Как вернуть замше первозданную чистоту

Кеды пачкаются очень быстро, а особенно — белая подошва. Кроме того, шнурки порой пачкаются о ткань, и их бывает трудно или даже невозможно отстирать обычным порошком до первозданной белизны.



Однако с помощью простых лайфхаков у вас получится вернуть кедам идеальную чистоту, как будто бы они только из магазина!

Шнурки снимите и замочите в растворе тёплой воды (40 градусов) с 1 таблеткой для посудомоечной машины. Эта смесь идеально чистит шнурки от грязи и излишней краски.На сами кеды нанесите в равных пропорциях нашатырный спирт 10 % и уксус 9%. Уксус не позволит кедам потерять цвет в процессе ручной стирки. Итак, нанесите смесь губкой внутри и снаружи, оставьте на какое-то время и прополосните под водой. Можно, конечно, и постирать в машинке.Шнурки будут идеально чистыми уже через 5-10 минут. Грязной водой, оставшейся от шнурков, почистите с помощью щётки подошву, чтобы убрать основную грязь.Затем, для отбеливания подошвы до идеального состояния растворите 1 таблетку перекиси водорода в 2 ст. л. нашатыря. Добавьте 1 ст. л. зубной пасты и совсем немного соды, на кончике ножа.Старой зубной щёткой нанесите раствор на подошву, оставьте на 15-30 минут.Влажной тряпкой вытрите подошву насухо.Идеально чистые кеды, с сохранённым цветом и белоснежной подошвой!