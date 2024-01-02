Как избавиться от неприятного запаха в шкафу

Делимся действенными лайфхаками, которые помогут одежде благоухать свежестью.







Порой шкаф с одеждой становится источником неприятного запаха в комнате. Причин тому может быть много: от грязной одежды и обуви до плохой вентиляции. Рассказываем несколько проверенных методов, с помощью которых можно устранить проблему раз и навсегда.



Проведите ревизию вещей

Освежите обувь содой

Сделайте влажную уборку

Ароматизируйте вешалки

Разместите саше

Используйте эфирные масла…

…и активированный уголь

Возможно, в вашем гардеробе хранится нестиранная одежда или обувь, которая и является причиной дурного запаха. Выходом здесь будет полная ревизия гардероба и последующая стирка или утилизация вещей, издающих амбре.Если вы обнаружили, что источник отталкивающего запаха — все-таки обувь, попробуйте разместить в ней мешочки с пищевой содой. Через несколько это должно полностью устранить проблему.Источником запаха может быть и пыль, скопившаяся по углам шкафа. Вытащите всю одежду и тщательно протрите гардероб влажной тряпкой с моющим средством внутри и снаружи.Деревянные вешалки тоже могут быть источником плохого запаха. Достаньте их и сбрызните освежителем воздуха или туалетной водой.Саше — это ароматические тканевые подушечки или мешочки с засушенными травами внутри. Разложите несколько в основном отделении и ящиках гардероба, чтобы неприятный запах сменился цветочным благоуханием.Если вы не любите или не имеете возможности приобрести/сделать саше, попробуйте превратить в ароматизатор любимые эфирные масла: просто оставьте по паре капель по углам и в ящиках гардероба.Если вышеперечисленные способы не решили проблему — вытащите из шкафа всю одежду и положите по несколько таблеток активированного угля в каждый отсек. Плотно закройте гардероб и выждите несколько дней. Уголь — природный абсорбент, который должен полностью впитать все запахи