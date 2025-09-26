«Пизанская башня» в Сан-Франциско: почему роскошный небоскреб повторяет судьбу известной башни

1. С чего начиналось строительство Millennium Tower

Владельцы элитной недвижимости не могли поверить в свое счастье – жить в самом престижном небоскребе центра Сан-Франциско (Millennium Tower, США).

Владельцы роскошных резиденций даже не подозревали, что придется жить в наклонной башне (Millennium Tower, Сан-Франциско).

Общие зоны отдыха и фойе в жилом небоскребе Millennium Tower (Сан-Франциско, США).

За пентхаус владелец заплатил 13 миллионов «зеленых», а теперь он стоит копейки (Millennium Tower, Сан-Франциско).

2. Возникшие проблемы спустя всего 2 года после полного заселения Millennium Tower

Первые звоночки в виде трещин появились в подземном паркинге, после чего жители узнали о проблеме (Millennium Tower, Сан-Франциско).

Поговаривают, что компания застройщик узнала о проблеме сразу после сдачи в эксплуатацию высотки, но информацию засекретили до окончания продаж (Millennium Tower, Сан-Франциско).

Даже тротуар стал волнистым (Millennium Tower, Сан-Франциско). | Фото: durangoherald.com.

Проектировщики и застройщик не учли тот факт, что почва нестабильна, как и земная кора (Сан-Франциско, США). | Фото: en.wikipedia.org.

3. Что предпринимается для того, чтобы избежать катастрофы

В таком плачевном состоянии находится подземная парковка (Millennium Tower, Сан-Франциско).

Первоначальный план стабилизации небоскреба, от которого пришлось отказаться. | Фото: gouw2007.wordpress.com.

Проект «выравнивания» небоскреба, у которого на данный момент зафиксирован крен 0,66 м. | Фото: engineering.stackexchange.com.

Никак нельзя допустить обрушение высотки, ведь центр Сан-Франциско плотно застроен (Millennium Tower, Сан-Франциско). | Фото: houstonchronicle.com.