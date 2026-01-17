С нами не соску...
«Милый» домашний любимец: дружба мальчика и 5-метрового питона

Для современного европейца экзотичные страны экзотичны во всем. У тамошних жителей непохожий уклад жизни, другое мировосприятие, и даже домашние животные совсем не кошки и не собаки. Так в одном камбоджийской деревне мальчик завел себе питомца – 5-метрового питона. Вот уже несколько лет это его неразлучный друг.








Змеи, заползающие прямо в жилые дома, для Камбоджи не редкость. Дети любят играться с маленькими пресмыкающимися. Однажды в дом семьи Sambath заполз питон. Хозяин до не стал убивать его и отнес змею в джунгли. На следующий день та же змея снова была обнаружена в доме, ее снова переместили в лес. Когда в третий раз та же ситуация опять повторилась, было принято решение оставить питона в качестве домашнего животного.



Уорн Самбат и питон Чамреун вместе спят.



Сын хозяина Уорн Самбат (на тот момент ему было всего 3 года) очень сдружился с питоном по кличке Чамреун (Chamroeun). Он лазал по нему туда-сюда, спал на нем, таскал за хвост. За все это время змея ни разу не причинила вреда мальчику.



Сейчас длина питона составляет более 5 метров, а вес – более 100 килограммов. При желании питон смог бы запросто заглотить мальчишку, но почему-то он этого не делает. Семья считает питона Chamroeun своим магическим духом, который приносит им достаток и здоровье. А на необычную дружбу мальчика и змеи теперь едут посмотреть туристы со всего земного шара.



Семья Sambath считает, что питон приносит им счастье.



Удивительная дружба между мальчиком и питоном.

источник


