Как не «гусарить» в статусном ресторане и остаться довольным: советы для любого кошелька

Посещаем рестораны грамотно!

1. Не брать блюда, которые в фаст-фудах стоят втрое дешевле и по вкусу лучше

Пиццу лучше заказывать в пиццерии.

Сырный раф: большая порция утонченного десерта из обычной кофейни стоимостью всего 1,5 $.

2. Не планировать выпивать много алкоголя

Каждый миллилитр алкоголя стоит в заведениях в 10-20 раз рыночной стоимости.

3. Не брать блюда из мяса, которое входит в практически ежедневный рацион

Побалуйте себя тем мясом, которое очень редко (или никогда) бывает дома, например, телятиной.

Классический WOK.

4. Не брать блюда, которые вы и так едите дома

Куриные крылышки дома готовятся довольно часто.

Таким милым моллюском едва ли вы часто балуете себя дома, не так ли?

5. Не брать блюда, от которых гарантировано вздутие живота

«Лазанья» звучит красиво, но...

По состояния соуса сверху заметно, что блюдо постояло на кухне N-ное количество времени...