Звездам не чуждо ничто человеческое, любовь к котикам и собачкам — в том числе. Некоторые знаменитости настолько любили своих питомцев, что посвящали им свое творчество. Фредди Меркьюри, например, написал песню «Далила» про свою любимую кошечку. И все думали, что эта песня о любви — пока не доходило до строк о том, как прекрасная Далила пометила мебель.
Сальвадор Дали и его оцелот Бабу
Курт Кобейн и его кошечка Квисп
Альфред Хичкок и его силихем-терьер Сара
Фредди Меркьюри и кошеки
Пол Маккартни и его английская овчарка Марта
Элвис Пресли и его бассет-хаунд
Билли Холлидей и ее любимец Мистер
Одри Хепберн и ее терьер Мистер Фамус
Джеймс Дин с котом Маркусом. Этот котик — подарок от Элизабет Тейлор
Фрэнк Синатра и его пес Ринго
Джон Леннон и Йоко Оно со своим черным котом
Мэрилин Монро и ее болонка Маф
Стивен Кинг и его корги Марлоу
Элизабет Тейлор и ее любимые пудели
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Домашние питомцы знаменитых людей
Звездам не чуждо ничто человеческое, любовь к котикам и собачкам — в том числе. Некоторые знаменитости настолько любили своих питомцев, что посвящали им свое творчество. Фредди Меркьюри, например, написал песню «Далила» про свою любимую кошечку. И все думали, что эта песня о любви — пока не доходило до строк о том, как прекрасная Далила пометила мебель.
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