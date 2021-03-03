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Простой метод укоренения каланхоэ, фиалки и бегонии

Этим простым вегетативным способом размножения удастся укоренить все суккуленты, включая каланхоэ, а также, как минимум, ещё фиалку и бегонию! Попробуйте размножить своё растение листом, используя несложный метод, описанный ниже.

Простой метод укоренения каланхоэ, фиалка и бегония легко
Отделите от растения хорошие листья.
Простой метод укоренения каланхоэ, фиалка и бегония легко
Поместите в высокую ёмкость с крышкой (например, чистый пластиковый стакан из-под сметаны). Внутрь положите листья. Смочите из пульверизатора.
Простой метод укоренения каланхоэ, фиалка и бегония легко
Накройте крышку. Теперь осталось только дождаться появления корней!
Простой метод укоренения каланхоэ, фиалка и бегония легко
Примерно через неделю или чуть больше (периодически открывайте и добавляйте воду) вы увидите маленькие росточки.
Простой метод укоренения каланхоэ, фиалка и бегония легко
Листья можно высаживать в землю, и они дадут жизнь новому растению! Таким образом можно укоренить не только каланхоэ, но ещё и фиалку, и бегонию.

Простой метод укоренения каланхоэ, фиалка и бегония легко
Подробнее об укоренении листами смотрите в видео ниже:


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Цветыукоренение
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