Как нами манипулируют

Конечно же, за свою жизнь вы встретите довольно много людей, и общение с некоторыми из них не будет сулить вам ничего хорошего. Обязательно найдутся такие люди, которые будут искать способы манипулировать вами, вмешиваться в вашу жизнь, чтобы заставить вас сомневаться в правильности ваших решений, заставить вас действовать так, как им того хочется.







Присутствие этих недоброжелателей рядом опасно тем, что зачастую вы даже не понимаете, что они отравляют вашу жизнь, пока не станет слишком поздно.



Это может быть даже кто-то из очень близких вам людей – коллега по работе, ваш партнер, или один из ваших лучших друзей. У этих людей есть различные методы манипулирования, которые они используют, чтобы сохранить контроль над вашей жизнью.



Тем не менее, раскусив их тактику и распознав их методы манипулирования, вы легко можете вырваться из энергетического плена, в котором они вас держат. Давайте рассмотрим самые популярные методы манипулирования, чтобы не попадаться на них.



Любыми способами они пытаются доказать, что это вы во всем виноваты

Их коронная фраза – «Я знаю, что ты сейчас скажешь»

Они умело готовят «словесный винегрет»

В три стадии они доводят человека до мысли о собственной неполноценности