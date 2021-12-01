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Как не «гусарить» в статусном ресторане и остаться довольным: советы для любого кошелька


Посещаем рестораны грамотно!

Посещаем рестораны грамотно!


Мало найдется людей, которые не любят посещать рестораны. Это всегда дарит праздничное настроение и заставляет чувствовать себя статусно. Но как защитить себя от горького разочарования, возникающего тогда, когда кошелек остался опустошенным, а вместо радости от блюд имеется лишь переполненный желудок и чувство досады? В материале речь пойдет о том, каким блюдам следует и не следует отдавать предпочтение при посещении ресторана, если вы планируете «бюджетное» посещение, которое не ударит по кошельку.

1. Не брать блюда, которые в фаст-фудах стоят втрое дешевле и по вкусу лучше


Пиццу лучше заказывать в пиццерии.

Пиццу лучше заказывать в пиццерии.

 

В статусном ресторане стоимость пиццы или порции мороженого может заставить материализоваться такое устойчивое выражение, как «глаза по пятаку». Не забывайте, что вы находитесь в заведении «какой-то там наценочной категории», а это значит, что платите вы скорее за красивые интерьеры, нежели за продукты и готовку. Если вы хотите покушать пиццу, то резоннее будет отправиться в проверенную временем пиццерию, где вы получите гарантированно тонкое тесто и прекрасный вкус.
Сырный раф: большая порция утонченного десерта из обычной кофейни стоимостью всего 1,5 $.

Сырный раф: большая порция утонченного десерта из обычной кофейни стоимостью всего 1,5 $.

 

А если вы непременно хотите завершить вечер десертом, то перейдите в еще одно, теперь уже бюджетное заведение. А время на переход и ходьба пешком как раз таки поспособствуют тому, что пища частично переварится, и вы будете готовы к приему десерта (рекомендуется употреблять десерт через 20-30 минут после основных блюд).

2. Не планировать выпивать много алкоголя


Каждый миллилитр алкоголя стоит в заведениях в 10-20 раз рыночной стоимости.

Каждый миллилитр алкоголя стоит в заведениях в 10-20 раз рыночной стоимости.

 

Как правило, пол-литра пива стоит в ресторане в 3-4 раза дороже, чем в магазине по соседству. Рюмка водки - в 5-8 раз. Сложные коктейли с модными названиями тоже поражают воображение своей стоимостью. Поэтому можно смело утверждать, что самое дорогое блюдо в ресторанах - это алкоголь. Всегда учитывайте это, когда планируете бюджет похода в ресторан. Один бокал вина будет самым грамотным выбором и сохранит ваше здоровье.

Кроме того, не во всех заведениях идеально честная администрация. Может статься так, что за вино элитных марок вам могут выдать продукт местного ликеро-водочного завода. Покупка алкоголя в ресторане всегда сопряжена с риском быть обманутым.

3. Не брать блюда из мяса, которое входит в практически ежедневный рацион


Побалуйте себя тем мясом, которое очень редко (или никогда) бывает дома, например, телятиной.

Побалуйте себя тем мясом, которое очень редко (или никогда) бывает дома, например, телятиной.

 

Зачем заказывать куриные котлеты, которые стоят в ресторане столько же, сколько вы отдадите в фирменном мясном магазине за 3-4 килограмма мяса бройлерных кур? Гораздо более резонно побаловать себя блюдом из мяса, которые не готовится у вас дома. Это может быть говядина, баранина, телятина. Такие сорта мяса прихотливы в готовке, поэтому современные хозяйки редко берутся за их создание.
Классический WOK.

Классический WOK.

 

То же самое касается и птицы: поищите в меню блюда из индейки или утки. Таким образом, поход в ресторан обогатит ваш гастрономический опыт и позволит сравнить разные виды мяса. Это весьма полезная информация на будущее для каждого.

4. Не брать блюда, которые вы и так едите дома


Куриные крылышки дома готовятся довольно часто.

Куриные крылышки дома готовятся довольно часто.

 

Отдавать предпочтение в ресторане лучше таким блюдам, которые вы не сможете приготовить дома сами. Это могут быть блюда с морепродуктами, суши, сложно запеченные мясные блюда, варианты национальных блюд, которые готовятся с использованием технологий и оборудования, которых нету вас дома, например, блюда корейской WOK-кухни.
Таким милым моллюском едва ли вы часто балуете себя дома, не так ли?

Таким милым моллюском едва ли вы часто балуете себя дома, не так ли?

 

Достаточно взглянуть, к примеру, на роллы с красной рыбой в ресторане, чтобы понять, что так утонченно скрутить и разрезать их может только профессиональный повар. Такие блюда всегда порадуют и глаз, и желудок.

5. Не брать блюда, от которых гарантировано вздутие живота


Как не «гусарить» в статусном ресторане и остаться довольным: советы для любого кошелька

«Лазанья» звучит красиво, но...

 

Такое блюдо, к примеру, как лазанья, вызывает интерес одним своим названием. Но следует опасаться подводных камней. По сути, это адская смесь макаронных изделий с мясными. А это значит, что по большому счету за этим красивым словом скрывается гигантский бургер (или огромный бутерброд). То есть порция пельменей в том же ресторане даст вам точно такой же гастрономический опыт, а стоить будет в 2-3 раза дешевле. Такое блюдо почти всегда вызовет вздутие живота, если за ним последует десерт.
По состояния соуса сверху заметно, что блюдо постояло на кухне N-ное количество времени...

По состояния соуса сверху заметно, что блюдо постояло на кухне N-ное количество времени...

 

Поверьте печальному опыту авторов Novate.Ru: хуже всего будет в том случае, если вам подадут немного «постоявшую» на кухне лазанью. Это тот случай, когда пицца станет более здоровым выбором.

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Как не «гусарить» в статусном ресторане и остаться довольным: советы для любого кошелька

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Как не «гусарить» в статусном ресторане и остаться довольным: советы для любого кошелькаПодписаться на мой Instagram
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