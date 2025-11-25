Любопытные факты из истории авиации

Самолеты могут доставить нас в любую точку планеты, и пилотов всегда окружает ореол героической романтичности. Мир авиации интересен и таит в себе много занимательных фактов. В обзоре шесть удивительных историй из жизни покорителей небес и авиационных компаний.
1. Вместо иска в суд – турнир по армрестлингу
В 1992 году разгорелся спор за использование слогана между двумя американскими компаниями: авиационной – Southwest Airlines и сервисной – Stevens Aviation.Southwest Airlines предложил руководителю Stevens Aviation решить вопрос турниром по армрестлингу и тот согласился. Они договорились, что состязание пройдет в три тура, проигравший в каждом раунде перечисляет 5000 долларов на благотворительные цели по своему выбору, а победивший в турнире получит право на использование слогана. Матч широко освещался в СМИ и директор Southwest Airlines поддерживал ажиотаж, раздавая интервью и снимая ролики, как спорщики готовятся к состязанию и «качают» бицепсы с сигаретой и стаканом виски. Руководитель авиакомпании турнир проиграл, но победитель передал ему бесплатно права на слоган. Этот спор сделал обе компании известными, а президент Буш даже прислал личное письмо с благодарностью за доставленное веселье.
2. Азартный полет «под градусами»
Эта лихая история случилась в 1956 году. Томасу Фитцпатрику (Thomas Fitzpatrick) было тогда 26 лет, и после рабочей смены он довольно часто расслаблялся в барах.приземлился на St. Nicholas Avenue недалеко от 191st Street. Затем по улице он подрулил к бару и заглушил мотор. Наказание за эту выходку было очень мягким – владелец самолета не стал выдвигать обвинение. Томас отделался штрафом в 100 долларов и приостановкой лицензии пилота на 6 месяцев. Через два года, снова осенью, но уже в другом баре, Фитцпатрик рассказал свою историю, но ему не поверили. Тогда Томас повторил свой «подвиг», угнав Cessna 120 с того же самого аэродрома и посадив ее в Нью-Йорке на перекрестке Amsterdam Avenue и 187st Street. В этот раз американское правосудие отнеслось к летному хулиганству строже. Судья Маллен сказал Фитцпатрику, что его проблема в том, что он не знает меры в выпивке и приговорил его к 6 месяцам тюремного заключения.
3. Сбивание ФАУ-1 без пушек
К концу Второй мировой войны Третий Рейх получил на вооружение крылатые ракеты-снаряды ФАУ-1. Практически все они были использованы для нанесения удара по Англии. Перехватить ФАУ-1 было очень непростой задачей. Такой снаряд нес около тонны взрывчатки, поэтому расстреливать его из авиапушки в упор было опасно, при взрыве мог пострадать и сам истребитель. Британские летчики нашли решение, воспользовавшись просчетом немецких конструкторов. У ФАУ-1 стабилизация по крену осуществлялась за счет аэродинамики, и изменение положения приводило к ее падению. Спитфайеры догоняли ракету, подлетали вплотную к ней и, задев кончиком крыла самолета за короткое крыло снаряда, переворачивали его. Ракета не могла вернуть прежнее положение и падала вниз. Чтобы взрыв не приносил вреда, пилоты старались ловить ФАУ-1 над морем или в безлюдной местности.
4. «Конфетный» бомбардировщик
Во время блокады Западного Берлина (июнь 1948 – май 1949) СССР полностью закрыл доступ в город железнодорожному и речному транспорту. Из-за этого западные союзники были вынуждены доставлять продовольствие и товары первой необходимости в подконтрольные им сектора города по воздуху. Изо дня в день по «воздушному мосту» авиация США и Великобритании перекидывала тонны грузов в Западный Берлин. И через какое-то время американский пилот Гейл Хелворсен (Gail Halvorsen) начал «конфетные бомбардировки» города. Он привязывал носовые платки в качестве парашютиков к упаковкам со сладостями и сбрасывал их детям перед посадкой. Когда об этом узнали другие пилоты, его почин быстро подхватили. Немецкие дети прозвали Хелворсена «Шоколадным дядюшкой» и с нетерпением ожидали его самолет. Но к концу блокады отличить его было трудно, ведь теперь в акции принимали участие уже 25 экипажей, сбрасывавших более 20 тонн сладостей. Поэтому при подлете он стал покачивать крыльями самолета, за что получил прозвище «Дядюшка с покачивающимися крыльями». Интересный факт: ФРГ высоко оценила поступок Гейла Хелворсена. В 1974 году пилота удостоили ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». А в 2002 году на Олимпийских играх, которые проводились в его родном городе Солт-Лейк-Сити, на церемонии открытия он шел вместе с немецкой командой и нес табличку «Германия». Во время войны в Ираке Хелворсен хотел организовать такую же «конфетную» акцию для иракских детей, но получил отказ от американского командования.
5. Зачем пилотам шелковый шарф?
На фотографиях прошлых лет очень часто можно видеть авиаторов с белым шарфом на шее. Безусловно, шелковый аксессуар придает образу пилота особый шик, но изначально его роль была совершенно другой. На заре авиации первые самолеты вообще не имели закрытой кабины, да и потом комфортные условия появились не сразу. Поэтому перед полетом пилот «упаковывался» в плотную не продуваемую одежду. Но тут возник другой аспект – увидеть противника можно было только глазами, ведь радаров еще не было. Как говорил Маэстро из фильма «В бой идут одни старики», в бою нельзя быть слепым и нужно крутить головой на все 360 градусов. Из-за такого постоянного вращения грубая ткань воротника формы сильно натирала шею. Поэтому пилоты стали носить шарфы из шелка, гладкая текстура которого позволяла легко крутить головой. Сегодня нет такой необходимости смотреть по сторонам, но шарфы остались в гардеробе летчиков.
6. Посадка сцепки из двух самолетов
В 1940 году в небе Австралии во время учебного полета над поселком Броклсби столкнулись два легких самолета Avro Anson. В результате удара турель одного воздушного судна вклинилась в основание крыла другого, и они сцепились вместе, образовав причудливый «бутерброд». При этом двигатели верхнего самолета вышли из строя, а нижнего – продолжали работать на высоких оборотах. Оба штурмана и пилот одного из Avro Anson выпрыгнули с парашютами. Но пилот Леонард Фуллер (Leonard Fuller), бывший за штурвалом верхнего самолета, обнаружил, что может управлять этой сцепкой, используя элероны и закрылки своего воздушного судна. Он решил совершить посадку и это безумное действие ему удалось. Фуллер увел авиационный «бутерброд» от поселка и, пролетев около 8 километров, успешно приземлился на поле. Нижний самолет пропахал землю брюхом, но машины остались почти целыми и после небольшого ремонта вернулись в строй.
