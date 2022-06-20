Неприятная болезнь смородины, которую нельзя упустить

Черная смородина — вкуснейшая ягода, вырастить которую на своем участке обязан каждый садовод. Наслаждаться смородиной можно и летом и зимой, просто заморозив ее.

А какая вкусная выпечка получается с черной смородиной! Получить богатый урожай вкусной ягоды довольно просто, главное — следить за состоянием кустиков и вовремя принимать меры в случае возникновения заболеваний.

Ситуация, когда на кустике совсем нет ягод, или когда кусты плодоносили несколько лет, а затем перестали давать урожай может быть связана с тем, что смородина серьезно больна. Такие кустики в народе принято называть «мужская» смородина. «Мужской» смородина становится из-за серьезного заболевания, которое называется реверсия, или махровость. Кусты, заболевшие реверсией, практически невозможно вылечить. Самое правильное решение в этом случае — срочное удаление больного кустика.

Для того чтобы выявить болезнь, обратите внимание на цветы. У больных кустов цветы видоизменены, кроме того, на пораженных цветках отсутствует завязь ягоды.







Распознать реверсию можно и по листьям, которые меняют свою форму. Больные листочки имеют не по пять, а по три лопасти, жилки становятся более редкими и грубыми. Также на листьях появляются пятна.

Больные кусты загущаются, на них образуется большое количество тонких побегов.Удалять больные кусты следует как можно раньше, так как они могут заразить другие кустики. Реверсия передается через тлю и клещей.После обрезки больных кустов, инструмент следует обязательно дезинфицировать.Не стоит жалеть больные кусты, даже если на них уже сформировались ягоды. Вовремя избавившись от больных экземпляров, вы убережете другие кусты смородины, которые подарят отличный урожай крупных ягод.Подробно о реверсии смородины можно посмотреть на видео: