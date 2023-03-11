Лучшие подкормки для рассады

Без дополнительной подсветки, а также подкормок сложно получить крепкую, низенькую и сильную рассаду. Попробуйте провести первые подкормки рассады до пикировки: они проводится с целью укрепить иммунитет и усилить адоптогенные способности!







Первая подкормка проводится на аспирине. Он укрепляет растение, помогает ему быстрее нарастить корешки, а сама рассада значительно меньше вытягивается. Для подкормки 1 таблетку аспирина разведите в 1 л тёплой воды. Дайте по 1 ч. л. такой подкормки каждому растению. Остатками подкормки можно опрыскать рассаду, а также полить комнатные цветы.







Вторая подкормка предполагает использование перекиси водорода. Насыщая почву кислородом, перекись помогает молодой рассаде легче и быстрее расти. Это не столько подкормка, сколько улучшитель почвы и поддержка рассады на первом этапе. Для подкормки разведите 1 ст. л. перекиси в 0,5 л воды. Одному растению также достаточно 1 ч. л.







Третья подкормка делается с помощью циркона. Это дешёвый препарат-биостимулятор. Он идеально подходит для молодой рассады! Подкормка разводится так: 1 капля циркона добавляется в 1 л воды, взбалтывается до образования пены. Поливается также по 1 ч. л. под корень каждого растения.





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