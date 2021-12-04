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Укорените хвойные без труда

Зимой участок смотрится намного красивее с хвойными, чем совсем пустой и безжизненный. А как здорово украшать ель, которая стоит на улице, к Новому году! Вы можете вырастить свою собственную голубую ель или тую — это совсем не трудно, но нужно знать некоторые правила.
Укорените хвойные без труда
Веточки для черенков срывайте как можно выше на дереве. Для туи нужно взять веточку, освободить нижнюю часть от хвои — и черенок почти готов к высадке.
Укорените хвойные без труда
Для ели же нужно сорвать веточку с пяточкой, а затем также освободить нижнюю часть от хвоинок.
Укорените хвойные без труда
Для укоренения хвойных возьмите одну часть торфяной почвы, одну часть песка и немного вермикулита. Примерное соотношение показано на фото ниже.
Укорените хвойные без труда
Удобнее всего укоренять в пластиковых стаканчиках 300 мл. Перед высадкой черенков необходимо пролить землю горячим раствором фитоспорина, согласно инструкции. Это профилактика и защита от грибковых заболеваний.
Укорените хвойные без труда
Перед высадкой в землю черенки нужно окунуть в корневин или любой другой доступный стимулятор роста. Затем снова пролить землю.

Укорените хвойные без труда
Держать черенки желательно в зимней теплице, где температура стоит около 10 градусов. Ни в коем случае не допускайте перегрева и пересыхания почвы! Опрыскивайте каждый день и поливайте по мере необходимости.

Поскольку хвойные долго укореняются, потребуется немало времени, чтобы увидеть корешки, но при регулярном уходе они обязательно появятся!
Укорените хвойные без труда
Подробнее об укоренении туи и голубой ели смотрите в видео ниже:


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укоренениеХвойные
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