Идеи для полезного использования пустой винной бутылки

Вместо того чтобы выбрасывать старые винные и конечно же пустые бутылки превратите их в аккуратные, изящные поделки! Стеклянные бутылки на самом деле намного более универсальны, чем вы думаете.

Они могут быть превращены в практичные элементы декора, а также с помощью них вы можете создать симпатичные украшения, которые украсят ваш дом.

Сделайте мини-сад



Но прежде чем приступать к манипуляциям со стеклянными бутылками, посмотрите как безопасно её разрезать.

Кормушка для птиц из бутылки





Просверлите круглую дырку в бутылке и обработайте края, чтобы они не были острыми

Колпак для свечи





Удобные и симпатичные ножи для мягкого сыра и масла, сделанные из винных пробок



Люстра из обрезанной винной бутылки



Перелейте жидкое мыло в пустую винную бутылку и наденьте дозатор



Из винных пробок могут получиться отличные брелки для ключей



С помощью страз и клея из бутылки вы можете сделать отличную фоторамку



Используйте пробку в качестве мини-горшка



Также разрезанные по вдоль винные пробки могут служить держателем для карточек



Морская соль + клей = снежные бутылки



Из обрезанных бутылок получаются отличные подсвечники



Чтобы добавить своей комнате таинственности, поместите в пустую бутылку включённую гирлянду



Блёстки сделают всё красивее



Бутылка вина заполненная M&M's



Придайте вашим бутылкам состаренный вид, обернув их в пряжу



Венок из винных пробок



Коврик для душа из винных пробок



Вазы-подсвечники



С помощью витражных красок вы можете превратить старую винную бутылку в стильную вазу для цветов





Вместо витражных красок вы также можете использовать краску-спрей





«Посадите» в бутылки живые растения и цветы









Винные бутылки как нельзя кстати пригодятся для празднования Хэллоуина





Также вы можете заполнить вашу бутылку ракушками и камушками, которые будут напоминать вам о море



А самые отчаянные могут соорудить шезлонг из пустых бутылок



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