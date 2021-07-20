Практичные столы из деревянных паллетов, которые впишутся в любой интерьер

Из обычных строительных поддонов можно сделать самые различные столы.
Если обратиться к последним дизайнерским тенденциям, то сегодня на смену вычурности и кричащему шику приходят практичность и простота. Народ все чаще обращает свое внимание на варианты создания мебели из подручных средств или вторсырья. В связи с этим огромную популярность приобретает мебель, созданная из обычных строительных поддонов (паллет). И самая большая ценность материала состоит в том, что из него можно сделать практически все – от детского стульчика до мягкого уголка и даже бассейна, причем своими руками.
Мебель из паллетов – идеально подходит для оформления зон отдыха на свежем воздухе.
Нетривиальные предметы мебели, созданные своими руками из деревянных строительных поддонов, способны не только сделать интерьер квартиры, дачного домика или обстановку ландшафтного дизайна всего подворья уникальными, но и внесут особую атмосферу тепла и частицу души создателя. О том, как же смастерить кровать или мягкий уголок для зоны отдыха на дачном участке без особого труда, вы сможете найти мастер-классы на страницах Novate.ru.
Даже в изысканном интерьере столы из поддонов выглядят очень эффектно.
А вот сегодняшняя подборка познакомит с вариациями дизайна и функциональными возможностями эксклюзивных столов из строительных паллетов, которые вдохновят на создание собственного шедевра.
Столы из паллетов –прекрасно выглядят даже в офисах. | Фото: cpykami.ru.
Самые популярные и востребованные предметы мебели в любом доме – это столы. Ведь они выполняют разную функциональную нагрузку, в зависимости от того, в какой зоне находятся. Для того, чтобы разнообразить свой интерьер эксклюзивным предметом мебели и попробовать свои силы в создании собственного шедевра, можно начать с простейшего – обычной подставки, стола для различных нужд или барной стойки. Все эти необходимые предметы мебели имеют практически одинаковую структуру, а насколько сложной будет конструкция, зависит от вашего умения разбираться в тонкостях плотницко-столярных работ, фантазии и финансовых возможностях.
Журнальный стол и приставной столик просто ошкурили без дополнительной отработки.
Ошкуренная мебель из строительных паллетов прекрасно подходит для интерьеров в деревенском стиле и стиле лофт. | Фото: pinterest.com.
Необработанная древесина – идеально подойдет для зоны барбекю. | Фото: pinterest.com.
Самый простой способ отделки любых изделий из строительных поддонов ни приспособлений, ни особых умений не потребует - нужно ошкурить все элементы будущего стола и его собрать, соединив детали с помощью саморезов, укрепляя стальными уголками для прочности и долговечности конструкции. Оставив древесину в первозданном виде, вы привнесете в интерьер не только тепло древесных оттенков, но и особое очарование. Такой стол идеально подойдет для интерьеров, оформленных в стилях лофт и деревенском.
Вскрытые лаком или морилкой столы более долговечны и безопасны.
Варианты столов, сделанных из поддонов и вскрытых лаком.
Если решите стол вскрыть лаком, то он будет более практичен и безопасен. Ведь, как ни крути, грубая отделка без специальной обработки несет угрозу в виде постоянных заноз, да и сам стол может пострадать от жидкостей, которую домочадцы могут в любой момент пролить. Не говоря уже о насекомых, ведь некоторые из их видов очень уж любят лакомиться древесиной.
Стол из паллетов можно окрашивать в любой цвет.
Стол из строительных поддонов может украсить интерьер в любой цветовой гамме. | Фото: perekos.net.
Для создания весенней атмосферы, стол из паллетов – лучший вариант. | Фото: yandex.kz.
Такой стол можете покрасить любым цветом, подходящим под ваш интерьер. Можно даже дощатую поверхность разрисовать по своему усмотрению – орнаментом, пиктограммой на удачу или просто изобразить игральную карту огромных размеров. Не бойтесь импровизировать, ведь мебель из поддонов вполне допустимо перекрашивать, когда захочется и без какого-либо ущерба для изделия.
Вместо деревянной столешницы можно положить стекло.
Кухонный стол из паллетов лучше покрыть толстым стеклом.
Эксклюзивные столы из поддонов и стеклянной столешницей могут украсить не только дачу или квартиру, но и кафе-бар.
Если хотите сохранить ваше творчество или просто создать прозрачную поверхность стола, нужно установить толстое стекло, которое будет весьма эффектно выглядеть в вашем интерьере и создать дополнительную защиту для всей конструкции.
В качестве ножек для стола из паллетов можно использовать различный материал и конструкции.
Стол из паллетов можно делать на ножках, на роликах и вовсе без ничего. В качестве ножек можно использовать остатки досок самой паллеты, брус, плашки оригинальной формы, арматуру, любые подставки, вплоть до автомобильных шин или большую речную гальку.
К конструкции можно прикрепить мебельные ролики, тогда столик будет мобилен.
В столах из паллетов можно организовать вместительные системы хранения.
В таких столах и таких полках получится хранить все, что угодно.
В зависимости от высоты и предназначения стола в образовавшемся свободном пространстве между несколькими рядами паллетов есть возможность организовать вполне вместительные системы хранения или сделать выдвижные ящики.
Кухонный гарнитур из поддонов гармонично смотрится и на даче, и в интерьере квартиры.
Варианты стильных кухонь, созданных из паллетов.
Для особых зон - таких, как кухня или ванная, вместо столешницы можно установить мойку или рукомойник, а деревянная часть будет выполнят функцию оригинальной тумбы. В ней поместится немалое количество полочек и ящичков, в которых удобно будет хранить как кухонную утварь, так и моющие средства.
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