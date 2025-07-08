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Как с помощью бутылок очистить мутную воду до кристальной чистоты

Любителям путешествий вдали от цивилизации не помешает сделать солнечный фильтр для воды. С его помощью можно заготавливать чистую питьевую воду хоть с лужи, хоть с моря.

Как при помощи бутылок очистить мутную воду до кристальной чистоты

Что потребуется:

ПЭТ бутылки с крышками – 2 шт.;

пластиковая водопроводная труба 20 мм;

термопистолет;

нож.

Процесс изготовления фильтра

Для фильтра подбирается 2 бутылки, чем они объемней, тем больше его производительность.

С них снимаются крышки, в которых прорезаются отверстия по диаметру имеющейся трубы.
Затем берется трубка длиной на пару сантиметров меньше высоты бутылки. Она вставляется в перевернутые друг к другу наружными сторонами крышки, и вклеивается термоклеем между ними.




Одна крышка размещается с краю трубы, а вторая вплотную сразу за ней.






Для фильтрации в одну из бутылок набирается грязная или морская вода, которую нужно подготовить для питья. Сверху наворачивается крайняя крышка на трубке, затем к конструкции прикручивается вторая пустая бутылка. Фильтр выставляется на хорошо освещенный участок.





Испарения с нижней бутылки будут конденсироваться на донышке верхней, и накапливаться в виде чистой воды. Летом за световой день можно отфильтровать таким образом почти весь объем. Достаточно сделать 4-5 фильтров общим объемом 5 л, чтобы обеспечить чистой питьевой водой одного человека.



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