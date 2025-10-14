С нами не соску...
Все на одно лицо: как отличить жителей Китая, Кореи и Японии




Как правило, европейцы не видят разницы между японцами, корейцами и китайцами. Для них они все практически одинаковы, так сказать, на одно лицо. Если человек ранее не сталкивался с азиатами, то идентифицировать их принадлежность к тому или иному государству невозможно. А различия все-таки есть.

1. История одна на всех


Каждая из трех перечисленных национальностей появилась от одного народа, северокитайских аборигенов, которые назывались хань / Фото: uk.melayukini.net

Каждая из трех перечисленных национальностей появилась от одного народа, северокитайских аборигенов, которые назывались хань / Фото: uk.
melayukini.net

 

Каждая из трех перечисленных национальностей появилась от одного народа, северокитайских аборигенов, которые назывались хань. Именно они пять с половиной тысяч лет назад возле реки Хуанхе построили первую в этом регионе цивилизацию. Кстати, 92 процента современных китайцев относят себя к ханьцам. Получается, что в далекие времена население Кореи, Японии и Китая являлось единым народом.
В течение нескольких тысяч лет каждый из народов развивался самостоятельно / Фото: fb.ru

В течение нескольких тысяч лет каждый из народов развивался самостоятельно / Фото: fb.ru


 

Во 2-м тысячелетии до нашей эры первыми в свободное плавание отправились корейцы. Позже возникли и японцы в качестве самостоятельной нации. В 1-м тысячелетии до нашей эры они перебрались из Корейского п-ва на отдельную территорию, где жили айны, местные аборигены. Что интересно, так это внешность последних. У них черты лица были европеоидного типа. Для ученых и сейчас айны остаются загадкой. Выяснить, каким образом они попали в эту часть Евразии, пока еще никому не удалось.

В течение нескольких тысяч лет каждый из народов развивался самостоятельно. Естественно, это не могло не сказаться на внешности представителей каждого из них и их культуре. Таким образом, азиаты четко понимают, где кто. К тому же, если разобраться, азиатам тоже сложно разбираться в национальности европейцев.
Для них все мы одинаковы.

2. В чем отличие между китайцами и японцами


Что касается китайцев и японцев, то они отличаются и по внешнему виду / Фото: meilishka.ru

Что касается китайцев и японцев, то они отличаются и по внешнему виду / Фото: meilishka.ru

 

Так уж сложилось, что между этими двумя народами отношения были всегда натянутыми. Нашествий кочевников японцам удалось избежать. А островная жизнь исключила и кровосмешение с другими национальностями. Разве что айны стали исключением.

Что касается китайцев, то здесь за прошедшие века намешано немало – монголы, маньчжуры, ханьцы, эвенки, тибетцы и это далеко не полный список. В разных регионах Китая, как впрочем и в европейских странах, между представителями одного государства будут наблюдаться различия. А вот для человека из другой стороны эти отличительные качества останутся незамеченными.

Что касается китайцев и японцев, то они отличаются и по внешнему виду. В Японии люди выше ростом, более светлые. У них несколько шире разрез глаз, а черты лица тоньше. В манере одеваться тоже есть явные различия. Японцы предпочитают западный стиль, соответственно, одежа у них красивая. В плане поведения японцы очень спокойные, скромные, голос они повышают редко. В среднем – это утонченные люди, которые заботятся о собственном внешнем виде.

 
Если у девушек из Японии и Китая модельная внешность, увидеть явные различия между ними будет крайне сложно / Фото: Pinterest

Если у девушек из Японии и Китая модельная внешность, увидеть явные различия между ними будет крайне сложно / Фото: Pinterest


 

Все перечисленное относится к среднестатистическим представителям национальности. Если у девушек из Японии и Китая модельная внешность, увидеть явные различия между ними будет крайне сложно.

Немного о языке. Японский достаточно много чего почерпнул из китайского языка, в том числе и письменность. Если сравнить два этих языка, то более 50 процентов иероглифов в них идентичны. Но лексика у них абсолютно разная. К тому же, в произношении китайский язык несколько сложнее японского.

3. В чем отличие между корейцами и китайцами


 

 
Типичные китайцы являются обладателями темного оттенка кожи, припухлых губ, широких скул, носа и круглого лица / Фото: demotivation.ru

Типичные китайцы являются обладателями темного оттенка кожи, припухлых губ, широких скул, носа и круглого лица / Фото: demotivation.ru

 

В связи с тем, что Корея территориально расположена рядом с Китаем, последняя периодически полуостров завоевывала и, соответственно, получала над ним контроль. Это повлияло на внешнюю схожесть двух национальностей. Но типичные китайцы являются обладателями темного оттенка кожи, припухлых губ, широких скул, носа и круглого лица. У корейцев же кожа несколько светлее, рост выше, лицо плоское и немного вытянутое, губы более тонкие.

Но больше всего разница видна в поведении, манере одеваться и, естественно, в языке. Представители Южной Кореи следят за модой и отдают предпочтение культуре Запада. Соответственно, одеваются они в западном стиле. Китайцы же отдают предпочтение неброским и удобным вещам.

С населением Северной Кореи ситуация несколько иная, но так как из территории своей страны им выезжать разрешают редко, то встретить их практически нереально. В среднем же они ниже южных корейцев на три-восемь сантиметров и носят более скромные вещи. Китайцы импульсивные, открытые, разговаривают громко, легко относятся к жизни. Корейцам свойственна скромность и скрытность.

 
Как бы там ни было, но сложности в определении одной из национальностей по внешности человека есть и немалые / Фото: nihon-go.ru

Как бы там ни было, но сложности в определении одной из национальностей по внешности человека есть и немалые / Фото: nihon-go.ru

 

Есть различие и в языках, несмотря на то, китайский оказал определенное влияние на корейский язык. Продолжительный промежуток времени на полуострове существовала китайская письменность. Со временем корейцы от нее отказались. Мало похожего и между корейским и японским языками. Все они являются разными.

Как бы там ни было, но сложности в определении одной из национальностей по внешности человека есть и немалые. Спутать их легко. Поэтому следует обращать внимание на культуру, язык и поведение человека.

