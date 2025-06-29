Зачем в СССР детям давали рыбий жир и почему его запретили

Зачем в СССР массово давали детям рыбий жир и почему его запретили/ фото: Pinterest .com, m.fotostrana.ru
В Советском Союзе рыбий жир давали ложками детям в детских садах, школах, пионерских лагерях и, конечно, дома. Малыши его не любили, а советские мамы были уверены, что это «лакомство» нужно обязательно принимать и шли на любые хитрости, лишь бы заставить ребенка его выпить.
1. Дневник арабского путешественника
Первые упоминания и пользе рыбьего жира появились в 10 веке/ фото: ar.culture.ru
Если верить истории, то рыбий жир начали использовать еще в древние времена. А в качестве подтверждения служит дневник арабского писателя Ибн-Фадлана, который жил в X веке. Во время визита в восточную часть Европы, он указал, что жители не используют растительные масла. У них нет масла оливкового дерева, нет жира животного происхождения, но есть рыбий жир. Они пили его и готовили на нем еду, которая отвратительно пахла.
Североамериканские индейцы тоже использовали такой жир в качестве пищевой добавки, а вот в Норвегии в XVII веке его классифицировали лекарством. Фармацевт Петер Меллер обнаружил, что в семьях, в которых пьют маслянистую жидкость, получаемую из рыбы, дети растут крепкими и здоровыми. Врач придумал способ, как добывать из печени трески целебное масло без потери лекарственных свойств, и начал его продавать в качестве витаминизированного средства. А вскоре о чудо-лекарстве узнал весь мир. Его стали производить во многих странах, в том числе в СССР.
2. Советская профилактика и лечение
Во времена Советского Союза врачи впервые заговорили о недостатке незаменимых жирных кислот в рационе жителей. Дефицит полезных веществ пагубно влиял на растущий детский организм: дети могли отставать в развитии, иметь проблемы с усидчивостью, памятью, нарушалось зрение, развивались частые простуды и рахит. Правительство СССР поддержало выдвинутую гипотезу и с тех пор в стране начали проводить профилактику дефицита этих веществ. Самым доступным лекарством стал рыбий жир в жидкой форме. По консистенции и цвету он был похож на растительное нерафинированное масло, но отличался специфическим запахом, который напоминал запах несвежей рыбы. А вот в его состав входили ценные омега-6 и омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, витамин D, йод, фосфор, витамин А и Е. В стране началась активная пропаганда - в каждом буфете висел плакат с информацией о пользе нового продукта.
3. Как добывали витаминизированный продукт
Рыбий жир можно было купить в аптеке или специализированном магазине/ фото: polarpharm.ru
В Союзе продавать флаконы с рыбьим жиром стали в государственных аптеках и магазинах санитарии и гигиены. Поставка лекарственного масла всегда осуществлялась вовремя без перебоев. После Второй мировой войны производство вышло на новый уровень — после длительного голода гражданам нужно было восстановить здоровье. Рыбий жир стали выпускать во флаконах разного объема: 50-100 миллилитров, 1, 2 и 3 литра. Сначала его производили из печени трески, а затем перешли на более доступный способ — из отходов рыбной продукции (некондиция).
4. Кому прописывали рыбий жир
Медицинские сестры в детских учреждениях поили малышей рыбьим жиром/ фото: Pinterest .com
В первую очередь врачи рекомендовали употреблять рыбий жир дошкольникам и школьникам. Витаминное средство поступало в детские учреждения, где каждому ребенку полагалась своя дозировка. Как правило, она не превышала 15 миллилитров (1 столовая ложка). В детских садах, школах, пионерских лагерях дети выстраивались в очередь, чтобы получить маслянистый эликсир. Также педиатры советовали родителям давать рыбий жир дома. Они выписывали его как обычный витамин. Мамы соблюдали рекомендации и активно поили им своих детей. Благодаря витаминизированному рыбьему жиру советским врачам удалось победить послевоенный рахит, а также в стране дети стали меньше болеть гриппом, ангиной и другими инфекционными заболеваниями.
5. Почему рыбий жир запретили
Самым полезным рыбьим жиром считался добытый из печени трески/ фото: mvestnik.ru
В 70-х годах советские ученые проверили рыбий жир, который выпускался в промышленных масштабах. После этого исследования его запретили! Дело в том, что сама маслянистая жидкость так и оставалась полезной для детского и взрослого организма. Но кроме витаминных веществ в состав входили вредные вещества. Это произошло из-за нарушений технологии. Рыбу стали добывать в большом количестве в самых разных водоемах страны, на переработку шли все части рыбы, в том числе отходы. Лекарственный препарат стал содержать всю таблицу Менделеева. Опасные для здоровья химические вещества начали накапливаться в организме — под удар попали малыши, которых пичкали некачественным жиром.
Технология производства рыбьего жира стала безопасной/ фото: askfeed.ru
Советское правительство ввело запрет на производство. Он продолжался семь лет, пока не улучшился процесс добычи и очистки рыбной продукции. В 80-х годах в аптеках снова появились флакончики с целебным средством, правда, теперь его выпускали в небольшом объеме: 50, 75 и 100 миллилитров, а позже его стали производить в капсулах. Такая форма выпуска защищала содержимое от процессов окисления и не имела специфического запаха и рыбного привкуса. К тому же, капсулы было удобно дозировать и можно взять с собой в поездку.
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