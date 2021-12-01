Как не «гусарить» в статусном ресторане и остаться довольным: советы для любого кошелька

Посещаем рестораны грамотно!
Мало найдется людей, которые не любят посещать рестораны. Это всегда дарит праздничное настроение и заставляет чувствовать себя статусно. Но как защитить себя от горького разочарования, возникающего тогда, когда кошелек остался опустошенным, а вместо радости от блюд имеется лишь переполненный желудок и чувство досады? В материале речь пойдет о том, каким блюдам следует и не следует отдавать предпочтение при посещении ресторана, если вы планируете «бюджетное» посещение, которое не ударит по кошельку.
1. Не брать блюда, которые в фаст-фудах стоят втрое дешевле и по вкусу лучше
Пиццу лучше заказывать в пиццерии.
В статусном ресторане стоимость пиццы или порции мороженого может заставить материализоваться такое устойчивое выражение, как «глаза по пятаку». Не забывайте, что вы находитесь в заведении «какой-то там наценочной категории», а это значит, что платите вы скорее за красивые интерьеры, нежели за продукты и готовку. Если вы хотите покушать пиццу, то резоннее будет отправиться в проверенную временем пиццерию, где вы получите гарантированно тонкое тесто и прекрасный вкус.
Сырный раф: большая порция утонченного десерта из обычной кофейни стоимостью всего 1,5 $.
А если вы непременно хотите завершить вечер десертом, то перейдите в еще одно, теперь уже бюджетное заведение. А время на переход и ходьба пешком как раз таки поспособствуют тому, что пища частично переварится, и вы будете готовы к приему десерта (рекомендуется употреблять десерт через 20-30 минут после основных блюд).
2. Не планировать выпивать много алкоголя
Каждый миллилитр алкоголя стоит в заведениях в 10-20 раз рыночной стоимости.
Как правило, пол-литра пива стоит в ресторане в 3-4 раза дороже, чем в магазине по соседству. Рюмка водки - в 5-8 раз. Сложные коктейли с модными названиями тоже поражают воображение своей стоимостью. Поэтому можно смело утверждать, что самое дорогое блюдо в ресторанах - это алкоголь. Всегда учитывайте это, когда планируете бюджет похода в ресторан. Один бокал вина будет самым грамотным выбором и сохранит ваше здоровье.
Кроме того, не во всех заведениях идеально честная администрация. Может статься так, что за вино элитных марок вам могут выдать продукт местного ликеро-водочного завода. Покупка алкоголя в ресторане всегда сопряжена с риском быть обманутым.
3. Не брать блюда из мяса, которое входит в практически ежедневный рацион
Побалуйте себя тем мясом, которое очень редко (или никогда) бывает дома, например, телятиной.
Зачем заказывать куриные котлеты, которые стоят в ресторане столько же, сколько вы отдадите в фирменном мясном магазине за 3-4 килограмма мяса бройлерных кур? Гораздо более резонно побаловать себя блюдом из мяса, которые не готовится у вас дома. Это может быть говядина, баранина, телятина. Такие сорта мяса прихотливы в готовке, поэтому современные хозяйки редко берутся за их создание.
Классический WOK.
То же самое касается и птицы: поищите в меню блюда из индейки или утки. Таким образом, поход в ресторан обогатит ваш гастрономический опыт и позволит сравнить разные виды мяса. Это весьма полезная информация на будущее для каждого.
4. Не брать блюда, которые вы и так едите дома
Куриные крылышки дома готовятся довольно часто.
Отдавать предпочтение в ресторане лучше таким блюдам, которые вы не сможете приготовить дома сами. Это могут быть блюда с морепродуктами, суши, сложно запеченные мясные блюда, варианты национальных блюд, которые готовятся с использованием технологий и оборудования, которых нету вас дома, например, блюда корейской WOK-кухни.
Таким милым моллюском едва ли вы часто балуете себя дома, не так ли?
Достаточно взглянуть, к примеру, на роллы с красной рыбой в ресторане, чтобы понять, что так утонченно скрутить и разрезать их может только профессиональный повар. Такие блюда всегда порадуют и глаз, и желудок.
5. Не брать блюда, от которых гарантировано вздутие живота
«Лазанья» звучит красиво, но...
Такое блюдо, к примеру, как лазанья, вызывает интерес одним своим названием. Но следует опасаться подводных камней. По сути, это адская смесь макаронных изделий с мясными. А это значит, что по большому счету за этим красивым словом скрывается гигантский бургер (или огромный бутерброд). То есть порция пельменей в том же ресторане даст вам точно такой же гастрономический опыт, а стоить будет в 2-3 раза дешевле. Такое блюдо почти всегда вызовет вздутие живота, если за ним последует десерт.
По состояния соуса сверху заметно, что блюдо постояло на кухне N-ное количество времени...
Поверьте печальному опыту авторов Novate.Ru: хуже всего будет в том случае, если вам подадут немного «постоявшую» на кухне лазанью. Это тот случай, когда пицца станет более здоровым выбором.
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