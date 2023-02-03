Как избавиться от белокрылки в теплице

Родственница тли, белокрылка, знаменита тем, что не хуже «сестры» справляется с поеданием и порчей множества растений, преимущественно живущих в закрытом грунте. Выясним, как бороться с белокрылкой в теплице.

Алейродида, более известная как белокрылка, получила свое название благодаря внешнему виду: крылья взрослой особи имеют белый окрас, напоминающий мучнистый налет. Это небольшое насекомое (до 3 мм в длину) с 4 крылышками похоже на очень маленькую белую моль.







Известно около 1550 видов белокрылки, некоторые из них являются опасными вредителями, как например, цитрусовая, капустная, земляничная белокрылки. Но в нашем материале речь пойдет о таком виде, как оранжерейная (тепличная) белокрылка.

Это насекомое любит влажность и тепло, поэтому предпочитает обитать в теплицах, парниках, на закрытых балконах и в квартирах. Белокрылка очень интенсивно размножается (за один цикл около 200 яиц), поэтому важно вовремя замечать и уничтожать личинки этого вредителя.



Белокрылка на растениях: как бороться?

Белокрылка на помидорах

Белокрылка на огурцах

Белокрылка на баклажанах

Белокрылка на цветах

Народные средства от белокрылки

Сахарный раствор

Настой чеснока

Настой тысячелистника

Наибольшую опасность для растений представляет оранжерейная (тепличная) белокрылка. Борьба с ней сводится к простому алгоритму:механическое удаление личинок с листьев;обработка растения инсектицидами/народными препаратами;регулярные профилактические меры.Рассмотрим подробнее средства и методы борьбы с белокрылкой, атаковавшей растения в закрытом грунте.Если вы заметили признаки того, что в теплице, где растут помидоры, завелась белокрылка, не стоит паниковать. Белокрылка на томатах – явление не такое уж редкое и, тем не менее, при первых «тревожных сигналах» необходимо принять определенные меры по борьбе с этим вредителем.Белокрылок, как и некоторых других насекомых, привлекает желтый цвет. Если разместить в теплице ловушки (куски желтого картона, покрытые вазелином, касторовым маслом и т.д.), насекомые налипнут на них и погибнут. Похожие клеевые ловушки можно приобрести в специализированном магазине.Белокрылка на рассаде проявляет себя так же явно, как и в теплице: листочки томата начинают скручиваться и желтеть, побеги слабеют и чахнут, а над растением кружатся маленькие белые мотыльки. Личинки прикрепляются к листьям и питаются их соком, а с обратной стороны появляются следы сажистого грибка (это спутник белокрылки) – черный налет.Личинки и налет нужно удалить вручную, протирая листья ватным тампоном, смоченным в мыльном растворе (1 часть хозяйственного мыла на 6 частей воды). Дальнейшая обработка от белокрылки заключается в опрыскивании томатного куста препаратами Фитоверм, Биотлин Бау, Инта-Вир, Конфидор Экстра и др. Применять эти химические средства нужно согласно инструкции, при необходмости обработку повторяют спустя 15-20 дней.Это вредное насекомое не прочь полакомиться и огуречными листьями. Капли сока огурца выступают на поверхности пораженных листочков (так называемая «медвяная роса»), создавая комфортные условия для развития вирусных и грибковых заболеваний.Если на листьях огурца появились белесые пятна, поверхность стала липкой, а листочки начали деформироваться и опадать – скорее всего, в теплице поселилась белокрылка. Чтобы предотвратить нашествие, почву в парнике ежегодно дезинфицируйте, а зимой промораживайте теплицу, открывая двери и форточки. Уделяйте должное внимание выбору качественного посадочного материала, а также избавляйтесь от сорняков (крапивы, сныти), в которых может завестись вредитель.После обработки растений химическими препаратами должно пройти не менее 30 дней, прежде чем урожай станет безопасным для здоровья человека.Популярные препараты от белокрылки, которые помогут победить это насекомое и спасти урожай огурцов, – Алатар, Биоверт, Инта Ц-М, Искра золотая и др. Используйте эти средства, внимательно ознакомившись с инструкцией по применению, размещенной на упаковке.Молодые и сочные листья баклажана – отличная пища для белокрылок. Именно поэтому довольно часто на кустах баклажана можно обнаружить личинки этого насекомого. Если не принять меры, листья растения начнут желтеть, скручиваться, затем темнеть и опадать.Борьба с белокрылкой в теплице обязательно должна включать профилактические меры. Помимо дезинфекции и промораживания почвы нужно регулярно осматривать растения, уделяя внимание нижней стороне листьев – именно там закрепляются личинки белокрылки. Листочки промойте мыльным раствором, удаляя личинки вручную: механическая очистка – довольно эффективное средство от белокрылки.Что касается химических препаратов, уничтожить белокрылку на баклажанах помогут те же инсектициды, о которых мы писали выше.Увы, атаке белокрылки подвержены не только растения в теплицах и парниках, но и комнатные цветы, ведь этот вредитель прекрасно чувствует себя как в тепличных, так и в «домашних» условиях. Признаки поражения все те же: листья деформируются и желтеют, побеги останавливаются в росте, растение увядает. Если пошевелить веточки, над цветком появится белое облако мотыльков.Первым делом очистите листья растения от личинок белокрылки и черного налета, сильно пораженные части цветка удалите. Затем обработайте растения инсектицидом (например, Конфидор Экстра).Прежде чем обработать все больные растения, испытайте инсектицид на одном кустике. Если за сутки состояние «пациента» не ухудшится, приступайте к «лечению» остальных растений.Не только комнатные, но и садовые цветы подвержены риску стать объектом «любви» белокрылки. Это такие растения, как абутилон, василек, астра, гладиолус, петуния, цинния и др. Для их обработки используют все те же химические препараты, в числе которых Актара, Биотлин Бау, Доктор, Цветолюкс Бау, Инта-Ц-М и другие инсектициды.Задаваясь вопросом о том, чем обработать растения от белокрылки, не стоит забывать о народных средствах, широко применяемых дачниками на протяжении долгих лет. Единственное, что необходимо учесть – народные рецепты пригодятся, если насекомых еще не слишком много. В противном случае более эффективным будет использование «магазинных» препаратов.Растворите 2 ст.л. сахара в 1 стакане воды и обработайте растения, у которых есть признаки поражения белокрылкой. Если не помогло – через неделю повторите опрыскивание раствором. Спустя 5-7 дней опрыскайте листья чистой водой, чтобы смыть сахарную пленку.Измельчите 15 г зубчиков чеснока и залейте 100 мл воды. Накройте крышкой и настаивайте 5 дней. Настой получится очень концентрированным, поэтому для обработки растений достаточно развести в 1 л воды 5-6 г настоя.Траву тысячелистника обыкновенного (80 г) мелко нарубите, ошпарьте кипятком, залейте 1 л воды и настаивайте сутки. Обработайте больные растения: если листья крупные – протрите ватным тампоном, смоченным в настое, а для растений с мелкими листочками эффективнее будет опрыскивание.Теперь вам не страшна белокрылка в огороде, ведь, как говорят, предупрежден – значит вооружен. Смело применяйте наши советы и защищайте свой урожай!