Ледяная пещера на Аляске

55-летний фотограф и спелеолог Рон Джил (Ron Gile) запечатлел изнутри необыкновенную красоту ледяной пещеры на Аляске, которая может рухнуть в любой момент. Трудно поверить, что пещера сформировалась только в 2012 году.







1. В эту пещеру на Аляске ведет отверстие, которое образовалось из-за таяния ледника.







2. Вот этот «вход» в пещеру.







3. Вид ближе.







4. Эта пещера представляет собой ледяную полость, находящуюся на глубине 120 метров.







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11. Выход из ледяной пещеры.







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