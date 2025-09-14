С нами не соску...
Для чего в советские автомобили ставился прибор «эконометр» и действительно ли он помогал



В 1980-е годы на приборных панелях автомобилей европейского производства появился новый загадочный прибор. Спустя непродолжительное время, его аналог появился и на некоторых советских машинах, например, на ВАЗ-2107. Данное устройство получило название «эконометр» и оказалось чрезвычайно полезным для большинства автомобилистов, не способных позволить себе жить на широкую ногу в вопросе топлива.
По крайней мере, сами водители так утверждали.

Появился не в СССР. |Фото: shnyagi.net.

Уже из названия устройства можно хотя бы примерно догадаться о том, что оно делает. Основное предназначение «эконометров» было в том, чтобы помочь водителю экономить горючее и не заниматься его перерасходом из-за неэффективной манеры вождения. Сам по себе «эконометр» ничего не экономил, но зато показывал автомобилисту, когда двигатель начинал потреблять горючего больше, чем требуется при спокойном нормальном вождении.
Эконометр в СССР понравился. |Фото: drive2.ru.

Первые «эконометры» были встроены в приборную панель. Однако, совсем скоро появились съемные устройства в отдельном корпусе. Со стороны они напоминали часы. Поставить такое приспособление можно было в любой автомобиль, при условии, что машина являлась карбюраторной. В СССР так же делали «эконометр» с такими габаритами и формой, которые позволяли вставлять его в приборную панель вместо штатных часов у некоторых отечественных авто. В итоге, пользовались данными штуковинами в 1980-1990-е годы многие водители.

 
Конструкция несложная, но эффективная. |Фото: ya.ru.

Никакой электроники в «эконометрах» не было, что повышало их привлекательность и надежность, а также снижало стоимость производства. По своей сути это был индикатор разряжения, функционирующий как манометр.
От последнего «эконометр» отличался в первую очередь тем, что установленная внутри трубка Бурдона работала не на расширение, а на сжатие. Соединялось приспособление со впускным коллектором. Табло «эконометра» делилось на три сектора: красную зону – перерасход горючего, зеленую зону – нормальный расход горючего, белую зону – работа на холостых.
Местами используется по сей день. |Фото: vk.com.

При всей своей кажущейся протесте и даже примитивности, данное устройство было крайне полезным. С его помощью можно было не только следить за собственной манерой езды и расходом горючего, но и побочно диагностировать некоторые неполадки, например подсос воздуха, низкое давление в шинах, неправильный момент зажигания, состояние свечей и еще много другое. Многие водители недооценивают подобное оборудования. Хотя «эконометры» устанавливаются на машины по сей день, в том числе на многие иностранные модели.

источник

