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Как избавиться от неприятного запаха в шкафу

Делимся действенными лайфхаками, которые помогут одежде благоухать свежестью.



Порой шкаф с одеждой становится источником неприятного запаха в комнате. Причин тому может быть много: от грязной одежды и обуви до плохой вентиляции. Рассказываем несколько проверенных методов, с помощью которых можно устранить проблему раз и навсегда.

Проведите ревизию вещей





Возможно, в вашем гардеробе хранится нестиранная одежда или обувь, которая и является причиной дурного запаха. Выходом здесь будет полная ревизия гардероба и последующая стирка или утилизация вещей, издающих амбре.

Освежите обувь содой



Если вы обнаружили, что источник отталкивающего запаха — все-таки обувь, попробуйте разместить в ней мешочки с пищевой содой. Через несколько это должно полностью устранить проблему.

Сделайте влажную уборку





Источником запаха может быть и пыль, скопившаяся по углам шкафа. Вытащите всю одежду и тщательно протрите гардероб влажной тряпкой с моющим средством внутри и снаружи.

Ароматизируйте вешалки



Деревянные вешалки тоже могут быть источником плохого запаха. Достаньте их и сбрызните освежителем воздуха или туалетной водой.

Разместите саше





Саше — это ароматические тканевые подушечки или мешочки с засушенными травами внутри. Разложите несколько в основном отделении и ящиках гардероба, чтобы неприятный запах сменился цветочным благоуханием.

Используйте эфирные масла…



Если вы не любите или не имеете возможности приобрести/сделать саше, попробуйте превратить в ароматизатор любимые эфирные масла: просто оставьте по паре капель по углам и в ящиках гардероба.

…и активированный уголь



Если вышеперечисленные способы не решили проблему — вытащите из шкафа всю одежду и положите по несколько таблеток активированного угля в каждый отсек. Плотно закройте гардероб и выждите несколько дней. Уголь — природный абсорбент, который должен полностью впитать все запахи
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