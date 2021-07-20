Практичные столы из деревянных паллетов, которые впишутся в любой интерьер

Из обычных строительных поддонов можно сделать самые различные столы.

Мебель из паллетов – идеально подходит для оформления зон отдыха на свежем воздухе.

Даже в изысканном интерьере столы из поддонов выглядят очень эффектно.

Столы из паллетов –прекрасно выглядят даже в офисах. | Фото: cpykami.ru.

Журнальный стол и приставной столик просто ошкурили без дополнительной отработки.

Ошкуренная мебель из строительных паллетов прекрасно подходит для интерьеров в деревенском стиле и стиле лофт. | Фото: pinterest.com.

Необработанная древесина – идеально подойдет для зоны барбекю. | Фото: pinterest.com.

Вскрытые лаком или морилкой столы более долговечны и безопасны.

Варианты столов, сделанных из поддонов и вскрытых лаком.

Стол из паллетов можно окрашивать в любой цвет.

Стол из строительных поддонов может украсить интерьер в любой цветовой гамме. | Фото: perekos.net.

Для создания весенней атмосферы, стол из паллетов – лучший вариант. | Фото: yandex.kz.

Вместо деревянной столешницы можно положить стекло.

Кухонный стол из паллетов лучше покрыть толстым стеклом.

Эксклюзивные столы из поддонов и стеклянной столешницей могут украсить не только дачу или квартиру, но и кафе-бар.

В качестве ножек для стола из паллетов можно использовать различный материал и конструкции.

К конструкции можно прикрепить мебельные ролики, тогда столик будет мобилен.

В столах из паллетов можно организовать вместительные системы хранения.

В таких столах и таких полках получится хранить все, что угодно.

Кухонный гарнитур из поддонов гармонично смотрится и на даче, и в интерьере квартиры.

Варианты стильных кухонь, созданных из паллетов.