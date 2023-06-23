Совет, чтобы семена лука не разлетались по участку

В конце июня — начале июля на луке начинают образовываться «бульбочки», из которых в дальнейшем появятся семена репчатого лука или чернушка. Из-за ветра созревшие семена обычно разлетаются по участку, что приводит к самосеву лука в самых неожиданных для огородника местах.







Более того, ценные семена могут склевать птицы, вовсе оставив вас без урожая.







Чтобы не допустить таких неприятностей, воспользуйтесь этим простым и дельным советом.







Все, что нужно сделать, чтобы сохранить семена — обернуть шаровидный зонтик кусочком марли или бинта. Чтобы закрепить марлю, удобнее всего использовать обычную канцелярскую резинку.







Теперь семена не будут разлетаться, и их будет удобно собрать для дальнейшей посадки.





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