Чем подкормить лук, чтобы был крупный

Крупные, тугие головки лука, покрытые золотистой шелухой, радуют глаз удачливого огородника. Но в удаче ли тут дело?

Конечно же, в опыте и трудолюбии – чтобы лук вырос крупным, нужно хорошо ухаживать за грядками, и немаловажное значение тут имеет своевременное внесение удобрений.

Необходимо знать, чем и когда подкармливать лук, чтобы он был крупный, сладкий, а выращенного урожая хватило до следующего года.







Выбираем место для грядки

Выбираем посадочный материал

Первая подкормка

Вторая подкормка

Третья подкормка

Если желтеют перья

Борьба за хороший урожай начинается ещё осенью предыдущего лета. Выберите для посадки лука грядку, на которой росли паслёновые (помидоры, перец, баклажаны), капуста или бобовые культуры. Хорошенько перекопайте, по возможности внесите компост или перепревший навоз. Если почва слишком тяжёлая, разрыхлите её добавкой торфа. Слишком кислую почву сделайте нейтральной, добавив извести, так как лук не любит подкисленных грунтов.Весной перед посадкой разрыхлите грядку, удалите вручную сорняки или обработайте гербицидом. Сформируйте высокую грядку, хорошо прогреваемую солнцем. Дополнительно удобрите грядки под лук золой, смешав её с почвой. Если вы осенью не вносили никаких удобрений, не поздно выполнить первую подкормку перед посадкой. Заделайте компост или перепревший навоз примерно на 15 сантиметров вглубь.При отсутствии органики придётся обойтись химическим азотным удобрением – мочевиной или аммиачной селитрой, чтобы простимулировать первоначальный рост зелёной массы.Не менее важным фактором, чем подкормка, в выращивании крупного лука является качественный севок. Если вы не выращивали его сами в прошлом году, придётся обойтись покупным, выбирать который желательно по следующим критериям.Если вы приобретаете севок в магазине, внимательно прочтите описание сорта, где указаны примерные размеры луковицы. Некоторые сорта изначально не предполагают образования крупных луковиц.Посевной материал должен быть устойчивым к колебаниям влажности и температуры и районированным для вашей местности. Чересчур капризный в уходе сорт вряд ли даст гарантированно хороший урожай, то же самое произойдёт, если сорт не предназначен для выращивания в ваших климатических условиях.Понюхайте луковицы севка – у них должен быть свой характерный запах. Если лук пахнет иначе, а тем более, если вы чувствуете запах плесени или гниющей луковой мякоти – такой посадочный материал покупать нельзя ни в коем случае.Опустите руку в насыпанный лук-севок, пошевелите луковицы. Если услышите мягкий шелест – значит, лук хорошо просушен и хранился в надлежащих условиях. Влажный севок, не издающий шелеста, покупать не следует.Осмотрите луковки – все они должны иметь ровную поверхность без вмятин и пятен, быть плотными и гладкими.Продавец обязан предоставить вам всю информацию о сорте, его сроках всхожести, периоде выращивания, урожайности и т.д.Порядок выращивания и подкормкиЕсли вы не вносили минеральных удобрений перед посадкой, то первая подкормка выполняется спустя три недели после высаживания луковок севка в грунт.Грядки необходимо удобрить органикой – настоем коровяка или куриного помёта. Важно соблюсти правильную пропорцию, чтобы не сжечь корешки молодых луковиц:0,5-литровая банка навоза;ведро воды;3 квадратных метра грядки.При поливе следует соблюдать осторожность, лить раствор не сверху, а рядом с посадками, чтобы лук оставался сухим. Органическую подкормку можно заменить мочевиной, растворив пару столовых ложек удобрения в ведре воды. Одного ведра будет достаточно для четырёх квадратных метров грядки.Примерно через месяц, к началу второй стадии вегетации, луковицам потребуется вторая подкормка, но теперь уже не азотными, а калийными и фосфорными соединениями. Азот необходим лишь для наращивания зелёной массы, но перья к этому времени уже хорошо сформированы. Для успешного формирования луковицы необходимо удобрить почву 30 граммами суперфосфата и таким же количеством сульфата калия, которые разводятся в одном ведре воды и проливаются на четырёх квадратных метрах грядки.Когда луковица уже хорошо сформировалась, для накопления запасов на зиму растению потребуются соединения кальция. Их может предоставить обычная известь, которая понижает кислотность грунта и тем самым создаёт для лука благоприятную среду.Известковым порошком достаточно слегка присыпать почву в междурядьях, но предварительно и после этого придётся хорошо полить грядки согретой на солнце водой. Известь позволит луковицам вырасти не только крупными, но и плотными, устойчивыми к хранению.Если вы заметили, что кончики луковых перьев начали желтеть – значит, в почве недостаточно азота, и лук «голодает». Надёжным и быстрым способом ликвидировать нехватку азота является подкормка нашатырным спиртом. На десятилитровое ведро воды достаточно трёх ложек нашатыря.Поливать грядки этим составом нужно только вечером, после того, как спадёт зной. Нельзя допускать, чтобы удобрение попадало на растения, поэтому лить следует очень осторожно, желательно в междурядьях. У этой подкормки есть ещё одно преимущество: нашатырный запах отпугнёт луковую муху.