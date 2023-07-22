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Эволюция женских очков за последние 80 лет


Как менялись модные модели женских очков за последние 80 лет.

Как менялись модные модели женских очков за последние 80 лет.

В ХХI веке за 2 минуты можно легко переместиться на 80 лет назад и узнать, как менялись модные модели женских очков на протяжении десятилетий. В нашем обзоре "живые" фото и видео, демонстрирующие оправы, которые выбирали модницы начиная с 1930 года.


Новостной портал "BuzzFeed" выпустил видео, которое демонстрирует, как менялись женские очки в течение последних 80 лет. За две минуты зрители могут совершить путешествие в прошлое и увидеть, как менялись эти женские аксессуары с 1930 по 2010 год. За 120 секунд модель сменила 9 образов и 18 пар очков — как обычных, так и солнцезащитных.

1930-й год


В тридцатые годы прошлого века в моде были тонкие шестиугольные оптические линзы и круглые солнцезащитные очки.

В тридцатые годы прошлого века в моде были тонкие шестиугольные оптические линзы и круглые солнцезащитные очки.

 

1940-й год


В сороковые годы ХХ столетия обрела славу оправа «кошачий глаз».

В сороковые годы ХХ столетия обрела славу оправа «кошачий глаз».

 

1950-й год


 
После войны модницы стали носить «авиаторы» и оправу «кошачий глаз», которая трансформировалась в более индустриальный вариант.

После войны модницы стали носить «авиаторы» и оправу «кошачий глаз», которая трансформировалась в более индустриальный вариант.

 



 

1960-й год


 

 
Легендарные шестидесятые годы прошлого века – ярчайшее десятилетие в истории мировой моды. В этот период Жаклин Кеннеди ввела моду на круглые солнцезащитные очки.

Легендарные шестидесятые годы прошлого века – ярчайшее десятилетие в истории мировой моды. В этот период Жаклин Кеннеди ввела моду на круглые солнцезащитные очки.

 

1970-й год


 

 
В семидесятые годы ХХ столетия модными были объемные очки «oversize».

В семидесятые годы ХХ столетия модными были объемные очки «oversize».

 

1980-й год


 

 
В восьмидесятые годы прошлого века модными были разноцветные оправы в стиле «диско».

В восьмидесятые годы прошлого века модными были разноцветные оправы в стиле «диско».

 

1990-й год


 

 
В девяностые годы ХХ столетия в моде были тонкие круглые оправы.

В девяностые годы ХХ столетия в моде были тонкие круглые оправы.

 

2000-й год


 

 
Начало двадцать первого века прошло в стиле «гламур», а многие модницы подражали образу Пэрис Хилтон.

Начало двадцать первого века прошло в стиле «гламур», а многие модницы подражали образу Пэрис Хилтон.

 

2010-й год


 

 
Сегодня в моде и «кошачий глаз», и «авиаторы», и очки «oversize» - своеобразный микс из прошлого и будущего.

Сегодня в моде и «кошачий глаз», и «авиаторы», и очки «oversize» - своеобразный микс из прошлого и будущего.

 

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Эволюция женских очков за последние 80 лет

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Эволюция женских очков за последние 80 летПодписаться на мой Instagram
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