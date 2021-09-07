5 вариаций обалденно вкусного плова, перед которым никто не сможет устоять

С курицей, свининой, бараниной, морепродуктами, овощами и айвой – всё это плов, который так многим нравится, но при этом не все знают, как правильно его готовить, чтобы он был рассыпчатым и невероятно вкусным, от одного вида и аромата которого слюнки текли бы ручьём. Количество всевозможных вариаций пробуждает аппетит и желание мгновенно попробовать блюдо разных народов мира, сумевших привнести в него свою пикантную изюминку и разнообразие, подарив нам несметное количество различных рецептов, среди которых каждый отыщет для себя что-то подходящее.
1. Плов по-афгански
Плов по-афгански с мясом ягнёнка. \ Фото: youtube.com.
Кабули – традиционный плов по-афгански, который славится своими вкусовыми качествами, специальной мелкой нарезкой всех ингредиентов и сочным мясом (в основном это баранина/ягнёнок, но в принципе, при желании их можно заменить на говядину или свинину).
Ингредиенты:
• Рис – 6 стаканов (без горки);
• Баранина – 1-1,5 кг;
• Соль – 3 ч. л;
• Смесь специй «Гарам масала»;
• Горсть сухофруктов (курага, изюм, чернослив – на выбор);
• Горсть орехов (миндаль, фисташки, кешью – на выбор);
• Морковь – 1 шт;
• Лук – 2 шт;
• Чеснок - 2 головки;
• Куркума - 1 щепотка;
• Сахар по вкусу;
• Подсолнечное масло;
• Бульон – 250 мл.
Традиционный афганский плов. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Рис хорошо промыть до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной;
• После залить горячей водой и оставить на ночь;
• Лук и морковь нарезать мелким кубиком или соломкой;
• Мясо нарезать средним или мелким кубиком (соломкой);
• В казан (или глубокую сковороду) налить много масла – так, чтобы его было не менее 1,5 см;
• После хорошо разогреть на среднем огне, постепенно уменьшая мощность;
• В кипящее масло положить целую (среднего размера) луковицу;
• Обжарить её до тёмного цвета;
• После вытащить её шумовкой;
• Нарезанное мясо переложить в раскалённое масло, где только что жарился лук;
• Перемешать и жарить до тех пор, пока не испарится влага;
• Посолить и добавить приправу;
• Сверху выложить мелко нарезанные морковь и лук;
• Вслед за ними добавить орехи и сухофрукты;
• Поверх овощной подушки выложить чистый рис и 2 головки чеснока;
• Посыпать остатками приправы;
• В 1 литре кипящей воды развести 1 ч.л. соли;
• Получившимся раствором аккуратно залить плов так, чтобы жидкость покрыла все продукты на 2 см;
• Блюдо готовить на огне чуть больше среднего, не накрывая крышкой;
• Как только вода испарится, а в крупе появятся небольшие дырочки, огонь уменьшить до минимального;
• После накрыть блюдо крышкой и томить не менее 10-15 минут.
2. Плов по-арабски
Традиционный арабский плов. \ Фото: gastronom.ru.
Арабский плов – одно из распространённых блюд в восточных странах, которое радует приятным вкусом и достаточно интересным сочетанием продуктов.
Ингредиенты:
• Красный рис - 200 г;
• Чечевица - 100 г;
• Изюм жёлтый - 50 г;
• Кедровые орехи - 50 г;
• Лук репчатый - 600 г;
• Масло оливковое - 50 г;
• Масло топлёное - 20 г;
• Томатная паста - 30 г;
• Чёрный перец - 2 г;
• Корица молотая - 1 г;
• Гвоздика молотая - 1 г;
• Перец чили молотый - 2 г;
• Соль по вкусу;
• Кинза по вкусу.
Плов по-арабски. \ Фото:
zenmate.com.ru.
zenmate.com.ru.
Способ приготовления:
• Рис замочить на 2-3 часа;
• Лук очистить;
• Срезать верхнюю и нижнюю часть для устойчивости на противне;
• Противень заслать пергаментной бумагой;
• Смазать бумагу оливковым маслом;
• После выставить луковицы вертикально;
• Посолить и поперчить, сбрызнуть оливковым маслом;
• Запечь в разогретой до 200 градусов духовке примерно 30 минут (до образования золотистой корочки);
• Готовые луковицы остудить;
• Чечевицу промыть под холодной проточной водой;
• Срезанные части лука нарезать мелким кубиком;
• В казане разогреть остатки масла и обжарить до золотистой корочки нарубленный лук;
• Выложить сверху рис и перемешать;
• Томатную пасту развести в 50 мл воды и влить в рис с луком;
• Обжарить всё ещё около минуты;
• Добавить специи и чечевицу;
тщательно перемешать;
• Влить 500-600 мл кипячёной воды;
• Ещё раз аккуратно перемешать;
• Накрыть крышкой, убавить огонь до минимума и довести до готовности;
• Из оставшихся луковиц сделать формочки путём выдавливания сердцевины;
• Оставить максимум 2-3 слоя;
• Дно формочки закрыть одним из листов лука;
• На сковороде на топлёном масле обжарить очищенные орехи и изюм;
• После добавить их к рису;
• Вновь перемешать;
• Начинить луковые формочки пловом (достаточно плотно, но при этом стараясь не повредить лук);
• Выставить фаршированный лук на противень и аккуратно полить всё водой (примерно 2 ст.л./1);
• Противень также полить немного водой;
• Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут;
• Плов подавать порционно с выложенными на нём фаршированными луковицами;
• Украсить сверху мелко порубленной кинзой.
3. Плов по-турецки
Невероятно вкусный турецкий плов. \ Фото: 1000.menu.
Как известно, пловом славятся не только узбеки и татары, а турки, которые со всей душой и любовью подходят к приготовлению данного блюда, способного удивить своей оригинальностью даже самого изысканного и изощрённого гурмана.
Ингредиенты:
Рецепт № 1 с бараниной
• Баранина - 1,2 кг;
• Басмати - 2 стакана;
• Масло - 100 г;
• Лук - 2 шт;
• Морковь - 2 шт;
• Горсть сушёных либо вяленых ягод (подойдёт смородина, вишня, гранат, а также изюм);
• Орехи - 2 ст. л;
• Соль и зелень по вкусу.
Способ приготовления:
• Нарезать мясо порционно;
• Промыть и положить в кастрюлю с холодной водой;
• Снять пену после закипания и варить до отделения от костей;
• Рис отварить почти до готовности в хорошо подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг;
• На сливочном масле в кастрюле с толстым дном поджарить нашинкованный полукольцами лук и нарезанную соломкой морковь;
• После добавить орешки;
• Вынуть овощи и на этом масле поджарить куски баранины;
• Сверху выложить лук и морковь;
• Засыпать всё рисом;
• Накрыть крышкой и на самом минимальном огне протомить содержимое кастрюли ещё минут десять;
• Накрыть кастрюлю подходящей тарелкой или блюдом;
• Перевернуть, чтобы содержимое осталось в тарелке;
• Подавать с зеленью.
Турецкий плов с куриной печенью. \ Фото: delaysam.ru.
Рецепт № 2 с куриной печенью
• Куриная печень - 200 г;
• Топлёное или сливочное масло - 70 г;
• Рис басмати - 2 стакана (или другой длиннозёрный сорт);
• Лук - 1 шт;
• Горсть изюма;
• Немного фисташковых орешков;
• Чёрный и белый молотый перец по половинке ложечки каждого;
• Мясной или куриный бульон - 6 стаканов (можно воду);
• Соль и сахар по вкусу;
• Петрушка, кинза, базилик и иная зелень.
Способ приготовления:
• В кастрюлю переложить хорошо промытый рис;
• Залить крутым солёным кипятком;
• Накрыть крышкой и оставить на 30 минут в воде без огня;
• На сливочном масле сначала обжарить фисташки до слегка коричневатого вида и приятного аромата;
• Затем нашинковать полукольцами лук и добавить в сковороду;
• Слить рис;
• В поджаренный до золотистого цвета лук положить нарезанные кусочки куриной печени;
• И сразу же откинутый рис;
• Поперчить, всыпать изюм и всё аккуратно перемешать;
• Добавить сахар и соль;
• Влить бульон или воду;
• Поставить на огонь;
• Варить под крышкой полчаса;
• Крышку снять, обсушить, обернуть полотенцем и снова накрыть плов;
• Выключить огонь и оставить упревать ещё на 10 минут;
• Подавать с нарезанной зеленью.
4. Армянский плов с сухофруктами
Ароматный армянский плов с сухофруктами. \ Фото: 1000.menu.
Стоит помнить о том, что плов бывает не только традиционно с мясом, как зачастую мы привыкли его готовить, а и с сухофруктами. Данное блюдо идеально подойдёт как детям, так и взрослым, которые следят за своим здоровьем и фигурой, стараясь оставаться в форме.
Ингредиенты:
• Рис длиннозёрный (можно пропаренный) - 2 стакана;
• Масло сливочное топлёное - 6 ст. л;
• Курага - 150 г;
• Изюм белый и тёмный - по 50 г;
• Финики б/к - 80 г;
• Очищенный миндаль - 2 ст. л;
• Зёрна граната - 2 ст. л;
• Лаваш армянский тонкий - 1 шт;
• Щепотка соли.
Плов армянский. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Все сухофрукты и орехи хорошо промыть под проточной водой;
• Выложить на пергамент или бумажное полотенце, чтобы просушить;
• После отправить в кастрюлю, нагревая ягоды и орехи на водяной бане примерно полчаса;
• В конце добавить 2-3 ложки топлёного масла;
• Немного посолить;
• В хорошо подсоленной воде проварить рис до полуготовности;
• Слить в дуршлаг и промыть под проточной водой;
• Казан изнутри смазать топлёным маслом;
• Затем дно казана застелить тонким лавашем;
• Ровным слоем выложить третью часть риса;
• Полить ложкой масла;
• Вновь выложить рис и полить маслом (выкладываем слоями рис до тех пор, пока не переложим весь);
• Крышку от казана с внутренней стороны обернуть чистым вафельным полотенцем (оно будет впитывать в себя лишнюю влагу);
• Накрыть плотно казан и готовить на маленьком огне 15 минут;
• Сухофрукты и орехи добавить к плову за пять минут до конца;
• Перед подачей перемешать лопаткой;
• Подавать с зёрнами граната.
5. Плов с морепродуктами
Плов с морепродуктами. \ Фото: dinne.ru.
Плов с морепродуктами отлично подойдёт для тех, кто не особо жалует мясо. Лёгкое, но достаточно сытное и богатое на белок блюдо прекрасно насытит организм полезными веществами и энергией.
Ингредиенты:
• Рис - 500 г;
• Морепродукты - 1 кг;
• Шампиньоны - 8 шт;
• Морковь - 3 шт;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Сушёные помидоры по вкусу;
• Сладкий перец - 1 шт;
• Петрушка по вкусу;
• Чеснок по вкусу;
• Чернослив по вкусу;
• Перец чили - ½ штуки;
• Барбарис по вкусу;
• Соль по вкусу;
• Вода - 2 л.
Рассыпчатый и ароматный плов с морепродуктами. \ Фото: tochka.net.
Способ приготовления:
• Лук нарезать средними кусочками;
• После обжарить его на растительном масле в казане до золотистой корочки;
• Засыпать рис в казан;
• Обжаривать вместе с луком на сильном огне минут пять;
• Затем сделать огонь меньше;
• Добавить барбарис, сушёные помидоры и пряную смесь для рыбы;
• Морковь очистить, натереть длинной соломкой и добавить в рис;
• Перемешать и залить рис водой;
• Шампиньоны вымыть;
• Нарезать крупными ломтиками и добавить в казан, не перемешивая;
• Следующим слоем выложить морепродукты;
• Сверху на морепродукты положить несколько неочищенных зубчиков чеснока (чтобы потом их выдавить);
• После добавить чернослив, сушёную вишню для красоты, острый перец;
• Посолить;
• Накрыть крышкой;
• Оставить на маленьком огне приблизительно на час (периодически пробуя рис на готовность);
• Перед подачей украсить кубиками болгарского перца и мелко нарубленной зеленью петрушки.
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