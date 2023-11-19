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Бабушкино средство от вредителей растений и мошек

Порадуйте все комнатные растения двумя чудесными, абсолютно натуральными подкормками. Они не только напитают цветы, но и ещё и защитят их от мошек и даже паутинного клеща! Эти подкормки прекрасно подходят всем комнатным растениям.

 

Подкормка «питательная»



В этой подкормке собраны все основные питательные элементы, необходмые растению. Оно будет меняться в лучшую сторону прямо на глазах!


Компоненты:

1 ч. л. картофельного крахмала;

1 ч. л. мёда (любого);

1 л воды.

Растворите крахмал и мёд в паре ложек воды. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.



Долейте до 1 л. Используйте кипячёную воду комнатной температуры.
Таким раствором поливайте комнатные цветы каждые 2 недели. На один стандартный горшок понадобится ~ 0,5 стакана подкормки.


Подкормка «защитная»



Данная подкормка направлена, в первую очередь, на защиту растения от мошек, паутинного клеща и не только. Нужная для всех цветов профилактика!

Компоненты:

3 лавровых листа;

0,5 ч. л. молотой корицы;1 л воды.

Лавровые листья залейте небольшим количеством кипятка. Если листья большие, возьмите 2 шт.
Оставьте лавровый лист завариваться. Когда руке уже не будет горячо, можно добавлять следующий компонент.



Добавьте 0,5 ч. л. корицы, уберите лавровый лист. Доведите до 1 л кипячёной водой комнатной температуры.



Таким раствором можно не только поливать, но и опрыскивать растения. Используйте также раз в 2 недели. Опрыскивать можно чаще, если заметили на цветах липкий налёт с обратной стороны листа.


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