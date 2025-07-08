Как с помощью бутылок очистить мутную воду до кристальной чистоты

Любителям путешествий вдали от цивилизации не помешает сделать солнечный фильтр для воды. С его помощью можно заготавливать чистую питьевую воду хоть с лужи, хоть с моря.
Что потребуется:
ПЭТ бутылки с крышками – 2 шт.;
пластиковая водопроводная труба 20 мм;
термопистолет;
нож.
Процесс изготовления фильтра
Для фильтра подбирается 2 бутылки, чем они объемней, тем больше его производительность.
Затем берется трубка длиной на пару сантиметров меньше высоты бутылки. Она вставляется в перевернутые друг к другу наружными сторонами крышки, и вклеивается термоклеем между ними.
Одна крышка размещается с краю трубы, а вторая вплотную сразу за ней.
Для фильтрации в одну из бутылок набирается грязная или морская вода, которую нужно подготовить для питья. Сверху наворачивается крайняя крышка на трубке, затем к конструкции прикручивается вторая пустая бутылка. Фильтр выставляется на хорошо освещенный участок.
Испарения с нижней бутылки будут конденсироваться на донышке верхней, и накапливаться в виде чистой воды. Летом за световой день можно отфильтровать таким образом почти весь объем. Достаточно сделать 4-5 фильтров общим объемом 5 л, чтобы обеспечить чистой питьевой водой одного человека.
Читать далее →
Свежие комментарии