Домашние питомцы знаменитых людей

Звездам не чуждо ничто человеческое, любовь к котикам и собачкам — в том числе. Некоторые знаменитости настолько любили своих питомцев, что посвящали им свое творчество. Фредди Меркьюри, например, написал песню «Далила» про свою любимую кошечку. И все думали, что эта песня о любви — пока не доходило до строк о том, как прекрасная Далила пометила мебель.







Сальвадор Дали и его оцелот Бабу







Курт Кобейн и его кошечка Квисп







Альфред Хичкок и его силихем-терьер Сара







Фредди Меркьюри и кошеки







Пол Маккартни и его английская овчарка Марта







Элвис Пресли и его бассет-хаунд







Билли Холлидей и ее любимец Мистер







Одри Хепберн и ее терьер Мистер Фамус







Джеймс Дин с котом Маркусом. Этот котик — подарок от Элизабет Тейлор







Фрэнк Синатра и его пес Ринго







Джон Леннон и Йоко Оно со своим черным котом







Мэрилин Монро и ее болонка Маф







Стивен Кинг и его корги Марлоу







Элизабет Тейлор и ее любимые пудели







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