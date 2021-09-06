В постели с врагом: Архивные снимки француженок, которые стали любовницами нацистов

В постели с врагом: фотографии француженок, вступивших в связь с немцами.

Французское кафе работает для немецких солдат.

Знаменитое кабаре Мулен Руж.

Девушки охотно шли на контакт с оккупантами.

Несколько француженок-аристократок сопровождали нацистских офицеров.

За любые отношения с немцами француженки были жестоко наказаны после освобождения Франции.

Проститутками становились многие одинокие женщины, потерявшие мужей.

Оккупанты едут по французской земле.

Нацистская форма поверх купальника.

Мужчины и женщины поменялись одеждой.

Девушка в военной форме врага.

Прекрасные француженки так и манили мужчин.

Солдат Вермахта провел выходной с девушкой у бассейна.

Девушка с немецкими захватчиками.

Любовницы нацистов.

Любовницы нацистов.

Коллаборация могла быть одним из способов выживания