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В постели с врагом: Архивные снимки француженок, которые стали любовницами нацистов


В постели с врагом: фотографии француженок, вступивших в связь с немцами.

В постели с врагом: фотографии француженок, вступивших в связь с немцами.

Военное время диктует свои правила, и то, что кажется аморальным в мирной жизни, может стать единственным способом выжить, когда страна находится в оккупации. Шесть недель французы сражались против нацистов после начала Второй мировой войны, но объявили о капитуляции. Сегодня в Интернете доступны фотографии девушек, которые на протяжении последующих четырех лет вступали в отношения с захватчиками…

Французское кафе работает для немецких солдат.

Французское кафе работает для немецких солдат.

 

Когда земли Франции были аннексированы Германией, жизнь на оккупированных территориях продолжила течь в привычном ритме. Парижские кафе и кинотеатры все также работали, только вот на них уже были другие вывески и пускали туда исключительно немецких солдат. Продолжали принимать посетителей и ночные заведения. Слава о них разошлась по всей Европе еще до войны, и вот теперь оккупанты не преминули возможностью испробовать все доступные удовольствия.
Знаменитое кабаре Мулен Руж.

Знаменитое кабаре Мулен Руж.

 
Девушки охотно шли на контакт с оккупантами.

Девушки охотно шли на контакт с оккупантами.

 

Более всего и немецких солдат, и офицеров интересовали, конечно же, француженки. Утонченные и изящные красотки зачастую очень лояльно относились к врагам, и количество образовавшихся союзов было велико.
Во-первых, французы не видели всех ужасов войны, а, во-вторых, ситуация с продовольствием в стране ухудшилась, и близкие отношения с немцами давали шанс заполучить дополнительную порцию хлеба и мяса – продуктов, цены на которое взлетели в несколько раз в военное время.
Несколько француженок-аристократок сопровождали нацистских офицеров.

Несколько француженок-аристократок сопровождали нацистских офицеров.

 
За любые отношения с немцами француженки были жестоко наказаны после освобождения Франции.

За любые отношения с немцами француженки были жестоко наказаны после освобождения Франции.

 

В годы оккупации француженки, вступившие в отношения с немцами, чувствовали себя на коне. Все изменилось после окончания войны. Стало понятно, что, пока участники движений сопротивления боролись с оккупантами, эти женщины поддерживали врагов. За это таких француженок считали предательницами и пособницами оккупантов. Их публично наказывали, брея наголо, чтобы заклеймить. Их унижали различными способами, называя отношения с нацистами «горизонтальной коллаборацией».
Проститутками становились многие одинокие женщины, потерявшие мужей.

Проститутками становились многие одинокие женщины, потерявшие мужей.

 
Оккупанты едут по французской земле.

Оккупанты едут по французской земле.

 

Всего побрили около 20 тысяч женщин, их презирали и порицали. Правда, были среди пострадавших и те, кого обвинили незаслуженно. В результате этой запретной любви во Франции было рождено более 200 тысяч детей, все они во взрослой жизни тоже столкнулись с дискриминацией, поскольку в обществе их продолжали воспринимать, как потомков оккупантов.
Нацистская форма поверх купальника.

Нацистская форма поверх купальника.

 
Мужчины и женщины поменялись одеждой.

Мужчины и женщины поменялись одеждой.

 
Девушка в военной форме врага.

Девушка в военной форме врага.

http://navote.ru/?p=24345
Прекрасные француженки так и манили мужчин.

Прекрасные француженки так и манили мужчин.

 
Солдат Вермахта провел выходной с девушкой у бассейна.

Солдат Вермахта провел выходной с девушкой у бассейна.

 
Девушка с немецкими захватчиками.

Девушка с немецкими захватчиками.

 
Любовницы нацистов.

Любовницы нацистов.

 
Любовницы нацистов.

Любовницы нацистов.

 
Коллаборация могла быть одним из способов выживания.

Коллаборация могла быть одним из способов выживания.

 

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В постели с врагом: Архивные снимки француженок, которые стали любовницами нацистов

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В постели с врагом: Архивные снимки француженок, которые стали любовницами нацистовПодписаться на мой Instagram
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