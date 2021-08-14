13 полезных хитростей для одежды и обуви, с которыми жить станет немного проще

У каждого есть любимая одежда и обувь, и когда с ними случается маленькая катастрофа, настроение оказывается изрядно подпорченным.

Поэтому стоит иметь в виду несколько хитростей, которые помогут вам надолго сохранить свои вещи и даже преобразить их.

Мы собрали лайфхаки, которые пригодятся тем, кто бережет свой гардероб.

1. Избавиться от пятен на туфлях

Если после бурной вечеринки любимые замшевые туфли все покрыты грязными пятнами, попробуйте использовать для их выведения мицеллярную воду.

2. Избежать растягивания одежды на плечиках

Свитер лучше повесить в шкаф таким образом, как показано на картинке. Так он не помнется и в то же время не растянется.

3. Сохранить форму сапог

Чтобы высокие сапоги не деформировались, поместите внутрь голенища аквапалки, которые используют для занятий аквааэробикой в бассейне.

4. Предупредить неприятный запах нестираных вещей в путешествии

Когда вы долго путешествуете, вполне естественно, что в вашем чемодане скапливается ношеная и нестираная одежда. Чтобы избежать появления неприятного запаха, положите в пакет с такими вещами кусок мыла, который найдете в номере отеля.

5. Сделать так, чтобы туфли не скользили

Вам понадобится клеевой пистолет, чтобы любимые босоножки больше не скользили и у вас не было опасности споткнуться и подвернуть ногу.

6. Заставить юбку «противостоять» ветру

Если вы устали от того, что при любом ветерке юбка или платье постоянно задираются и вам приходится их одергивать, можно прибегнуть к маленькой хитрости — пришить к подолу изделия с изнаночной стороны несколько монеток.

7. Избавиться от неприятного запаха