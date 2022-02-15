Кулинарные шедевры Испании

Самые знаменитые блюда испанской кухни – тортилья, гаспачо, паэлья. Что это за блюда? Можно попытаться объяснить таким образом: тортилья – это такой омлет с картофелем, гаспачо – томатный суп, паэлья – национальный испанский плов, только с курицей и морепродуктами.… Но все не так просто…
Самое популярное испанское блюдо – паэлья. И если мы будем готовить плов с морепродуктами, то у нас получится именно плов с морепродуктами, а не паэлья. Настоящая паэлья – это не обычное смешивание ингредиентов, а их взаимопроникновение. Сначала на сковороду бросают креветки и только после того, как они отдают самое лучшее оливковому маслуи это все передается бульону, в котором отваривают рис. В паэлья добавляют улиток, мидий и артишоки. Но не все продукты гармонируют друг с другом и с экспериментами следует быть поосторожнее. А еще, настоящая испанская паэлья готовится на улице и готовить ее имеют право только мужчины… исключительно мужчины.
Испанскую тортилью не стоит путать с мексиканской. Это совсем другое блюдо. Своеобразный картофельный омлет по-испански. И готовить его на скорую руку также не удастся.
Гаспачо – холодный суп, для приготовления которого, заранее нужно потратить много времени на подготовку свежих овощей. Томаты перетираются и добавляется хлеб, переу и лук.
Ну и хамон, конечно. Знаменитый окорок по-иберийски, или просто – свинина с дыней. Приготовления этого блюда — захватывающая картина. На особой подставке от большого куска свинины отрезают тончайшие ломти хамона и красиво выкладывают на большое блюдо и украшают кусочками дыни.
Почти все свои блюда испанцы готовят на оливковом масле. А молочные продукты они совсем не балуют, сливочного масла совсем не используют. Благодаря пряностям, блюда приобретают тонкий изысканный вкус. И , при приготовлении паэлья ни в коем случае не стоит заменять шафран куркумой. Иначе, это уже будет не паэлья. Вообще множество тонкостей для путешественников можно узнать на http://www.miraterra.ru. Лучше заранее познакомиться со страной, в которую вы собираетесь и тогда точно не пропустите ничего интересного. Рыба, морепродукты и курица – вот основа испанских блюд. Пинчос с сардинами, фахитос с курицей, цыпленок чилиндрон.
А десерты в Испании принято готовить из яиц, сухофруктов и орехов. Самый знаменитый испанский десерт «Чуррос», который в Испании любят все, как дети, так и взрослые, и который символизирует испанское кондитерское искусство подобно «тирамису» итальянское, готовится из заварного теста в несколько этапов.
И еще один десерт испанской кухни — крем «каталона». Это своего рода испанский вариант французского крем-брюле, но более нежный и лгкий.
Ну а после плотного обеда, завершающегося нежными испанскими десертами и бокалом сангрии, следует — сиеста …
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