8 продуктов, которые можно и нужно заморозить, чтобы сэкономить и упростить готовку

1. Сыр

Для удобства сыр можно натереть на терке и подписать. / Фото: snus-outlet.ru

2. Молоко

Молоко можно заморозить в бутылке или в формочке для льда. / Фото: syl.ru

3. Хлеб

Для заморозки удобно покупать нарезанный хлеб. / Фото: 123ru.net

4. Свежий или приготовленный картофель

Подморозьте картофель на доске, а затем переложите в зип-пакет. / Фото: vosadu-li-vogorode.ru

5. Яйца

Разбейте яйца в большие формы для льда. / Фото: skazki-narodov.ru

6. Домашние блины

Подпишите блины, чтобы не перепутать начинки. / Фото: kvashenaya-kapusta.ru

7. Фруктовые соки

Из замороженного фруктового сока получается отличное лакомство. / Фото: melikedacha.ru

8. Кусочки овощей и зелень

Заготовки овощей для борща или супа. / Фото: fav0ritka77.ru