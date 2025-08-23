8 продуктов, которые можно и нужно заморозить, чтобы сэкономить и упростить готовку

Чтобы сэкономить семейный бюджет, а также упростить процесс приготовления новых блюд, необходимо заполнить холодильник. Но только не верхние полки, а морозильную камеру. Novate.ru рассказывает, какие продукты можно и нужно замораживать, не боясь, что они пропадут или потеряют свои вкусовые качества.
1. Сыр
Для удобства сыр можно натереть на терке и подписать. / Фото: snus-outlet.ru
Если кто-то не знал, рассказываем: сыр прекрасно чувствует себя в условиях морозильной камеры, а потому отлично подходит для заморозки. Можно положить головку целиком или нарезать на несколько кусков, замотав каждый из них в пищевую пленку. Также популярной является нарезка маленькими кусочками, чтобы можно было сразу подавать к столу. Чтобы они не слипались между собой, храните сыр в контейнере, дно которого присыпано крахмалом или мукой. Еще один вариант хранения – в тертом виде. Измельчите сыр на терке и поместите в зип-пакет или герметичную емкость. Когда придет время добавлять его в блюдо, это не составит никакого труда. Кстати, вопреки опасениям многих хозяек, после того, как вы вытащите и разморозите сыр, он не будет рассыпаться. В морозилке продукт может лежать несколько месяцев, а то и дольше.
2. Молоко
Молоко можно заморозить в бутылке или в формочке для льда. / Фото: syl.ru
Если вы часто выливаете скисшее молоко, потому что не успеваете его вовремя израсходовать, вариант заморозки идеально вам подойдет. Ничего сверхъестественного делать не нужно – просто перелейте его из упаковки в бутылку и положите в морозильную камеру.
3. Хлеб
Для заморозки удобно покупать нарезанный хлеб. / Фото: 123ru.net
Второй, наиболее проблемный продукт, после молока (а у кого-то и первый). Когда хлеб свежий, мягкий, с хрустящей, еще теплой корочкой, он быстро исчезает со стола, но если вы забираете в магазине последний батон, то есть вероятность, что он пролежит в шкафчике несколько дней и засохнет. Чтобы такого не произошло, храните хлеб в морозилке – низкая температура никак не отражается на его вкусе или консистенции. Только не забудьте предварительно нарезать его кусочками. Доставая, ломтики удобно будет размораживать в духовке или микроволновке.
4. Свежий или приготовленный картофель
Подморозьте картофель на доске, а затем переложите в зип-пакет. / Фото: vosadu-li-vogorode.ru
Перед тем, как замораживать картофель, его необходимо подвергнуть предварительной обработке. Клубни хорошо промойте в воде, чтобы на них не осталось земли, затем очистите от кожуры и ополосните под краном. Нарежьте картофель брусочками, кубиками или соломкой, в зависимости от того, как вы планируете использовать его в будущем. Готовые кусочки положите в глубокую миску, залейте холодной водой и оставьте на четверть часа, чтобы из них вымылся лишний крахмал. Чтобы процедура была более эффективной, через каждые пять-семь минут меняйте воду. По истечении времени положите картофель в кастрюлю с кипятком, проварите три минуты, а затем откиньте на дуршлаг и быстро опустите в емкость с холодной водой и кубиками льда – чем быстрее овощ остынет, тем лучше.
С охлажденного картофеля должна стечь вода, после чего его следует тонким слоем разложить на полотенце – обычном или бумажном. Подсушенные кусочки сложите в зип-пакет (если их много, то в несколько пакетов), выпустите воздух с помощью трубочки для напитков, защелкните и подпишите, указав название продукта, тип нарезки и дату упаковки. После этого смело можете класть в морозилку.
Кстати, размораживать картофель совсем не обязательно. После того, как вы достанете овощ из замороженной камеры, можете сразу отправлять кусочки в кипящую воду, жарить во фритюре или запекать в духовке. В последнем случае картофель предварительно нужно посыпать солью, перцем и любимыми пряными травами.
5. Яйца
Разбейте яйца в большие формы для льда. / Фото: skazki-narodov.ru
Оказывается, яйца также можно замораживать, хотя многие даже не догадываются об этом факте. Есть несколько вариантов, как это сделать. Самый простой и понятный – отварить яйца, положить их в герметичный контейнер, а затем отправить в морозилку. Если вы привыкли использовать в блюдах отдельно желтки и белки, тогда сразу отделяйте их и храните в разных емкостях.
Также можно положить продукт в морозильную камеру и в сыром виде. Для этого разбейте необходимое количество в миску, добавьте щепотку соли и сахара, а затем немного взбейте венчиком, чтобы ингредиенты перемешались между собой. Перелейте яйца из миски в контейнер, плотно закройте крышку и заморозьте. В таком виде продукт может храниться очень долго – до шести месяцев. Поэтому если родственники из деревни привезли сотню яиц и вы боитесь, что они пропадут, пока будут лежать в лотках, смело отправляйте их в морозильную камеру.
Обратите внимание: Белки и желтки можно замораживать отдельно не только в отварном, но также в сыром виде. Удобно это делать в формах для кубиков льда. В процессе будущей готовки вы обязательно оцените такой вариант хранения.
6. Домашние блины
Подпишите блины, чтобы не перепутать начинки. / Фото: kvashenaya-kapusta.ru
Блины в виде полуфабрикатов являются весьма популярными в супермаркетах. Но зачем переплачивать, если можно приготовить их самостоятельно? Напеките гору блинчиков, остудите, заверните в них начинку, переложите в контейнер, накройте крышкой и поставьте в морозильную камеру. Если же вы планируете заморозку без начинки, сложите блины стопкой, смазывая каждый из них растопленным сливочным маслом, а затем плотно обмотайте пищевой пленкой. Так выпечка не слипнется и не поломается. Разогревать можно как в микроволновке, так и в духовке.
В таком виде блины могут храниться несколько месяцев. Что касается вкусовых качеств, то после заморозки они не испортятся.
7. Фруктовые соки
Из замороженного фруктового сока получается отличное лакомство. / Фото: melikedacha.ru
Сорбет – это вкусное и легкое угощение, которое позволит немного охладиться в жаркие дни. Он готовится на основе фруктового сока, поэтому можно совместить приятное с полезным – и срок годности продукта продлить, и лакомство приготовить. Предлагаем рецепт апельсинового сорбета, но можно использовать любой фруктовый сок.
Вам понадобится один стакан апельсинового сока (свежевыжатого или пакетированного), одна столовая ложка сиропа и две столовых ложки лимонного сока для пикантности. Положите все ингредиенты в одну миску и перемешайте венчиком до однородного состояния. Готовую смесь вылейте в лоток для льда. Каждую формочку нужно заполнить почти полностью, но не до самых краев, иначе впоследствии кубики льда склеятся между собой. Плотно накройте лоток полиэтиленовой пленкой, после чего проткните ее зубочистками, вставив их центр каждого кубика. Поставьте фруктовый лед в морозилку и доставайте по мере необходимости.
8. Кусочки овощей и зелень
Заготовки овощей для борща или супа. / Фото: fav0ritka77.ru
Если вы допоздна работаете и мечтаете лишь о том, чтобы процесс приготовления ужина занимал минимум времени, замораживайте овощи. Предварительно нарезайте кубиками морковь, лук, перец, буряк и другие овощи, которые необходимы для приготовления супа, разделяйте их на порции, чтобы было удобнее использовать, и фасуйте по зип-пакетам. Когда придет время готовить первой блюдо, нужно будет лишь достать из морозилки «комплект» овощей и высыпать их в кастрюлю к другим ингредиентам. Также такие овощи можно добавлять в рагу и салаты.
источник
