Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Полуэктов
    Открывал трением крышки об асфальт. А дальше концом лезвия штык-ножа.4 верных способа,...
  • Иван Захава
    Мужики еще яйца чешут🙃25 вещей, которые...
  • Наталья Середа
    Это фото дизайна маленького пространства?Отличные дизайнер...

Домашние питомцы знаменитых людей

Звездам не чуждо ничто человеческое, любовь к котикам и собачкам — в том числе. Некоторые знаменитости настолько любили своих питомцев, что посвящали им свое творчество. Фредди Меркьюри, например, написал песню «Далила» про свою любимую кошечку. И все думали, что эта песня о любви — пока не доходило до строк о том, как прекрасная Далила пометила мебель.

Домашние питомцы знаменитых людей

Сальвадор Дали и его оцелот Бабу

Домашние питомцы знаменитых людей

Курт Кобейн и его кошечка Квисп

Домашние питомцы знаменитых людей

Альфред Хичкок и его силихем-терьер Сара

Домашние питомцы знаменитых людей

Фредди Меркьюри и кошеки

Домашние питомцы знаменитых людей

Пол Маккартни и его английская овчарка Марта

Домашние питомцы знаменитых людей

Элвис Пресли и его бассет-хаунд

Домашние питомцы знаменитых людей

Билли Холлидей и ее любимец Мистер

Домашние питомцы знаменитых людей

Одри Хепберн и ее терьер Мистер Фамус

Домашние питомцы знаменитых людей

Джеймс Дин с котом Маркусом. Этот котик — подарок от Элизабет Тейлор

Домашние питомцы знаменитых людей

Фрэнк Синатра и его пес Ринго

Домашние питомцы знаменитых людей

Джон Леннон и Йоко Оно со своим черным котом

Домашние питомцы знаменитых людей

Мэрилин Монро и ее болонка Маф

Домашние питомцы знаменитых людей

Стивен Кинг и его корги Марлоу

Домашние питомцы знаменитых людей

Элизабет Тейлор и ее любимые пудели

Домашние питомцы знаменитых людей

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх