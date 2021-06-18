Пельмени народов мира

Пельмени, вареники, дамплинги – это удобная и быстрая еда распространена по всему миру. Начинка для нее может быть как сладкой, так и мясной или овощной, но во всех случаях она завернута в тесто. Как готовят, чем начиняют и как едят привычные нам пельмени и вареники во всем мире. На голодный желудок пост лучше не смотреть.











Польша, пироги. Начинкой может быть картофельное пюре, сыр, жареный лук, грибы, мясо, квашеная капуста или шпинат.







Испания, эмпанада. В переводе с испанского означает «завернутые в хлеб». Внутри жареного теста обычно мясной фарш, вареные яйца, оливки, лук, красный перец и тмин.







Китай, цзяоцзы. Китайские пельмени обжареный или приготовленные на пару или в воде или бульоне. Начинка обычно – свинина, креветки или капуста.







Индия, самоса. Хрустящие индийские пельмени их слоеного теста начиненные пряным картофелем и горохом, чечевицей, фаршем или луком.







Германия, кнедлик. Отварное изделие из теста или картофеля. Они ничем не начинены, но подаются к мясу, например к шницелю.







Америка, яблочные дамплинги. Десерт амишей из запеченных в тесте яблок с корицей и сахаром.







Грузия, хинкали. Традиционные грузинские пельмени с начинкой из свинины или говядины с черным перцем.







Россия: пельмени.

Пельмени едят по всей России, хотя считается, что впервые они появились в Сербии.Корея, манду. Корейские пельмени манду начинены кимчи – ферментированной капустой, от которой захватывает дух.Чехия, фруктовые кнедлики. Сладкие и вкусные. В качестве начинки обычно используется слива . Посыпают кнедлики сахаром и поливают топленым маслом.Турция, манты. Турецкие манты обычно небольшого размера, нежели те, что мы привыкли видеть. Начиняют их говядиной или бараниной. Подают манты в соусе из йогурта, масла и красного перца.Непал и Тибет, момо. Момо представляют собой приготовленные на пару пельмешки начиненные фаршем или капустой, зеленым луком и шпинатом.Индия, модак. Сладкий модак подают в на фестивале Ганеша. Тесто из рисовой муки и начинка из кокоса и тростникового сахара.Италия, ньокки. Представляют собой по особому приготовленный картофель в соусе.Словакия, брынзовые галушки. Паста, густо заправленная брынзой.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)