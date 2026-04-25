Белое платье невесты было и до королевы Виктории: 5 устаревших мифов о викторианской эпохе

Викторианская эпоха полна стереотипов, которые давно опровергли. /Фото: upworthy.com, en.wikipedia.org
Викторианская эпоха - период особый, оставивший после себя уникальный след в истории и культуре. Однако представление о ней во многом стереотипное, а часто ещё и неправдивое. В обществе бытует немало заблуждений о викторианской эпохе, которые удивительно живучи, хотя их давно пора отправить на свалку истории, ведь правда в любом случае более интересная.
1. Люди викторианской эпохи были ханжами
На публике викторианцы были скованными, но позволяли себе вольности в приватной обстановке. /Фото: wolnelektury.pl
Викторианцам частенько приписывают пуританские, очень закомплексованные в плане выражения своих низменных чувств и потребностей черты. Мол, говорить о близости нельзя, носить хоть что-нибудь открытое тоже нельзя, а значит, зацепиться взглядом мужчины могли разве что за женские лодыжки. В реальности всё было не совсем так: конечно, открыто о вопросах отношений между людьми в постели не говорили, однако морализаторство заканчивалось на отказе от публичного обсуждения. И дети у викторианцев рождались, и дамы древнейшей профессии работали десятками тысяч, а в конце эпохи и вовсе отошли от ханжества в публичном пространстве, за что период получил прозвище «Непослушные девяностые».
2. Статус Джека-потрошителя
Оригинальная газетная полоса с издания 1889 года, повествующая о Джеке-Потрошителе. /Фото: msmagazine.com
Образ Джека-потрошителя в массовой культуре предсказуемо представляет собой сборник стереотипов, многие из которых вообще не имеют отношение к реальности. Во-первых, его в то время не называли серийным убийцей просто потому, что тогда такого понятия не существовало как такового - впрочем, он чётко подходит под современное определение, имея на счету по меньшей мере пять жертв.считают первым в истории серийным убийцей, что также в корне неверно: в той же викторианской Британии на добрый полвека раньше уже орудовали серийники Уильям Берк и Уильям Хэр, а в США такие преступники появились ещё раньше.
3. Викторианцы были хмурыми и не отличались чувством юмора
Умели викторианцы и шутить, и дурачиться, и веселиться. /Фото: upworthy.com, boredpanda.com
Самая известная черта англичан периода правления королевы Виктории — это их чопорность, которая отлично подходит консервативным взглядам. Но ныне её часто преувеличивают, как будто викторианцы вообще не имели веселиться. В реальности же у людей этой эпохи, как и любой другой, было своё чувство юмора, выраженное даже публично: по информации редакции novate.ru, в их книгах и СМИ постоянно печатали шутки, карикатуры и просто смешные истории на самые разные темы, в домах на праздниках веселились не хуже, чем сегодня, а ещё именно в этот период придумали рождественскую хлопушку.
4. Чарльз Диккенс получал оплату за каждое написанное слово
О гонорарах Чарльза Диккенса тоже, оказываются, мифы бытуют. /Фото: listverse.com
Об известных личностях викторианской эпохи тоже самые разные заблуждения ходят. Например, знаменитому писателю Чарльзу Диккенсу приписывают интересную схему начисления гонорара - оплата каждого написанного слова, и, мол, поэтому его произведения такие объёмные. Действительность была иная: мало того, что Диккенс публиковал свои истории по частям в виде серийной публикации в журналах, и получал плату за каждую часть, так ещё и читатели отдавали за такой тип издания меньше денег, чем если бы покупали целую книжку.
5. Королева Виктория - первооткрывательница белого платья для невесты
Королева Виктория лишь популяризовала белое платье невесты, но не придумала его. /Фото: en.wikipedia.org
Иронично, что королева Виктория известна в истории платьями двух противоположных цветов - чёрными, которые она не снимала с тех пор, как овдовела, и белого, в котором она вышла замуж за принца Альберта в 1840 году. Причём в отношении второго часто можно увидеть мнение, что она же стала первой невестой, надевшей белое платье на свадьбу. На самом деле первооткрывательницей этого цвета для подвенечного наряда действительно была правительница из Туманного Альбиона, только не Виктория, а Мария Стюарт, королева Шотландии, и сделала он это почти на 300 лет раньше.
