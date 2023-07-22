Эволюция женских очков за последние 80 лет

Как менялись модные модели женских очков за последние 80 лет.

1930-й год

В тридцатые годы прошлого века в моде были тонкие шестиугольные оптические линзы и круглые солнцезащитные очки .

1940-й год

В сороковые годы ХХ столетия обрела славу оправа «кошачий глаз».

1950-й год

После войны модницы стали носить «авиаторы» и оправу «кошачий глаз», которая трансформировалась в более индустриальный вариант.







1960-й год

Легендарные шестидесятые годы прошлого века – ярчайшее десятилетие в истории мировой моды. В этот период Жаклин Кеннеди ввела моду на круглые солнцезащитные очки.

1970-й год

В семидесятые годы ХХ столетия модными были объемные очки «oversize».

1980-й год

восьмидесятые годы прошлого века модными были разноцветные оправы в стиле «диско».

1990-й год

В девяностые годы ХХ столетия в моде были тонкие круглые оправы.

2000-й год

Начало двадцать первого века прошло в стиле «гламур», а многие модницы подражали образу Пэрис Хилтон.

2010-й год

Сегодня в моде и «кошачий глаз», и «авиаторы», и очки «oversize» - своеобразный микс из прошлого и будущего.