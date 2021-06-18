Пельмени народов мира

Пельмени, вареники, дамплинги – это удобная и быстрая еда распространена по всему миру. Начинка для нее может быть как сладкой, так и мясной или овощной, но во всех случаях она завернута в тесто. Как готовят, чем начиняют и как едят привычные нам пельмени и вареники во всем мире. На голодный желудок пост лучше не смотреть.
Польша, пироги. Начинкой может быть картофельное пюре, сыр, жареный лук, грибы, мясо, квашеная капуста или шпинат.
Испания, эмпанада. В переводе с испанского означает «завернутые в хлеб». Внутри жареного теста обычно мясной фарш, вареные яйца, оливки, лук, красный перец и тмин.
Китай, цзяоцзы. Китайские пельмени обжареный или приготовленные на пару или в воде или бульоне. Начинка обычно – свинина, креветки или капуста.
Индия, самоса. Хрустящие индийские пельмени их слоеного теста начиненные пряным картофелем и горохом, чечевицей, фаршем или луком.
Германия, кнедлик. Отварное изделие из теста или картофеля. Они ничем не начинены, но подаются к мясу, например к шницелю.
Америка, яблочные дамплинги. Десерт амишей из запеченных в тесте яблок с корицей и сахаром.
Грузия, хинкали. Традиционные грузинские пельмени с начинкой из свинины или говядины с черным перцем.
Россия: пельмени.
Корея, манду. Корейские пельмени манду начинены кимчи – ферментированной капустой, от которой захватывает дух.
Чехия, фруктовые кнедлики. Сладкие и вкусные. В качестве начинки обычно используется слива. Посыпают кнедлики сахаром и поливают топленым маслом.
Турция, манты. Турецкие манты обычно небольшого размера, нежели те, что мы привыкли видеть. Начиняют их говядиной или бараниной. Подают манты в соусе из йогурта, масла и красного перца.
Непал и Тибет, момо. Момо представляют собой приготовленные на пару пельмешки начиненные фаршем или капустой, зеленым луком и шпинатом.
Индия, модак. Сладкий модак подают в на фестивале Ганеша. Тесто из рисовой муки и начинка из кокоса и тростникового сахара.
Италия, ньокки. Представляют собой по особому приготовленный картофель в соусе.
Словакия, брынзовые галушки. Паста, густо заправленная брынзой.
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