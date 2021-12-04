Укорените хвойные без труда

Зимой участок смотрится намного красивее с хвойными, чем совсем пустой и безжизненный. А как здорово украшать ель, которая стоит на улице, к Новому году! Вы можете вырастить свою собственную голубую ель или тую — это совсем не трудно, но нужно знать некоторые правила.



Веточки для черенков срывайте как можно выше на дереве. Для туи нужно взять веточку, освободить нижнюю часть от хвои — и черенок почти готов к высадке.



Для ели же нужно сорвать веточку с пяточкой, а затем также освободить нижнюю часть от хвоинок.



Для укоренения хвойных возьмите одну часть торфяной почвы, одну часть песка и немного вермикулита. Примерное соотношение показано на фото ниже.



Удобнее всего укоренять в пластиковых стаканчиках 300 мл. Перед высадкой черенков необходимо пролить землю горячим раствором фитоспорина, согласно инструкции. Это профилактика и защита от грибковых заболеваний.



Перед высадкой в землю черенки нужно окунуть в корневин или любой другой доступный стимулятор роста. Затем снова пролить землю.





Держать черенки желательно в зимней теплице, где температура стоит около 10 градусов. Ни в коем случае не допускайте перегрева и пересыхания почвы! Опрыскивайте каждый день и поливайте по мере необходимости.

Поскольку хвойные долго укореняются, потребуется немало времени, чтобы увидеть корешки, но при регулярном уходе они обязательно появятся!Подробнее об укоренении туи и голубой ели смотрите в видео ниже: