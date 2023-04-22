5 главных сортов крафтового пива и особенности их вкуса

Светлый эль
У этого сорта пива ярко выражен аромат хмеля, чувствуется насыщенный солодовый привкус и лёгкая горчинка с оттеками карамели. В тёмных сортах карамельный и хмельной вкус чувствуется лучше.
Индийский светлый эль
Тот же светлый эль, только экзотический, охмелённый. Привкус может дополняться фруктовыми, хвойными и цветочными нотами, в отличие от классического светлого эля. IPA — крепкое пиво, в котором горчинка выражена сильнее, чем в других крафтовых сортах. Самым горьким видом семейства считается двойной IPA.
Портер
Популярное в Петербурге до революции тёмное пиво, которое имеет сладко-горькое послевкусие и густой солодовый аромат. Как правило, портер может оставлять во рту шоколадный и кофейный привкус, а также отдавать винными нотками.
Стаут
Одно из самых плотных и тёмных крафтовых сортов. Пиво имеет жжёный привкус или, как говорят специалисты, жареный аромат. Послевкусие зависит от сорта, но, как правило, стаут обладает шоколадным и кофейным послевкусием. Может отдавать овсянкой.
Кислое пиво
Для сбраживания этого крафтового пива используют дикие дрожжи, которые в сусло попадают из окружающей среды, когда оно охлаждается. Иногда виды кислого пива перемешивают друг с другом, благодаря чему получают гёзы. Также в этот сорт нередко добавляют сахар, вяленую вишню, персик, малину и чёрную смородину.
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