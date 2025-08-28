Из чего приготовить овощную запеканку: 5 аппетитных рецептов для все семьи

Осень в самом разгаре и сезон овощей буквально пестрит своим разнообразием, взывая к новым кулинарным экспериментам. Так почему бы вместо привычной лазаньи и рататуя не приготовить сочную, ароматную овощную запеканку с нежно-румяной корочкой? К тому же, мы собрали одни из самых популярных и вкусных рецептов, с которыми справится даже новичок.
1. Картофельная с сыром
Картофельная запеканка с сыром. \ Фото: weekendatthecottage.com.
Запеканка с сыром и картофелем – достаточно сытное блюдо, которое придётся по вкусу как взрослым, так и детям.
Ингредиенты:
• Картошка – 1 кг;
• Яйца – 6 шт;
• Сливки средней жирности – 1 стакан;
• Масло сливочное – опционально;
• Сыр твёрдых сортов – 250 г;
• Пармезан – 100 г;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Зелень свежая – опционально.
Сырно-картофельная запеканка. \ Фото: thediaryofarealhousewife.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть под тёплой проточной водой;
• Очистить;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Отварить до полной готовности;
• Слить воду;
• Перебить картофель до состояния пюре;
• Приправить солью и смесью перцев по вкусу;
• Добавить кусочек сливочного масла;
• Перемешать;
• Форму для запекания смазать сливочным маслом;
• Выложить картофельную массу и равномерно распределить;
• В миске смешать яичные желтки солью и смесью перцев;
• Влить сливки;
• Добавить половину натёртого сыра (двух сортов);
• Перемешать до однородной массы;
• Получившейся смесью залить картошку;
• Поставить в холодильник на час-полтора;
• После отправить в разогретую до 250 градусов духовку на сорок минут;
• Снять фольгу;
• Посыпать оставшимся сыром и свежей, мелко нарезанной зеленью;
• Запекать ещё около пятнадцати минут или до образования лёгкой золотистой корочки;
• Готовую запеканку разделить порционно и подать к столу.
2. Томатная с цукини
Томатная запеканка с цукини. \ Фото: recipegirl.com.
Сочные томаты, нежные цукини, ароматные специи – ключевые ингредиенты запеканки, устоять перед которой практически нереально. Блюдо можно подавать как самостоятельное, так и в качестве гарнира.
Ингредиенты:
• Цукини небольшого размера – 5-6 шт;
• Помидоры с плотной мякотью среднего размера – 5-6 шт;
• Лук фиолетовый или белый – 2 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 200 г;
• Творог жирный – 1,5 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Кинза свежа – 2-3 веточки;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки.
Запеканка с помидорами и цукини. \ Фото: static01.nyt.com.
Способ приготовления:
• Цукини вымыть;
• Просушить салфетками или бумажными полотенцами;
• Натереть на крупной тёрке;
• Откинуть на дуршлаг;
• Помидоры вымыть;
• Обдать кипятком;
• Аккуратно снять кожицу;
• Мякоть натереть на крупной тёрке или перебить блендером до консистенции густого пюре;
• Лук очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• Смешать с натёртыми цукини;
• Хорошенько посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Сыр натереть на средней тёрке и смешать с творогом;
• Форму для запекания смазать оливковым маслом;
• На дно выложить цукини, смешанные с луком;
• Сверху засыпать творожно-сырной смесью;
• Залить томатным пюре;
• Ещё немного посолить и поперчить;
• Форму накрыть фольгой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на тридцать минут;
• После снять фольгу и запекать ещё полчаса при той же температуре;
• За пять минут до готовности посыпать мелко нарезанной петрушкой и кинзой;
• Запеканку разделить порционно и подать к столу.
3. Из кукурузы
Кукурузная запеканка. \ Фото: preppykitchen.com.
Кукурузная запеканка — это сытно-ароматное блюдо, которое часто подают в качестве гарнира с мясом, морепродуктами, печенью, грибами, овощами и салатами.
Ингредиенты:
• Кукуруза консервированная – 2-3 банки;
• Творог – 300 г;
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло сливочное – опционально;
• Сливки средней жирности – опционально;
• Свежая зелень – опционально.
Запеканка из кукурузы. \ Фото: wellplated.com.
Способ приготовления:
• Форму для запекания смазать сливочным маслом;
• Кукурузу выложить из банки, откинув на дуршлаг;
• Дать жидкости стечь;
• После зёрна переложить в форму для запекания;
• В миске смешать пропущенный через пресс очищенный чеснок с творогом, солью, смесью молотых перцев и небольшим количеством сливок (примерно полстакана);
• Перебить блендером до однородной массы;
• Получившуюся смесь соединить с натёртым на крупной тёрке сыром;
• Залить кукурузу;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на сорок-сорок пять минут;
• За пять минут до готовности посыпать свежей зеленью;
• Запеканку разделить порционно, разложить по тарелкам и подать к столу.
4. Грибная со спаржей
Грибная запеканка со спаржей. \ Фото: eatingwell.com.
Ещё один способ приготовить вкусную запеканку – это запечь грибы со спаржей под сырной «шапкой», приправив всё это ароматными специями и пряными травами.
Ингредиенты:
• Шампиньоны – 1000 г;
• Спаржа зелёная свежая или замороженная – 0,5 кг;
• Фета – 0,5 кг;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Лук фиолетовый – 2 шт;
• Масло оливковое – для жарки;
• Смесь пряных трав – по вкусу.
Запеканка со спаржей и грибами. \ Фото: img.taste.com.au.
Способ приготовления:
• Грибы слегка ополоснуть под холодной проточной водой;
• При необходимости очистить;
• Просушить полотенцами;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Лук очистить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Обжарить на оливковом масле пять-шесть минут;
• Затем добавить грибы;
• Перемешать;
• Готовить десять-двенадцать минут;
• После добавить мелко нарезанную спаржу;
• Обжарить пять-семь минут;
• Все овощи аккуратно переложить в форму для запекания, смазанную оливковым маслом;
• Посолить, поперчить;
• Приправить пряными травами;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на пятнадцать-двадцать минут или до образования золотистой корочки;
• За пять-семь минут до готовности посыпать овощи раскрошенным сыром фета;
• Готовую запеканку подать к столу, по желанию посыпав свежей зеленью.
5. Морковно-ореховая
Запеканка из морковки. \ Фото: allrecipes.com.
И завершает пятёрку овощных запеканок – морковно-ореховая, которая отлично подойдёт как для завтрака, так и на перекус.
Ингредиенты:
• Морковка среднего размера – 1 кг;
• Творог жирный – 1 стакан;
• Ядра грецких орехов – 2 горсти;
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Мёд – опционально;
• Масло сливочное – опционально.
Морковно-ореховая запеканка. \ Фото: imhungryforthat.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на крупной тёрке;
• Откинуть на дуршлаг;
• Орехи смешать с творогом;
• Перебить блендером до состояния средней крошки;
• Добавить мёд по вкусу и натёртый на мелкой тёрке сыр;
• Перемешать;
• Форму для запекания как следует смазать сливочным маслом;
• Выложить морковку;
• Залить творожно-ореховой смесью;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку;
• Запекать до образования равномерной золотистой корочки;
• Готовую запеканку разделить на порции и подать к столу.
