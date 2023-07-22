Эволюция женских очков за последние 80 лет

Как менялись модные модели женских очков за последние 80 лет.
В ХХI веке за 2 минуты можно легко переместиться на 80 лет назад и узнать, как менялись модные модели женских очков на протяжении десятилетий. В нашем обзоре "живые" фото и видео, демонстрирующие оправы, которые выбирали модницы начиная с 1930 года.
Новостной портал "BuzzFeed" выпустил видео, которое демонстрирует, как менялись женские очки в течение последних 80 лет. За две минуты зрители могут совершить путешествие в прошлое и увидеть, как менялись эти женские аксессуары с 1930 по 2010 год. За 120 секунд модель сменила 9 образов и 18 пар очков — как обычных, так и солнцезащитных.
1930-й год
В тридцатые годы прошлого века в моде были тонкие шестиугольные оптические линзы и круглые солнцезащитные очки.
1940-й год
В сороковые годы ХХ столетия обрела славу оправа «кошачий глаз».
1950-й год
После войны модницы стали носить «авиаторы» и оправу «кошачий глаз», которая трансформировалась в более индустриальный вариант.
1960-й год
Легендарные шестидесятые годы прошлого века – ярчайшее десятилетие в истории мировой моды. В этот период Жаклин Кеннеди ввела моду на круглые солнцезащитные очки.
1970-й год
В семидесятые годы ХХ столетия модными были объемные очки «oversize».
1980-й год
В восьмидесятые годы прошлого века модными были разноцветные оправы в стиле «диско».
1990-й год
В девяностые годы ХХ столетия в моде были тонкие круглые оправы.
2000-й год
Начало двадцать первого века прошло в стиле «гламур», а многие модницы подражали образу Пэрис Хилтон.
2010-й год
Сегодня в моде и «кошачий глаз», и «авиаторы», и очки «oversize» - своеобразный микс из прошлого и будущего.
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