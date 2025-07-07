Почему шляпы с лопастями были выбраны средневековым Китаем для выделения социального статуса

Картина времён династии Сун / Фото: wikipedia.org
Футу, или окрылённую шляпу, носили все хоть сколько-нибудь значимые(как в глазах общества так и в своих собственных) мужчины династии Сун. Головной убор позволял дистанцироваться от других классов и вообще других людей, а также обозначал принадлежность к высокому чину и рейтингу в обществе.
В переводе с китайского «футу» – «лежачие зайцы». Чаще всего имеется ввиду именно пара этих сметливых и сильных животных. Внешне футу выглядят как вытянутые клинья, по бокам закрепляющие осевой каркас деревянной повозки. Поскольку всё в мировоззрении древнего и мудрого народа тесно связано, то термин не мог долго жить только в рамках видения транспорта, причём неотъемлемой его части.
Слово так же не теряет смысл в значениях «притаившийся» или «спрятавшийся». Это одна из особенностей процесса длительного словообразования: перенимать черты отдельно взятых образов во время описания новых явлений или их определений.
Неспроста футу это ещё и особые головные уборы, которые могут показаться сегодня громоздкими, неудобными и даже несколько неряшливыми. Порядок, иерархическая и мировоззренческая стройность стоят во главе китайского понимания жизни. Согласно их видению, в центре вселенной находятся выверенные формы - круг, окружённый другими геометрическими фракталами.
Неслучайно древнее государство называют Поднебесной. Устремлённость ввысь, наличие двух крыльев - признаки высокого духа и личных достижений. Отсюда, в некотором роде, и проистекает выбор формы для необычной шляпы из династии Тан.
Богатство династии Сун поражает воображение / Фото: www.livemaster.ru
Головные уборы, безусловно, не носили во время сна. Как и в любой культуре, они имели первостепенное значение в повседневной реальности. Когда китаец времён династии Тан водружал его на голову, все его движения обретали определённую ответственность. С одной стороны, это сопровождалось скованностью - на первых порах. С другой, все мысли постоянно были собраны, человек был настороже, что было также обусловлено привилегиями, которые обеспечивал размер шляпы.
Расправленные крылья или лопасти тем длиннее и объёмнее, чем носящий их более весом в глазах общества и государства. Символика Китая крайне сложная и тонкая материя. А ещё очень многообразная. Поэтому также бытует толкование футу как шляпы, обеспечивающей личное пространство для её владельца.
Китайский император династии Тан Тай Цзун / Фото: rus.team
Длинные лопасти настраивают окружающих сомневаться в необходимости приближаться к такому человеку. Несколько прямолинейная, лобовая трактовка обусловлена более примитивным пониманием мира в Средневековье, которое, если всё же отдать ему должное, в других отдельных аспектах было даже любопытнее современного. Все мы безмерно ценим личное пространство. А в Китае, согласно такой логике, его нужно было заслужить.
Неслучайно в период пост-пандемии жители крупных китайских городов выходили на улице не в чём-нибудь, а в шляпах футу, сделанных по старинным лекалам. Социальное дистанцирование вновь стало актуальным, спустя столько веков после того, как в мире буйствовали чума, тиф и проказа.
Также имеет место быть красивая теория о том, что прозорливый император не хотел допустить сговора приближённых к нему чинов, которые всегда были у его величества на виду. А громоздкие крылья шляп мешали им сблизиться, сорвавшись с высоты в бездну и опалённые солнцем. Учитывая, что в роли зайцев нередко выступали деревянные палки со множеством украшений, о чём есть множество свидетельств, телеги государя были запряжены более чем надёжно.
Министр, приближённый к императору / Фото: www.epochtimes.ru
Тяжесть шляп была не столь невыносима, как может показаться, однако сложности при передвижении, особенно в узких коридорах, такой головной убор мог спровоцировать. Если в античном театре актёров замедляли массивные платформы на обуви, делая их движения более степенными, и потому величественными, то китайцы династий Сун и Тан могли оценить обстановку, неспешно и задумчиво передвигаясь в своих головных уборах. Социальный статус вполне допускал такую размеренность движений. А в хоромах дворца, где всё громоздкое и высокое, футу и вовсе словно бы не ощущались или приобщали чиновников к окружающим масштабам.
Интересно, что полное название шляпы «чжаньцзао футу» в прямом переводе означает «расправляющий крылья». Звучит довольно возвышенно и притягательно, а что самое главное - соответствует мировоззренческим представлениям древности о достоинствах высокого полёта.
Портрет привилегированного, приближенного к власти человека / Фото: www.atlasobscura.com
Династия Сун может по праву считаться вторым законодателем моды (после императорского рода Тан) на эти головные уборы, ведь именно во времена правления знатного рода шляпы начали делить на определённое количество разновидностей. Виды отвечали за положение в иерархии и стали выглядеть полностью структурированно. Это не позволяло создавать отклоняющиеся от признанных каноны, пускай даже и в малейшей степени. Всё было строго и доступно в соответствии со статусом. Уже не удалось бы так просто подогнуть лопасти вправо или влево, вздымать или опускать их, закручивать и вообще делать с ними всё, что взбредёт в голову.
До этого футу была ничем не примечательной тканевой повязкой на голове, завязанной правда определённым несколько хитрым образом. Отчасти она напоминала угловатую бандану. Мрачный и издалека даже незаметный головной убор в течении нескольких веков преобразился. Главным образом, стали расти объёмные углы, завязанные на макушке.
Приверженцы класса простых людей на рисунке в стиле Средневекового Китая / Фото: autogear.ru
И ничто, казалось, не может остановить их рост. Так появилась шляпа футу с так называемыми лопастями или крыльями, вывернутыми наизнанку. Длинные и выпрямленные лопасти с прямыми и чётко очерченными углами носили те, кто имел отношение к верхушке власти, и сам император не был исключением. Те, на чьих плечах лежало вынесение приговора всем тем, кто дерзнул перечить законам, носили футу с закруглёнными массивными крыльями. Простой народ, включающий в себя творческих или работящих жителей Поднебесной, носили футу с короткими свисающими краями, которые выглядели, возможно, даже несколько забавно. Но ведь и в смехе есть своя философия, подчас достаточно трагическая и глубокая, не правда ли?
Тем более, с захватом власти в Китае жителями Маньчжурии и восходом династии Цин, шляпы стали стремительно выходить из обихода, не говоря уже о моде. Быть может, было ошибкой приводить шляпы к единым формам, ответственным за указание на положение в мире. В декоративном исполнении шляпы могли протянуть гораздо дольше, без привязки к политике. Не секрет, что когда атрибут одежды ставят во главу угла, его создание сразу же обременяется ограничениями. А возможно, что шляпа действительно была странной уже тогда, хоть и несла символический заряд.
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