Стеклянная архитектура: фантазии древности, индустриальное чудо и современные шедевры

Откровения Иоанна Богослова, в которых так захватывающе описывается нереальная красота Небесного Иерусалима, не давала покоя зодчим еще с древности. Для них самым захватывающим был эпизод о стекле, который порождал нереальные мечты и идиллические фантазии, уносившие творческих людей в далекие миры, ставшие реальностью, как только появилась такая возможность (массовое производство листового стекла). И если в былые времена дело чаще всего ограничивалось в лучшем случае, временными павильонами, то сейчас можно увидеть целые небоскребы с полностью стеклянными фасадами.
Образ Небесного Иерусалима в Откровениях Иоанна Богослова
Так Франческо Галли Бибиен представлял Дворец Солнца, навеянный Откровениями Иоанна Богослова (рисунок 1717 год). | Фото: arzamas.academy.
Остается лишь догадываться, где Иоанн Богослов мог увидеть стекло, при написании своих Откровений, но его красочное описание в контексте нереальной красоты Небесного Иерусалима на многие столетия запала в душу зодчих, мечтающих воплотить ярко описанные картинки в жизнь. Его слова в Апокалипсисе, описывающие Божий город, «стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу... Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло», настолько поражали воображение, что на разных этапах истории то и дело появлялись фантастическо-причудливые концепты от архитекторов и яркие, захватывающие картины художников, пытающихся представить его слова во всей красе.
Реальные проекты из стекла британца Джозефа Пакстона – популярнейшего и талантливейшего зодчего, ландшафтного архитектора и непревзойденного мастера по благоустройству садово-парковых территорий.
Амбициозный проект Великой Викторианской дороги от Джозефа Пакстона (эскиз 1855 год). | Фото: arzamas.academy.
Кстати сказать, идеологи, философы и писатели в Откровениях Иоанна Богослова усмотрели другие слова, которые и легли в основу социальных утопий, отражающих мечты о справедливом устройстве общества.
Также стоит отметить, что к XIX веку, когда стекло стали производить массово и оно имело привычный для фасадного остекления вид – листовой (а не бусы, колбы и небольшие кусочки, используемые для мозаик и витражей при оформлении храмов и дворцов правителей), стали появляться масштабные зимние сады, оранжереи, павильоны, выставочные дворцы и пассажи. При этом все архитектурные творения из прозрачного материала воспринимались неразрывно с символическими идеями Иоанна Богослова.
1. Парижские пассажи 1820–1830-х годов
Крытые улицы, придуманные французами, преобразовали многие города Европы, а затем и всего мира.
Очень быстро пассажи превратились в архитектурные шедевры и самое излюбленное место отдыха горожан.
В начале XIX века в Париже появился новый тип архитектурных объектов, который очень быстро распространился по крупным городам Европы, преобразовывая их центральные части. Речь идет о пассажах, представляющих собой крытые улицы, превращенные в галереи, по обеим сторонам которых располагались многоярусные торговые ряды и кафе. Свое название они получили от французского passer («проходить»), именно они начали делать крыши между домами для того, чтобы обеспечить комфортный проход сквозь квартал, нижние этажи которого, как правило, были отданы под модные магазины, сувенирные лавки, точки общественного питания и другие развлекательные заведения. А чтобы не превращать галерею в темный туннель, крышу делали из стекла, сами же фасады домов стали украшать лепниной и живыми цветами, что в свою очередь превратило крытые улицы в место для прогулок, отдыха и общения горожан.
2. Железнодорожные вокзалы с огромными окнами и крытыми переходами
Стеклянные фасады – впечатляющий элемент любого железнодорожного вокзала (Северный вокзал Парижа, Франция).
Центральный вокзал Антверпена в Бельгии может похвастаться стеклянной арочной крышей и фантастическим убранством. | Фото: muranochka.livejournal.com.
В XIX веке, благодаря массовому производству листового стекла, появлению металлических конструкций, позволяющих закреплять стекло, причем даже в арочных сводах (как в случае с пассажами) стали строить не только большие зимние сады, оранжереи, летние дворцы для богатых аристократических семейств и королевских дворцово-парковых ансамблей, подобным образом оформляли железнодорожные вокзалы (преимущественно фасадные части), чтобы во всей красе продемонстрировать зрелище индустриального чуда. Прозрачные центральные арочные проходы открывали особенный мир железной дороги, что для многих было диковинкой, на которую просто приходили поглазеть. Со временем стали накрывать еще и перроны (не всегда это был металл), прозрачные крыши выглядели куда эффектней, да и в светлое время суток не требовали дополнительного освещения.
3. Хрустальный дворец на лондонской Всемирной выставке в 1851 году
Мечты художников и архитекторов о Небесном Иерусалиме воплотились в жизнь в 1851 году (павильон Хрустальный дворец). | Фото: vita-colorata.livejournal.com.
Хрустальный дворец на лондонской Всемирной выставке в 1851 году (фото XIX век).
Одним из самых первых и самых грандиозных реальных объектов из стекла по праву считается Хрустальный дворец – легендарный павильон, построенный в рамках проведения первой Всемирной выставки, проходившей в 1851 году в Лондоне. Главной задачей строительства масштабного и небывалого по тем временам объекта (длина – 564 м, ширина — 139 м, высота — 20,31 м) являлись: продвижение идей технического прогресса, демонстрация индустриальных возможностей и достижений. Вдохновителем грандиозного строительства (общая площадь стекла – 88 тыс. квадратных метров!) считается Джозеф Пакстон – знаменитый садовод, специалист по гигантским, как для того времени, оранжерейным конструкциям.
Хрустальный дворец на лондонской Всемирной выставке 1851 года стал самым популярным объектом, запечатленным на полотнах художников того времени.
Новые технологии, позволившие использовать листовое стекло (максимально возможный размер листа — 122 × 25 см), закрепленное в металлических рамах, предложенные Робертом Лукасом Ченсом, принесли ему мировую славу, стали прорывом и основой для подобного рода строительства на последующие столетия. В основу его разработки легло создание каркаса с помощью несущих опор, каждая ячейка которого соответствовала длине рамы с закрепленным стеклом. Наборная система позволила создавать оранжереи любого размера, так что строительство стеклянного дворца не вызвало сложностей, даже учитывая его более чем впечатляющие габариты (состоял из 300 тысяч стеклянных панелей!).
4. Стеклянная Пирамида Лувра в Париже (Франция)
Стеклянная Пирамида Лувра – современная достопримечательность старинного музея (Париж, Франция).
Та самая Пирамида Лувра, принесшая мировую славу ее создателю и вызвавшая невиданный переполох (Париж, Франция).
Самым известным архитектурным творением XX века по праву считается стеклянная Пирамида Лувра, и не столько из-за использования стекла, уникальных внедрений и особых технологических хитростей по изготовлению идеально прозрачных панелей. Огромное внимание мировой общественности и массированная критика со дня начала реализации проекта, долгое время не давала покоя ни автору проекта (Ио Мин Пэй), ни инициатору изменений (Франсуа Миттеран). Яростные споры не прекращались в течение всего периода строительства (1984-1989 гг.). Одни – считали пирамиду уродливой, называя «бородавкой на благородном лице» изысканного Лувра, другие – не менее убедительно защищали проект, который еще больше прославил парижскую достопримечательность. В итоге по прошествии нескольких лет, Пирамида Лувра превратилась в его современный символ, который не узнать просто невозможно.
5. Нидерландский Институт Звука и Изображения в Хильверсуме
Понадобилось три года, чтобы сотворить удивительный фасад, повествующий историю телевидения Голландии и самых значимых его проектов (Нидерландский Институт Звука и Изображения, Хильверсум). | Фото: art-solution.com.ua.
Сложнейшие визуальные эффекты и картинки создавались при участии художника Яапа Друпстеена (Нидерландский Институт Звука и Изображения, Хильверсум).
Здание Нидерландского Института Звука и Изображения, спроектированное архитекторами Виллемом Я. Нептелингсом и М. Ридейком – известный архитектурный шедевр, при возведении которого использовались уникальнейшие инновационные разработки. Новаторский проект здания, которое служит архивом для документов национального телерадиовещания, площадкой для новых разработок и одним из самых популярных в Голландии музеев, был очень сложным реализации несмотря на технологические возможности современной индустрии. Но усилия того стоили, особенно когда речь заходит о фасаде (обладает главной притягательной силой), созданном с одновременным использованием нескольких сложнейших техник обработки стекла, окончательным этапом которых стало перенесение рисунков на его поверхность. Об их сохранности позаботились особым образом, выработав уникальный технологический процесс – моллирование, предполагающий плавление стекла при температуре 820 градусов, вызывающий незначительное деформирование и соединение в керамическим слоем, запечатывающим рисунок.
6. Часовня Ла Эстансия в Куэрнавака (Мексика)
«Хрустальная часовня» в теплом тропическом климате – идеальное место для бракосочетания романтиков (La Estancia, Мексика).
В ночное время, встроенная подсветка преображает часовню, привлекая туристов и новобрачных со всего мира (La Estancia, Мексика). | Фото: karmatrendz.wordpress.com.
В мексиканском городе Куэрнавака, который находится недалеко от Мехико, есть своя достопримечательность, равной которой сложно найти в мире. Речь идет о Часовне Ла Эстансия (La Estancia), являющейся частью садового комплекса, где проходят церемонии бракосочетания. Среди роскошной зелени и экзотических цветов спрятан полностью стеклянный павильон, идеально интегрированный в атмосферный ландшафт.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что разработкой проекта занимались специалисты студии Bunker Arquitectura, которым удалось создать воздушную конструкцию, в которой неожиданным образом закреплены панели из стекла – на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Это позволило отказаться от металлической конструкции, которую всегда видно, а также избежать парникового эффекта, ведь невидимые издалека пролеты, позволяют продуваться помещению Часовни, создавая комфортный микроклимат, так что ничто не омрачит впечатления от запоминающихся на всю жизнь мероприятий.
7. Галерея самых восхитительных и причудливых сооружений из стекла
Центр La Seine Musicale в Париже от Шигера Бана, Жана де Гастина (Франция).
Отель W в Барселоне – прекрасный пример достижений современных технологий в стеклянной архитектуре (автор Рикардо Бофилл).
Фантастический объект из стекла и стали, отражаемый в водах искусственного озера, спроектировал французский архитектор Пол Эндрю (Национальный центр исполнительских искусств, Пекин).
Оранжерея в Ботаническом саду, вдохновленная Хрустальным дворцом в Лондоне, – одна из самых популярных туристических достопримечательностей Куритибы (Бразилия).
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