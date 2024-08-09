Как правильно хранить чеснок

Редко когда собранный урожай чеснока может долежать до следующего года. Обычно он сгнивает или усыхает еще до конца зимы. Если же правильно его подготовить и хранить, то он не испортится до следующего урожая.



Что потребуется:



сухая ветошь;



ножницы;



плетеная корзина или сетчатый мешок.



Процесс сушки и подготовки чеснока к хранению

Залогом длительного хранения чеснока является правильная сушка.Он высушивается вместе с ботвой не менее 2-х недель. Чеснок должен созреть, стать твердым при сжатии. Если головка мягкая, то она не пролежит зиму. Ее нужно применить сразу же, к примеру, для закаток. У готового к хранению чеснока должна быть сухой не только луковица, но и стебель с листьями.Головки очищаются от грунта и шелухи. Можно протирать их сухой ветошью. Затем у них срезаются ножницами корни и стебель.Очищенные подготовленные твердые головки чеснока помещаются в ящики с решетчатыми стенками или плетеную корзину.Нужно, чтобы в них была хорошая циркуляция воздуха. Без этого урожай загниет. Еще более практичным будет помещение чеснока в сетчатый мешок.Чеснок нужно поставить в темное сухое место. Если все сложено в ящик или корзину, то для хранения подойдет нижний кухонный шкафчик. Сетку можно подвесить в кладовой. Хранить же чеснок в холодильнике, подвале или погребе не лучшая идея. Там он точно испортится.