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Пельмени народов мира

Пельмени, вареники, дамплинги – это удобная и быстрая еда распространена по всему миру. Начинка для нее может быть как сладкой, так и мясной или овощной, но во всех случаях она завернута в тесто. Как готовят, чем начиняют и как едят привычные нам пельмени и вареники во всем мире. На голодный желудок пост лучше не смотреть.

Пельмени народов мира

Пельмени народов мира

Польша, пироги. Начинкой может быть картофельное пюре, сыр, жареный лук, грибы, мясо, квашеная капуста или шпинат.

Пельмени народов мира

Испания, эмпанада. В переводе с испанского означает «завернутые в хлеб». Внутри жареного теста обычно мясной фарш, вареные яйца, оливки, лук, красный перец и тмин.

Пельмени народов мира

Китай, цзяоцзы. Китайские пельмени обжареный или приготовленные на пару или в воде или бульоне. Начинка обычно – свинина, креветки или капуста.

Пельмени народов мира

Индия, самоса. Хрустящие индийские пельмени их слоеного теста начиненные пряным картофелем и горохом, чечевицей, фаршем или луком.

Пельмени народов мира

Германия, кнедлик. Отварное изделие из теста или картофеля. Они ничем не начинены, но подаются к мясу, например к шницелю.

Пельмени народов мира

Америка, яблочные дамплинги. Десерт амишей из запеченных в тесте яблок с корицей и сахаром.

Пельмени народов мира

Грузия, хинкали. Традиционные грузинские пельмени с начинкой из свинины или говядины с черным перцем.

Пельмени народов мира

Россия: пельмени.

Пельмени едят по всей России, хотя считается, что впервые они появились в Сербии.

Пельмени народов мира

Корея, манду. Корейские пельмени манду начинены кимчи – ферментированной капустой, от которой захватывает дух.

Пельмени народов мира

Чехия, фруктовые кнедлики. Сладкие и вкусные. В качестве начинки обычно используется слива. Посыпают кнедлики сахаром и поливают топленым маслом.

Пельмени народов мира

Турция, манты. Турецкие манты обычно небольшого размера, нежели те, что мы привыкли видеть. Начиняют их говядиной или бараниной. Подают манты в соусе из йогурта, масла и красного перца.

Пельмени народов мира

Непал и Тибет, момо. Момо представляют собой приготовленные на пару пельмешки начиненные фаршем или капустой, зеленым луком и шпинатом.

Пельмени народов мира

Индия, модак. Сладкий модак подают в на фестивале Ганеша. Тесто из рисовой муки и начинка из кокоса и тростникового сахара.

Пельмени народов мира

Италия, ньокки. Представляют собой по особому приготовленный картофель в соусе.

Пельмени народов мира

Словакия, брынзовые галушки. Паста, густо заправленная брынзой.

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