6 главных качеств идеального ножа для выживания

Нож для выживания должен делать именно то, что указано в его названии — помогать вам выжить. Это инструмент с десятками, если не сотнями различных функций. С его помощью можно резать, копать землю, колоть дрова и орехи, обороняться, оказывать первую помощь, готовить еду, ставить палатку, разводить костер, охотиться или подавать сигналы. Ниже мы привели 6 важнейших характеристик качественного ножа для выживания.



1. Размер

Батонинг, или раскалывание дров, происходит следующим образом: вы вбиваете нож в полено сверху чем-нибудь тяжелым, а затем, держась за рукоять, продолжаете бить по торчащему сбоку острию.

2. Фиксированный клинок

3. Накладной монтаж рукояти

С течением времени обрезанный хвостовик может начать «гулять» внутри рукояти, особенно после таких операций, как колка дров. Если же каким-то образом у вас сломается сама рукоять, то использовать такой нож будет гораздо труднее и опаснее.

4. Копьеобразный клинок

Копьеобразный клинок гораздо удобнее в очистке мелких предметов вроде кедровых или грецкий орехов, желудей, в чистке рыбы, в сверлении и проделывании отверстий, в починке одежды и снаряжения и в изготовлении приманок.

5. Клинок с односторонней заточкой и прямыми спусками

6. Твердый и ровный торец рукояти