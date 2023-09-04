Стеклянная архитектура: фантазии древности, индустриальное чудо и современные шедевры

Образ Небесного Иерусалима в Откровениях Иоанна Богослова

Так Франческо Галли Бибиен представлял Дворец Солнца, навеянный Откровениями Иоанна Богослова (рисунок 1717 год). | Фото: arzamas.academy.

Реальные проекты из стекла британца Джозефа Пакстона – популярнейшего и талантливейшего зодчего, ландшафтного архитектора и непревзойденного мастера по благоустройству садово-парковых территорий.

Амбициозный проект Великой Викторианской дороги от Джозефа Пакстона (эскиз 1855 год). | Фото: arzamas.academy.

1. Парижские пассажи 1820–1830-х годов

Крытые улицы, придуманные французами, преобразовали многие города Европы, а затем и всего мира.

Очень быстро пассажи превратились в архитектурные шедевры и самое излюбленное место отдыха горожан.

2. Железнодорожные вокзалы с огромными окнами и крытыми переходами

Стеклянные фасады – впечатляющий элемент любого железнодорожного вокзала (Северный вокзал Парижа, Франция).

Центральный вокзал Антверпена в Бельгии может похвастаться стеклянной арочной крышей и фантастическим убранством. | Фото: muranochka.livejournal.com.

3. Хрустальный дворец на лондонской Всемирной выставке в 1851 году

Мечты художников и архитекторов о Небесном Иерусалиме воплотились в жизнь в 1851 году (павильон Хрустальный дворец). | Фото: vita-colorata.livejournal.com.

Хрустальный дворец на лондонской Всемирной выставке в 1851 году (фото XIX век).

Хрустальный дворец на лондонской Всемирной выставке 1851 года стал самым популярным объектом, запечатленным на полотнах художников того времени.

4. Стеклянная Пирамида Лувра в Париже (Франция)

Стеклянная Пирамида Лувра – современная достопримечательность старинного музея (Париж, Франция).

Та самая Пирамида Лувра, принесшая мировую славу ее создателю и вызвавшая невиданный переполох (Париж, Франция).

5. Нидерландский Институт Звука и Изображения в Хильверсуме

Понадобилось три года, чтобы сотворить удивительный фасад, повествующий историю телевидения Голландии и самых значимых его проектов (Нидерландский Институт Звука и Изображения, Хильверсум). | Фото: art-solution.com.ua.

Сложнейшие визуальные эффекты и картинки создавались при участии художника Яапа Друпстеена (Нидерландский Институт Звука и Изображения, Хильверсум).

6. Часовня Ла Эстансия в Куэрнавака (Мексика)

«Хрустальная часовня» в теплом тропическом климате – идеальное место для бракосочетания романтиков (La Estancia, Мексика).

В ночное время, встроенная подсветка преображает часовню, привлекая туристов и новобрачных со всего мира (La Estancia, Мексика). | Фото: karmatrendz.wordpress.com.

7. Галерея самых восхитительных и причудливых сооружений из стекла

Центр La Seine Musicale в Париже от Шигера Бана, Жана де Гастина (Франция).

Отель W в Барселоне – прекрасный пример достижений современных технологий в стеклянной архитектуре (автор Рикардо Бофилл).

Фантастический объект из стекла и стали, отражаемый в водах искусственного озера, спроектировал французский архитектор Пол Эндрю (Национальный центр исполнительских искусств, Пекин).

Оранжерея в Ботаническом саду, вдохновленная Хрустальным дворцом в Лондоне , – одна из самых популярных туристических достопримечательностей Куритибы (Бразилия).