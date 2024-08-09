Как правильно хранить чеснок

Редко когда собранный урожай чеснока может долежать до следующего года. Обычно он сгнивает или усыхает еще до конца зимы. Если же правильно его подготовить и хранить, то он не испортится до следующего урожая.
Что потребуется:
сухая ветошь;
ножницы;
плетеная корзина или сетчатый мешок.
Процесс сушки и подготовки чеснока к хранению
Залогом длительного хранения чеснока является правильная сушка.
Головки очищаются от грунта и шелухи. Можно протирать их сухой ветошью. Затем у них срезаются ножницами корни и стебель.
Очищенные подготовленные твердые головки чеснока помещаются в ящики с решетчатыми стенками или плетеную корзину.
Нужно, чтобы в них была хорошая циркуляция воздуха. Без этого урожай загниет. Еще более практичным будет помещение чеснока в сетчатый мешок.
Чеснок нужно поставить в темное сухое место. Если все сложено в ящик или корзину, то для хранения подойдет нижний кухонный шкафчик. Сетку можно подвесить в кладовой. Хранить же чеснок в холодильнике, подвале или погребе не лучшая идея. Там он точно испортится.
Читать далее →
Свежие комментарии