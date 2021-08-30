12 привычных технологий, с которыми вскоре придется проститься

Прогресс не стоит на месте, и технологии непрерывно совершенствуются или заменяются новыми, более продвинутыми разработками. Эволюционирование инноваций идет стремительными темпами: еще совсем недавно мы могли звонить только со стационарных телефонов, а сегодня не мыслим свою жизнь без смартфонов и других мобильных устройств, позволяющих всегда оставаться на связи. Постоянно появляются новые изобретения, улучшающие нашу жизнь и вытесняющие существующие устройства. И уже сегодня можно предположить, какие современные технологии в скором времени станут историей.
1. PIN-коды и пароли
В недалеком будущем вместо паролей будет биометрическая идентификация. /Фото: images.ctfassets.net
С развитием хакерства пароли и PIN-коды уже не обеспечивают надежную защиту данных. Им на смену придут биометрические системы, основанные на отпечатке пальца, сканировании сетчатки глаза или распознавании лица пользователя.
2. Зеркала заднего вида в автомобилях
Системы обзора вскоре полностью заменит зеркала заднего вида. /Фото: cdn.thewirecutter.com
Современные электронные системы все глубже проникают в быт человека, переводя уровень комфорта на прежде недосягаемую высоту. Так, уже в ближайшей перспективе автомобили утратят зеркала заднего вида. Их заменит система обзора, выводящая на дисплей картинку того, что происходит снаружи. Такое решение также улучшит аэродинамику автомобиля, что поможет снизить расход топлива и, что самое главное, повысит уровень безопасности, ведь в отличие от зеркал, у камер нет слепых зон.
Познавательный факт от Novate.ru: В США в 2014 году приняли закон, согласно которому все автомобили, выпускаемые для американского рынка, в обязательном порядке должны быть оснащены камерами заднего вида. Это положение вступило в силу с мая 2018 года.
3. Пульт дистанционного управления
Пульты ДУ в перспективе станут историей. /Фото: techcrunch.com
Пульт дистанционного управления вещь обыденная и также привычно теряющаяся. Но уже в недалеком будущем мы забудем все эти поиски и будем спокойно управлять любой бытовой техникой голосом, просто произнося нужные команды.
4. Химиотерапия
Химиотерапия – изнурительный метод лечения. /Фото: file1.grazia.fr
К сожалению, уровень современной медицины пока не позволяет излечивать онкологические заболевания, и для любого человека станет шоком услышать диагноз – рак. Лечение переносится тяжело и выматывает настолько, что порой пациенты отказываются от химиотерапии, не в силах терпеть мучения. Но есть надежда, что уже в ближайшем будущем можно ожидать появления новых, более щадящих и более эффективных методов лечения рака. Медицинские компании ведут разработки в области иммунной и генной терапии. По информации Novate.ru, в разработку этих технологий колоссальные суммы инвестируют основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда.
5. Шприцы с иглами
Устройство для ввода лекарства без иглы. /Фото: cdn.vox-cdn.com
Инъекции при помощи шприца с иглой немного болезненны и вызывают неприятные ощущения. Но, возможно, скоро этот метод станет анахронизмом. В MIT BioInstrumentation Lab разработано устройство, вводящее лекарство без иглы. Оно выбрасывает струю жидкости на сверхвысокой скорости, практически равной скорости звука, за счет чего жидкость проникает в кожу через крохотное отверстие размером не более как от хоботка комара.
6. Протезирование
Виктория Модеста. /Фото: pilarsiciliafashionplace.files.wordpress.com
Само протезирование в обозримом будущем не исчезнет, но выйдет на совершенно иной уровень. Сегодня протезы играют скорее эстетическую роль из-за ограниченного функционала. Но в недалеком будущем утрата конечности не будет означать ограничение возможностей. Уже сейчас протезы разрабатываются как устройства, предоставляющие дополнительные функции, которые будут индивидуальными для каждого человека. Так, протез британца Джеймса Янга, пострадавшего в результате несчастного случая, стилизован под бионическую руку. Он оснащен часами, USB-портом для зарядки мобильных устройств, лазерной подсветкой и посадочной площадкой для дрона. Певица Виктория Модеста сделала протез ноги частью своего сценического образа. У нее более 10 протезов с эксклюзивным дизайном. Французский мастер тату Jc Sheitan Tenet, потерявший руку, продолжает работу с помощью протеза в виде тату-машинки.
7. Смартфоны
Facebook совместно с Ray-Ban Luxottica разрабатывает умные очки Orion. /Фото: amp.businessinsider.com
Сегодня сложно представить, что когда-то мы обходились без смартфонов. Еще тяжелее представить, что они тоже исчезнут. Возможно, этого и не случится, но разработка устройств, способных вытеснить смартфоны из нашей жизни, уже ведется. Так, Facebook работает над созданием очков дополненной реальности. Предполагается, что девайс будет показывать информацию на небольшом дисплее, принимать звонки, вести прямые трансляции в социальных сетях. Как считает Марк Цукерберг, подобное устройство сделает ненужными планшетные источники информации.
8. Провода
Беспроводное зарядное устройство, встроенное в мебель. /Фото: imore.com
Вот исчезновению какой вещи мы все дружно порадуемся, так это проводов, ведь путаница шнуров раздражает любого человека. Технология беспроводной подзарядки уже существует и постоянно совершенствуется. А компания ИКЕА внедрила эту инновацию при производстве мебели, предложив покупателям линейку товаров Home Smart. Все предметы мебели, входящие в эту серию, оснащены панелями беспроводной зарядки. Достаточно просто положить смартфон на стол, чтобы он начал заряжаться.
9. Бензиновые двигатели
Солнечные панели на крыше. /Фото: singularityhub.com
Учитывая тренд на экологичность, неудивительно, что бензиновые двигатели рано или поздно устареют, а привычные источники энергии будут заменяться возобновляемыми – ветровыми и солнечными. Пока их внедрение тормозится стоимостью альтернативных технологий, но, безусловно, что рано или поздно это произойдет. Так, в Австралии очень популярны солнечные панели на крышах – установлено более 2 млн. устройств.
10. Механические замки
«Умный» замок, открывающийся со смартфона. /Фото: products.z-wavealliance.org
Концепция умного дома уже перестала быть чем-то недостижимым, единственное, что сдерживает ее распространение – финансовый вопрос. То же самое можно сказать и про механические замки. В перспективе их вытеснят блокираторы, открывающиеся по отпечатку пальца или с помощью какого-то другого биометрического или электронного способа.
11. Компакт-диски
Компакт-диски уже практически не используются. /Фото: edge.alluremedia.com.au
На самом деле компакт-диски уже давно безнадежно устарели, уступив место флеш-накопителям. Но и любые накопители в свою очередь – кандидаты «на вылет», так как в перспективе вся информация будет храниться на «облачных» сервисах.
12. Бумажные носители
Печатные издания не выдерживают конкуренции с онлайн-версиями. /Фото: cdn.pixabay.com
Постепенно прекращается выпуск печатных версии газет и журналов – их заменяют онлайн-издания. Бумажные карты местности также скоро перейдут в разряд раритетов благодаря таким приложениям как Google Maps. То же самое относится и к различным бумажным документам, так как внедрение цифровой подписи и электронного документооборота скоро сделает их ненужными.
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