Марочное вино: что это за напиток такой и чем он отличается от любого другого

Каждый, кто посещал винный отдел магазина, должен был замечать, что на некоторых бутылках красуется загадочное словосочетание «марочное вино». При этом далеко не каждый в принципе задумывается о том, что именно означает это понятие. Забегая вперед, стоит отметить, что рассматриваемый термин отнюдь не уникален в своем роде.
Подобные надписи о многом говорят. /Фото: spirtnoe.expert.
В русский язык понятие «марочное вино» перекочевало из французского еще во времена Российской империи XIX столетия. При этом сказать, когда именно сей термин появился у самих французов сегодня будет весьма затруднительно. Тем более, что первоначально рассматриваемое понятие вовсе не описывало каких-то конкретных характеристик горячительного напитка. Говоря о вине «марочное», старинные мастера лишь подчеркивали перед окружающими тот факт, что конкретная бутылка или бочонок наполнены напитком с «особыми» качествами. Иначе говоря, так называлась порция напитка, которая по своим вкусовым качествам отличалась от всей остальной серии.
Вина бывают разные. /Фото: hamachi-soft.ru.
Но как такое вообще становилось возможно? На самом деле легко, ведь на характеристики веселящего напитка влияет огромное количество факторов. Даже если вино изготавливается по одному и тому же рецепту, из одного и того же винограда, возможны разного рода «аберрации». Причём последние вовсе не обязательно будут носить негативный характер. Повлиять на вкус вина может даже отдельно взятая бочка. В старину, когда винное производство осуществлялось без современных промышленных технологий, подобного рода эксцессы случались регулярно. Однако, как уже было отмечено, подобные случаи вовсе не были проблемой.
Понятие появилось еще в средние века. /Фото: forbes.com.
В процессе выдержки винные мастера регулярно проверяли состояние напитка. Вскоре становилось понятно, что вот эта бочка очень даже ничего. Вон та бочка вышла прям по дедушкиному рецепту! А вино из вот этой играет неожиданно новыми нотками. По результатам все этих наблюдений виноделы делали соответствующие пометки на винных бочках, который на французском языке так и называются – «marque». Таким образом в буквально переводе «марочное вино» — это не более, чем «отмеченное вино». Нужно ли говорить, что бочки с особым вкусом можно было продать подороже, как нечто необычное или же оставить для себя, дабы угостить раритетом дорогих гостей!
С развитием производства многое поменялось. /Фото: vaterpass.com.
Однако, в XX веке ситуация с марочным вином изменилась. На смену «традиционным» способам производства горячительного пришли промышленные. Теперь, когда напиток создавался в условиях, близких к идеальным по строго выверенной технологии, риск тех самых «аберраций» свёлся к минимуму. Однако, вместе с тем появилась необходимость вводит понятные дефиниции для описания уже конкретных устоявшихся качеств того или иного напитка. Чтобы далеко не ходить, виноделы стали использовать уже существовавшие понятия, однако их стали наделять иным смыслом. Так, в винном деле появились «ординарные», «выдержанные» и «марочные» вина. К числу первых относятся напитки с выдержкой до 6 месяцев. Ко второй категории относятся напитки с выдержкой от 6 до 18 месяцев. Наконец, к тем самым «марочным» винам сегодня относят напитки с выдержкой более 18 месяцев. Существуют также «коллекционные» напитки с выдержкой более 36 месяцев.
Всё дело в выдержке. /Фото: immunocap.ru.
Примерно так слово «отмеченный» и превратилось в официальный термин. При этом в отличие от каких-нибудь средних веков, когда марочным называли вино с «особыми» качествами и вкусом, сегодня принадлежность напитка к «марочному» не значит ровным счётом ничего, кроме срока его выдержки. Один из тех случаев, когда слово в языке осталось, однако его смысловое наполнение полностью изменилось.
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