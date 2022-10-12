С какой целью в Средние века пользовались кроватями-коробками, и почему от них в итоге отказались

Необычный феномен повседневной средневековой жизни. /Фото: maximonline.ru

Кровать-коробка в музее Рембрандта настолько маленькая, что её сразу и не заметишь. /Фото: holland.com

Двухэтажная кровать-коробка. /Фото: livejournal.com

Кровать-коробка имела множество плюсов для человека прошлых эпох. /Фото: 5respublika.com

Английские горничные в кроватях-коробках, 1840-е годы. /Фото: pikabu.ru