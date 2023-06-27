55-летний фотограф и спелеолог Рон Джил (Ron Gile) запечатлел изнутри необыкновенную красоту ледяной пещеры на Аляске, которая может рухнуть в любой момент. Трудно поверить, что пещера сформировалась только в 2012 году.
1. В эту пещеру на Аляске ведет отверстие, которое образовалось из-за таяния ледника.
2. Вот этот «вход» в пещеру.
3. Вид ближе.
4. Эта пещера представляет собой ледяную полость, находящуюся на глубине 120 метров.
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11. Выход из ледяной пещеры.
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Ледяная пещера на Аляске
55-летний фотограф и спелеолог Рон Джил (Ron Gile) запечатлел изнутри необыкновенную красоту ледяной пещеры на Аляске, которая может рухнуть в любой момент. Трудно поверить, что пещера сформировалась только в 2012 году.
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