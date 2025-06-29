Зачем в СССР детям давали рыбий жир и почему его запретили

Зачем в СССР массово давали детям рыбий жир и почему его запретили/ фото: Pinterest .com, m.fotostrana.ru

1. Дневник арабского путешественника

Первые упоминания и пользе рыбьего жира появились в 10 веке/ фото: ar.culture.ru

2. Советская профилактика и лечение

Рыбий жир стал не заменимым продуктом в питании советского человека/ фото: m.fishki.net

3. Как добывали витаминизированный продукт

Рыбий жир можно было купить в аптеке или специализированном магазине/ фото: polarpharm.ru

4. Кому прописывали рыбий жир

Медицинские сестры в детских учреждениях поили малышей рыбьим жиром/ фото: Pinterest .com

5. Почему рыбий жир запретили

Самым полезным рыбьим жиром считался добытый из печени трески/ фото: mvestnik.ru

Технология производства рыбьего жира стала безопасной/ фото: askfeed.ru