждый элемент вырезан из дерева вручную.
Весь храм покрыт сотнями резных фигур. / Фото: www.xramchudo.ru
Храм Истины состоит из четырёх залов. Индийский посвящён стихиям. Огонь символизируют драконы, извергающие пламя, землю – растения и животные, воздух – деревья, вырезанные таким образом, что создается впечатление их движения от порывов ветра, а вода отражена воплощенными в дереве океанскими волнами.
Один из залов Храма. / Фото: www.xramchudo.ru
В Китайском зале можно увидеть несколько статуй, которые отображают разные воплощения Бодхисаттв. Для буддистов всего мира это существо, принявшее решение стать Буддой для лучшей жизни всего живого. Отличительной чертой этого зала являются колонны, имеющие форму восьмигранника.
Гаруда – птица бога Вишну. / Фото: www.xramchudo.ru
В Тайском зале находятся статуи семи аваторов, символизирующих дни недели. Самая большая статуя – это символ воскресенья, дня рождения короля. В этом зале постоянно звучат мантры и находятся пять ступеней, перед которыми совершают свои молитвы верующие.
Один из видов на храм, справа - резные лица Бодхисаттв. / Фото: www.xramchudo.ru
Последний зал Камбоджийский, здесь расположена деревянная скульптурная композиция, изображающая семью с тремя детьми.
Внутри Храма Истины. / Фото: www.thaihi.ru
Вокруг основного шпиля храма стоят ещё четыре, являющиеся символом пути к истине. Украшением шпилей служат фигуры тайских дев, а основной увенчан фигурой всадника Пра-Шри, пятой реинкарнацией Великого Будды. Фигура каждой девы наделена особым смыслом. У одной в руках находится цветок лотоса – это воплощение Религии, другая держит книгу и символизирует Философию, третья, с голубем – воплощение Мира, четвертая с младенцем олицетворяет Жизнь.
Главный шпиль Храма. / Фото: www.piccy.info
Так как строительство всё ещё продолжается, во время посещения Храма можно увидеть, как мастера создают свои шедевры, виртуозно вырезая из дерева самые немыслимые узоры и фигуры.
Исполнение желаний
Трудно представить, что всё это сделано из дерева. / Фото: www.natgeotraveller.in
Верующие искренне верят, что в этом Храме Будда слышит желания простых смертных и даже исполняет их, если соблюсти определенный ритуал.
Чтобы Будда исполнил желание, до него надо достучаться. / Фото: www.sad-forever.ru
На противоположной от входа стороне находятся три железных предмета, помогающие достучаться до Будды. Чтобы желание исполнилось, нужно сначала поприветствовать Будду тремя ударами по треугольнику, три удара в центральный колокол очищают карму просящего, а три удара в гонг с мыслями о просьбе помогают донести просьбы до бога.
Невероятная красота из дерева. / Фото: www.xramchudo.ru
Ни в коем случае нельзя менять последовательность ударов, это станет препятствием на пути к мечте, а если беспорядочно ударять по металлическим предметам, можно получить штраф. Но даже штраф не так страшен, как оскорбление Будды подобными действиями.
Здесь просят о семейном благополучии и зачатии детей. / Фото: www.yandex.ru
В Камбоджийском зале, у скульптурной композиции, изображающей семью, можно просить о семейной благополучии и помощи в зачатии ребенка. Если потереть правую руку статуи малыша, то это поможет зачать девочку, левую – мальчика.
Храм Истины. / Фото: www.yandex.ru
А натёртые до блеска коленка колени статуй взрослых напоминают о том, что здесь можно просить о здоровье и благополучии своих родителей. Некоторые же считают, что тем самым просители ещё и просят благословений своему браку.
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