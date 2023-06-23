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Совет, чтобы семена лука не разлетались по участку

В конце июня — начале июля на луке начинают образовываться «бульбочки», из которых в дальнейшем появятся семена репчатого лука или чернушка. Из-за ветра созревшие семена обычно разлетаются по участку, что приводит к самосеву лука в самых неожиданных для огородника местах.

Совет, чтобы семена лука не разлетались по участку

Более того, ценные семена могут склевать птицы, вовсе оставив вас без урожая.

Совет, чтобы семена лука не разлетались по участку

Чтобы не допустить таких неприятностей, воспользуйтесь этим простым и дельным советом.

Совет, чтобы семена лука не разлетались по участку

Все, что нужно сделать, чтобы сохранить семена — обернуть шаровидный зонтик кусочком марли или бинта. Чтобы закрепить марлю, удобнее всего использовать обычную канцелярскую резинку.

Совет, чтобы семена лука не разлетались по участку

Теперь семена не будут разлетаться, и их будет удобно собрать для дальнейшей посадки.

Совет, чтобы семена лука не разлетались по участку
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семенаЛук

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