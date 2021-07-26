Как нами манипулируют

Конечно же, за свою жизнь вы встретите довольно много людей, и общение с некоторыми из них не будет сулить вам ничего хорошего. Обязательно найдутся такие люди, которые будут искать способы манипулировать вами, вмешиваться в вашу жизнь, чтобы заставить вас сомневаться в правильности ваших решений, заставить вас действовать так, как им того хочется.
Присутствие этих недоброжелателей рядом опасно тем, что зачастую вы даже не понимаете, что они отравляют вашу жизнь, пока не станет слишком поздно.
Это может быть даже кто-то из очень близких вам людей – коллега по работе, ваш партнер, или один из ваших лучших друзей. У этих людей есть различные методы манипулирования, которые они используют, чтобы сохранить контроль над вашей жизнью.
Тем не менее, раскусив их тактику и распознав их методы манипулирования, вы легко можете вырваться из энергетического плена, в котором они вас держат. Давайте рассмотрим самые популярные методы манипулирования, чтобы не попадаться на них.
Любыми способами они пытаются доказать, что это вы во всем виноваты
Вы можете стараться сколько угодно, но люди, которые хотят держать вас под контролем, всегда найдут способ переложить вину на вас.
Если вы начнете защищаться и выскажете критику в адрес такого человека, то он отреагирует резко, набросится на вас с обвинениями. Это похоже на перебрасывание горячей картофелины из руки в руку – любое ваше «горячее» замечание будет отброшено назад в вашу сторону.
Их коронная фраза – «Я знаю, что ты сейчас скажешь»
Еще один способ манипулирования – это убедить вас, что они знают, о чем вы думаете, и как можете отреагировать в данной ситуации. Как будто, всё, что вы делаете, абсолютно предсказуемо для них.
Когда они начинают говорить что-то вроде: «Я знал, что ты так скажешь», «Я не знаю, чему я должен удивляться,» они просто пытаются найти способ «залезть» в вашу голову, не используя доказательств или логику.
Они умело готовят «словесный винегрет»
Эту тактику обожают те, кто хочет обойти вопросы, на которые они не хотят отвечать. Для этого они часто дают длинные сложные ответы, которые в конечном итоге ничего вам не проясняют, вам не удается узнать то, что вы хотели.
Чтобы узнать, юлят ли с вами, попробуйте сосредоточиться на том, что они говорят, и понаблюдайте, придерживаются ли они одной темы, или же постоянно перепрыгивают на другие случайные темы, которые неважны и не имеет отношения к разговору.
В три стадии они доводят человека до мысли о собственной неполноценности
Это еще один способ манипулирования, при котором человека доводят до такого состояния, что он начинает сомневаться в своем здравомыслии и даже в своих собственных правах. Этот способ состоит из трех разных этапов.
Сначала «жертву» стараются поставить в неловкое положение, чтобы человек потерял веру в себя и свои силы.
Как только «жертва» попадает в такое положение и пытается выпутаться из него, «кукловод» заявляет: «Ты чокнутый!» или «Не сходи с ума!»
Через какое-то время «жертва» на самом деле начинает верить, что действует чрезмерно эмоционально, а то и безумно, что в конечном итоге приводит к стадии депрессии.
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