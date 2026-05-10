Орхидеи, подкормка

Хотите, чтобы ваша орхидея получила все необходимые микроэлементы, была здоровой, зелёной и цветущей? Тогда подкармливайте её раз в месяц этой простой, но, бесспорно, лучшей подкормкой собственного приготовления — и результат не заставит себя ждать!







Это самая популярная и эффективная подкормка не только для цветов, но и для плодовых растений, которая даёт отличные результаты.

В 1 л чистой тёплой воды разведите 1 пакетик быстрорастворимых дрожжей (10 гр), добавьте 1 ст. л. сахара.Размешайте, накройте пакетом и оставьте на пару часов в тёплом месте, чтобы дрожжи заработали.Вы получили концентрат. Теперь сделайте из него саму подкормку. Она готовится в пропорции 1:5, т.е. на 800 мл воды добавляется 200 грамм дрожжевого раствора.Поставьте орхидею в ёмкость, пролейте полученным 1 л подкормки. Лишняя влага выйдет и останется в ёмкости. Оставьте в ней орхидею на 15 минут. Затем достаньте, дайте оставшейся подкормке стечь и поставьте горшок на обычное место. Подкармливайте так орхидею 1 раз в месяц. Этим же образом можно подкормить все комнатные растения оставшимся раствором!