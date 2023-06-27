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Ледяная пещера на Аляске

55-летний фотограф и спелеолог Рон Джил (Ron Gile) запечатлел изнутри необыкновенную красоту ледяной пещеры на Аляске, которая может рухнуть в любой момент. Трудно поверить, что пещера сформировалась только в 2012 году.

Ледяная пещера на Аляске

1. В эту пещеру на Аляске ведет отверстие, которое образовалось из-за таяния ледника.

В эту пещеру на Аляске ведет отверстие, которое образовалось из-за таяния ледника

2. Вот этот «вход» в пещеру.

Incredible Alaskan ice cave

3. Вид ближе.

Incredible Alaskan ice cave

4. Эта пещера представляет собой ледяную полость, находящуюся на глубине 120 метров.

Incredible Alaskan ice cave

5.

Incredible Alaskan ice cave

6.

Incredible Alaskan ice cave

7.

Incredible Alaskan ice cave

8.

Incredible Alaskan ice cave

9.

Incredible Alaskan ice cave

10.

Incredible Alaskan ice cave

11. Выход из ледяной пещеры.

Выход из ледяной пещеры

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Incredible Alaskan ice cave

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Ледяная пещера на Аляске

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Ледяная пещера на АляскеПодписаться на мой Instagram

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