«Пизанская башня» в Сан-Франциско: почему роскошный небоскреб повторяет судьбу известной башни

Бесспорно, строительство небоскребов является не только головокружительным достижением инженеров и строителей, но сложнейшим процессом, требующим особого внимания не только во время проектирования или возведения, но и после него. Ярким примером недальновидности градостроительных организаций стал роскошный небоскреб Millennium Tower, украшающий горизонт Сан-Франциско, который вскоре после сдачи в эксплуатацию начал проседать и отклоняться от центральной оси.
1. С чего начиналось строительство Millennium Tower
Владельцы элитной недвижимости не могли поверить в свое счастье – жить в самом престижном небоскребе центра Сан-Франциско (Millennium Tower, США).
Когда эйфория по поводу строительства самого высокого жилого здания в Сан-Франциско – небоскреба Millennium Tower прошла, обнаружилось, что радовались разработчики и застройщик рано. А случилось непредвиденное – 197-метровое сооружение стало проседать. Все бы ничего, но элитная высотка, в которой были проданы все до единой жилые резиденции и офисные площади стало отклоняться от центра оси с угрожающей прогрессией.
Владельцы роскошных резиденций даже не подозревали, что придется жить в наклонной башне (Millennium Tower, Сан-Франциско).
Напомним: Строительство одного из самых респектабельных жилых строений Сан-Франциско – Millennium Tower (она же «Башня Тысячелетия») было предложено сразу тремя известными компаниями Millennium Partners (их идея), проект разработан Handel Architects при участии инженеров DeSimone Consulting Engineers, строительством же занимались специалисты компании Webcor Builders. В 2003 г. городская градостроительная комиссия одобрила проект, хотя департаментом строительных инспекций (DBI) не была проведена геотехническая экспертная оценка (инженер-геотехник был единственным, кто проголосовал против). Как объясняют теперь эту оплошность: «На эту процедуру нужно очень много времени и, чтобы не задерживать начало стройки, решили отойти от правил».
Общие зоны отдыха и фойе в жилом небоскребе Millennium Tower (Сан-Франциско, США).
Стоит отметить, что подобный проект от другой компании накануне принятия этого решения, был отвергнут именно из-за того, что он не соответствовал нормами безопасности (по заключению DBI). Теперь многие считают, что из-за нарушений регламента тестирований и предварительных экспертиз при строительстве в историческом центре города (сказалась репутация Millennium Partners, а может и протекция) и начались проблемы с проседанием.
За пентхаус владелец заплатил 13 миллионов «зеленых», а теперь он стоит копейки (Millennium Tower, Сан-Франциско).
Как бы там ни было, строительство началось в 2005 г., а уже к 2009 г. эффектный небоскреб стоимостью 350 миллионов дол. был сдан в эксплуатацию. 58-этажная высотка, вмещающая 418 роскошных апартаментов и резиденций, а также впечатляющий пентхаус площадью 511 кв. метров, ресторан и несколько офисных пространств были проданы до начала 2013 г. Стоимость самых маленьких резиденций (апартаменты сдавались как сьюты на длительное время) составляла 5 млн. дол., а вот пентхаус ушел за 13 миллионов дол. По сведениям авторов Novate.ru, чистая прибыль от продажи высотки Millennium Tower составила 400 млн «зеленых».
2. Возникшие проблемы спустя всего 2 года после полного заселения Millennium Tower
Первые звоночки в виде трещин появились в подземном паркинге, после чего жители узнали о проблеме (Millennium Tower, Сан-Франциско).
Поскольку такой высотностью здания очень долго проседают, то никто не тревожился от того, что Millennium Tower начал давать усадку. Так длилось всего 2 года до тех пор, пока не было обнаружено отклонение от центральной оси на 15 см (показатели при любом раскладе должны оставаться неизменными) и усадка на целых 40 см. По всем технологическим прогнозам, лишь к 2028 г. усадка могла составлять 14 см, а тут в столь сжатые сроки такое масштабное отклонение от нормы.
Поговаривают, что компания застройщик узнала о проблеме сразу после сдачи в эксплуатацию высотки, но информацию засекретили до окончания продаж (Millennium Tower, Сан-Франциско).
В 2016 г. общественность была поставлена известность, скрывать крен и катастрофическое проседание части здания было уже нельзя. Это открытие незамедлительно повлекло за собой серию судебных процессов, ведь жильцы элитной высотки никак не могли смириться с подобной халатностью. Многие люди, копившие всю жизнь на покупку жилья, в один миг могли лишиться своей многомиллионной недвижимости. Что, в принципе и произошло, резиденции моментально обесценились, тот, кто вложил все свои средства, купить другое жилье не может, поскольку продать имеющееся нет возможности.
В судах инженеры фирм, проектирующих зданий, пытались доказать, что виноваты не они, а соседи, которые начали строительство транспортного узла. Из-за начавшейся неподалеку новой стройки, при установке фундамента и буровых свай была откачана вода, что и привело к «танцующему» эффекту уже возведенного небоскреба. Этот аргумент был отброшен и компанию-заказчицу Millennium Partners (главного инвестора) обязали устранить проблему, хотя по факту, владельцами здания являются владельцы офисов, ресторана и жилой недвижимости.
Даже тротуар стал волнистым (Millennium Tower, Сан-Франциско). | Фото: durangoherald.com.
После тщательных исследований специалисты пришли к выводу, что причиной такой трансформации стало нарушение норм строительства высотки, когда вместо того, чтобы удлинить сваи, удерживающие фундамент, до 60 метров, решили оставить так как запланировано – 25 м. Несмотря на то, что такой принцип строительства применяется и на других объектах, но в этом случае опоры не достигли скальных пород, а остались в слое водонасыщенного песка – очень нестабильного материала. Плюс ко всему наземная площадь здания составляет всего 1,3 тыс. кв. при высоте 197 м, что делает ее очень неустойчивым объектом.
Проектировщики и застройщик не учли тот факт, что почва нестабильна, как и земная кора (Сан-Франциско, США). | Фото: en.wikipedia.org.
Примечательно: С середины XIX века в Сан-Франциско решили расширить береговую линию, для чего стали сбрасывать мусор в прибрежные болота, засыпая их песком и глиной, которые извлекали со дна океана. Большая часть современного центра Сан-Франциско, включая часть Мишн-стрит, где была построена пресловутая «Башня тысячелетия», расположена на этой рыхлой, влажной и нестабильной почве. А если к этому прибавить близость города к двум крупным геологическим разломам – Сан–Андреасу и Хейворду, то можно сказать, что опасения вполне реальные. Кит Кнудсен, заместитель директора Научного центра землетрясений Геологической службы США по этому поводу сказал: «Рыхлая, нестабильная почва имеет тенденцию увеличивать длину волн землетрясений, которые и наносят значительный ущерб зданиям, во время колебания земной коры. И это не говоря об естественной просадке грунта под тяжелыми объектами».
3. Что предпринимается для того, чтобы избежать катастрофы
В таком плачевном состоянии находится подземная парковка (Millennium Tower, Сан-Франциско).
Все прекрасно понимают, чем грозит падение высотного здания в центре мегаполиса, где плотность застройки просто зашкаливает. Поскольку демонтировать небоскреб пока нет ни предпосылок, ни возможности, ни желания, то специалисты принялись спасать дорогостоящий объект. Был разработан план установки дополнительных свай и укрепление уже имеющихся.
Первоначальный план стабилизации небоскреба, от которого пришлось отказаться. | Фото: gouw2007.wordpress.com.
Все бы ничего, но, когда начались работы наклон еще больше усилился и достиг 66 см, а просадка увеличилась на 6 см. Причина этого крылась в попытке укрепления ранее установленных свай. После того как стали укреплять первую сваю было обнаружено, что уходит намного больше бетона чем должно быть. Из чего был сделан вывод, что раствор уходит в пустоты, образовавшиеся во время бурения. Иными словами, во время строительства почвы было изъято больше нежели требовалось для установки свай.
Проект «выравнивания» небоскреба, у которого на данный момент зафиксирован крен 0,66 м. | Фото: engineering.stackexchange.com.
Из-за того, что наклон башни увеличился были приостановлены работы, начались новые исследования и разработка планов. В конце прошлого года было решено изменить проект по укреплению здания, уменьшив количество дополнительных опор, при этом их удлинят до 78 м и «обернут» в стальной каркас. По словам главного инженера проекта стабилизации Рональда Гамбургера: «Как только эти сваи будут установлены (с помощью гидравлических домкратов), часть веса здания получится перенести на новые опоры. Это уменьшит чрезмерное давление на глинистую почву залива, которая и поспособствовала неравномерной усадке строения. А до того времени никакая модернизация не остановит погружение. Когда удастся стабилизировать фундамент здания (сваи упрутся в скальную породу), только тогда можно будет начинать восстанавливать часть образовавшегося наклона».
Никак нельзя допустить обрушение высотки, ведь центр Сан-Франциско плотно застроен (Millennium Tower, Сан-Франциско). | Фото: houstonchronicle.com.
Ну а пока, многомиллионное жилье полностью обесценилось, трещины фундамента лишь увеличиваются, как и на примыкающей части тротуара. При этом прогнозируется лишь ухудшение состояния. По предварительным расчетам, если наклон башни достигнет критического максимума – 100 см, то с домом можно будет попрощаться. Под таким углом откажут все системы жизнеобеспечения – водовод, канализация, лифтовое оборудование. При этом вряд ли сможет выдержать фундамент, что спровоцирует падение здания, которое непременно создаст эффект домино – а это уже катастрофа.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии