Архитектурная трилогия: серия загородных домов на греческом острове




Горный ландшафт греческого острова Кеа вдохновил на создание экспериментальной серии небольших самодостаточных загородных домов, гармонично интегрированных в крутой каменистый склон. Реализация архитектурной трилогии в полном разгаре, на данный момент возведены «Параллельный дом» и «Диагональный дом», которые уже готовы принимать счастливых жильцов, на очереди «Перпендикулярная резиденция».
Адаптированные к сложным условиям и мастерски интегрированные в рельеф скалистого склона загородные жилища созданы по всем правилам устойчивой архитектуры, что позволит ее владельцам наслаждаться красотой природы без ущерба для привычного комфорта, да и экология не пострадает.


1. Архитектурные особенности The Parallel House («Параллельный дом»)



«Параллельный дом» – одна из трех экспериментальных загородных резиденций, построенных на склоне горы (Греция).

 

Архитектурная студия En Route Architecture взялась за экспериментальный проект строительства частных резиденций, максимально интегрированных в горный склон одного из островов архипелага Киклады, находящегося в южной части Эгейского моря. Именно топографические особенности рельефа острова Кеа натолкнули на идею строительства домов разной конфигурации, чтобы с наименьшим вмешательством интегрировать их в природную зону. Главная задача при разработке проектов состояла в том, чтобы построить самодостаточные дома небольшой площади, пригодных для жизни в любое время года с привычным для современных людей комфортом и максимальным обзором.
Лицевой фасад The Parallel House полностью остеклен (Греция).

Лицевой фасад The Parallel House полностью остеклен (Греция). | Фото: decor.design.


 
Открытая терраса The Parallel House (Греция).

Открытая терраса The Parallel House (Греция).
| Фото: thisispaper.com.

 

Первым из архитектурной трилогии объектом стал The Parallel House («Параллельный дом»). Учитывая особенности участка, строение расположили параллельно склону, интегрировав часть резиденции в горную породу. При этом передняя часть фасада и частично крыша имеют масштабное остекление, чтобы из каждой жилой зоны открывался захватывающий вид на горный ландшафт и голубые воды Эгейского моря.

 
Душ и зона отдыха с видом на Эгейское море (The Parallel House, Греция).

Душ и зона отдыха с видом на Эгейское море (The Parallel House, Греция). | Фото: decor.design.


 

Структурные особенности: Несмотря на то, что дома имеют разную форму и расположение на склоне, планировка каждого из них имеет общие черты. Поскольку часть резиденций располагаются в глубине склона и нет возможности сделать окна со всех сторон дома, было решено разместить вспомогательные зоны (ванные комнаты и кухню) вдоль задней стенки. Такая планировка расширила остальное пространство и дала возможность обустроить гостиную и спальни у панорамных окон, чтобы владельцы и гости любой из резиденций, могли беспрепятственно наслаждаться отрывающимися видами.

 
Кухня и ванные комнаты расположены в глубине дома (The Parallel House, Греция).

Кухня и ванные комнаты расположены в глубине дома (The Parallel House, Греция).

 

Стоит отметить, что и выбор строительного материала абсолютно идентичен в каждом из строений. Чтобы выделить архитектурные объекты на фоне природного окружение, и в то же время не создавать разительного контраста остановились на бетонных модулях, которые можно изготавливать на заводе и в готовом виде доставлять на место строительства. Плюс ко всему авторы проекта считают, что дом из бетона – это своеобразный аналог традиционного каменного жилища на современный лад. Такое переосмысление старинных методик строительства связно в первую очередь с внедрением активных и пассивных технологий энергоэффективности, ведь жилые объекты расположены далеко от цивилизации и подключение к центральным коммуникациям было недоступно. Специальный состав бетона, грамотное размещение самого дома, его высота, выбор направления окон и глухих стен помогают противостоять сильным ветрам и палящим лучам солнца, обеспечивая внутреннее пространство комфортной температурой без дополнительного использования соответствующего оборудования.
Просторная зона гостиной-столовой расположена у панорамного окна (The Parallel House, Греция).

Просторная зона гостиной-столовой расположена у панорамного окна (The Parallel House, Греция).

 

Учитывая форму загородной резиденции The Parallel House, неудивительно, что основные жилые зоны располагаются в ряд, но проходящей является лишь гостиная, в которую можно попасть из любой зоны дома. Остальные комнаты полностью изолированы благодаря углублению строения в горную породу и обустройству коридора, который выполняет еще одну очень важную функцию – он является связующим звеном и главной воздушной артерией, обеспечивающей естественное проветривание каждой из комнат, что совсем немаловажно в условиях заглубления жилого объекта под землю.

 
Из каждой спальни есть выход на открытую террасу (The Parallel House, Греция).

Из каждой спальни есть выход на открытую террасу (The Parallel House, Греция).

 

Такое расположение дома обладает главным преимуществом – появляется возможность обустроить открытые зоны отдыха возле каждой из комнат. Так что отдых в загородной резиденции обеспечит не только фантастическим видами из окна, но и даст возможность наслаждаться свежим воздухом на личных террасах и общей летней площадке. Расположение общей зоны отдыха дает возможность устраивать романтические ужины и даже организовывать семейные обеды без риска получить солнечный удар.

 
План-чертеж расположения трех загородных резиденций The Parallel House, The Diagonal House и разработанный En Route Architecture.

План-чертеж расположения трех загородных резиденций The Parallel House, The Diagonal House и разработанный En Route Architecture. | Фото: arquitecturaviva.com.

 

2. The Diagonal House («Диагональный дом»)



«Диагональный дом» расположен на том же склоне, что и «Параллельный дом» (о-в Кеа, Греция). | Фото: decor.design.

 

 
В структуре загородной резиденции чередуются жилые пространства и внутренние дворы (The Diagonal House, Греция).

В структуре загородной резиденции чередуются жилые пространства и внутренние дворы (The Diagonal House, Греция). | Фото: thisispaper.com.

 

Вторая резиденция из серии загородных домов, разработанной архитектурной студией En Route Architecture, называется The Diagonal House («Диагональный дом»). Такое название отражает не его форму, а положение дома относительно рельефа склона. В этом проекте также предусмотрено заглубление части строения, один из углов строения интегрирован в склон горы. Благодаря чередованию закрытых и открытых пространств удалось обеспечить максимальный обзор на открытое море и скалистые склоны горы каменистого острова со скромной растительностью.
Планировка The Diagonal House (Греция).

Планировка The Diagonal House (Греция). | Фото: arquitecturaviva.com.

 

Несмотря на то, что дом имеет квадратную форму, распределение зон происходило по аналогии с «Параллельным домом» – кухня и ванная комната находятся у задней стенки, уходящего вглубь склона. Остальные комнаты находятся в наземной части, что позволило организовать максимальное освещение и восхитительный обзор.

 
Из окон The Diagonal House отрывается прекрасный вид на живописный ландшафт и Эгейское море (о-в Кеа, Греция).

Из окон The Diagonal House отрывается прекрасный вид на живописный ландшафт и Эгейское море (о-в Кеа, Греция).

 

Поскольку обе резиденции были построены с учетом климатических условий и удаленности от крупных населенных пунктов, в них предусмотрены автономные системы жизнеобеспечения. Для того чтобы владельцы загородных домов не были лишены привычных удобств, установили солнечные панели (их спрятали на склоне), углубленный коридор, соединяющий все жилые пространства и вспомогательные зоны спланирован так, чтобы через него могли проникать потоки воздуха при малейшем дуновении ветра. Благодаря этому появилась возможность устраивать перекрестную вентиляцию, поддерживающую прохладу и обеспечивающую постоянную смену воздуха без задействования кондиционеров или вентиляторов. Чтобы обеспечить жилища питьевой и технической водой, крыши оснащены системой сбора дождевой воды и транспортировки ее в подземные резервуары, из которых она поступает в очистную мини-станцию, а затем используется по предназначению. Сточные воды также проходят максимальную очистку, чтобы использовать для смыва туалетов, полива растений на прилегающей территории и безопасной для окружающей среды утилизации.

 
Схематическое расположение резиденций, интегрированных в скалистый ландшафт греческого острова Кеа.

Схематическое расположение резиденций, интегрированных в скалистый ландшафт греческого острова Кеа. | Фото: arquitecturaviva.com.

 

3. Концепт The Perpendicular House («Перпендикулярный дом»)


Так будет выглядеть третья резиденция из серии самодостаточных загородных домов небольшого размера (концепт The Perpendicular House).

Так будет выглядеть третья резиденция из серии самодостаточных загородных домов небольшого размера (концепт The Perpendicular House).

 
Концептом The Perpendicular House предусмотрены закрытые и открытые зоны.

Концептом The Perpendicular House предусмотрены закрытые и открытые зоны.

 

На данный момент только приступили к реализации третьего проекта, получившего название The Perpendicular House («Перпендикулярный дом»). Как и в предыдущих случаях, в его названии кроется расположение архитектурного объекта относительно рельефа и никак не связаны с конфигурацией самой конструкции. Согласно разработанного проекта, эта резиденция отличается лишь формой, остальные же принципы строительства полностью совпадают: небольшой размер (в пределах 90 кв. метров), частичная интеграция в структуру склона, максимальное остекление и комфорт, внедрение активных и пассивных технологий для отопления, охлаждения и производства энергии, а также использование автоматических жалюзи, позволяющих управлять освещением и вентиляцией.

 
Из каждой жилой зоны или открытой террасы открывается захватывающий вид (концепт The Perpendicular House).

Из каждой жилой зоны или открытой террасы открывается захватывающий вид (концепт The Perpendicular House). | Фото: decor.design.

 

источник

