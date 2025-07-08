Как с помощью бутылок очистить мутную воду до кристальной чистоты

Любителям путешествий вдали от цивилизации не помешает сделать солнечный фильтр для воды. С его помощью можно заготавливать чистую питьевую воду хоть с лужи, хоть с моря.







Что потребуется:



ПЭТ бутылки с крышками – 2 шт.;



пластиковая водопроводная труба 20 мм;



термопистолет;



нож.



Процесс изготовления фильтра



Для фильтра подбирается 2 бутылки, чем они объемней, тем больше его производительность.

С них снимаются крышки, в которых прорезаются отверстия по диаметру имеющейся трубы.Затем берется трубка длиной на пару сантиметров меньше высоты бутылки. Она вставляется в перевернутые друг к другу наружными сторонами крышки, и вклеивается термоклеем между ними.Одна крышка размещается с краю трубы, а вторая вплотную сразу за ней.Для фильтрации в одну из бутылок набирается грязная или морская вода, которую нужно подготовить для питья. Сверху наворачивается крайняя крышка на трубке, затем к конструкции прикручивается вторая пустая бутылка. Фильтр выставляется на хорошо освещенный участок.Испарения с нижней бутылки будут конденсироваться на донышке верхней, и накапливаться в виде чистой воды. Летом за световой день можно отфильтровать таким образом почти весь объем. Достаточно сделать 4-5 фильтров общим объемом 5 л, чтобы обеспечить чистой питьевой водой одного человека.