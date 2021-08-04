Через какие продукты питания пластик может попасть в человеческий организм

Был век каменный, бронзовый, железный, пороховой, а сейчас, по всей видимости, век пластмассовый. Повсеместное использование пластика уже давно стало проблемой. Однако, далеко не каждый задумывается в своей повседневности над тем, что пластик (в том числе) наносит вред самому человеку, проникая в его организм вместе с продуктами питания.
Пластик опасен. /Фото: sovkusom.ru.
Пластик – главная проблема данного вещества заключается в том, что оно практически не разлагается, оказавшись в природе, особенно в кратковременной исторической перспективе. И это уже успело стать настоящей проблемой. Накапливаться пластик способен целыми столетиями. Хуже всего то, что данное вещество вовсе небезопасно для организма человека и может наносить ему (при накоплении) существенный вред. Сегодня ученые буквально уверены в том, что «полиэтиленовый мусор» употребляет в пищу почти каждый человек на Земле.
Ученые призывают отказываться от пластика. /Фото: pinterest.ru.
Интересный факт: большинство людей не обращает внимания на такие мелочи, однако в мире в последние годы действительно начался постепенный отказ от пластика. В первую очередь, это отразилось на производстве одноразовой посуды и тары.
Проблема не только в экологии. /Фото: oagb.ru.
Между тем, канадские ученые проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что в среднем выражении каждый год в организм человека попадает не менее 75 тысяч микрочастиц пластика. Много это или мало? Хороший вопрос. Сами исследователи утверждают, что в контексте средней человеческой жизни данная величина слишком большая, так как пластик склонен накапливаться и оставаться в теле человека. Попадают внутрь частицы пластика с водой, едой и даже с воздухом.
Бутилированная вода в группе риска. /Фото: opengaz.ru.
Из последнего становится понятно, что даже если борец за здоровый образ жизни полностью откажется от использования пластиковых изделий для себя лично – это не решит проблему полностью и не гарантирует такому человеку абсолютной безопасности. Главная проблема была и остается в производстве материала, которое все еще находится на очень высоком уровне. Ученые полагают, что люди должны найти другой, более безопасный материал для повсеместного бытового и промышленного использования.
Примечание: анализ продуктов питания доступных среднестатистическому жителю Америки и Европы показал, что больше всего пластиковых части содержится в бутилированной воде, морской рыбе и сахаре. Исследователи убеждены, что при имеющемся росте содержания полимеров в разных продуктах, очень скоро данный список значительно расширится.
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