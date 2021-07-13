Идеи для полезного использования пустой винной бутылки

Вместо того чтобы выбрасывать старые винные и конечно же пустые бутылки превратите их в аккуратные, изящные поделки! Стеклянные бутылки на самом деле намного более универсальны, чем вы думаете.
Они могут быть превращены в практичные элементы декора, а также с помощью них вы можете создать симпатичные украшения, которые украсят ваш дом.
Сделайте мини-сад
Но прежде чем приступать к манипуляциям со стеклянными бутылками, посмотрите как безопасно её разрезать.
Кормушка для птиц из бутылки
Просверлите круглую дырку в бутылке и обработайте края, чтобы они не были острыми
Колпак для свечи
Удобные и симпатичные ножи для мягкого сыра и масла, сделанные из винных пробок
Люстра из обрезанной винной бутылки
Перелейте жидкое мыло в пустую винную бутылку и наденьте дозатор
Из винных пробок могут получиться отличные брелки для ключей
С помощью страз и клея из бутылки вы можете сделать отличную фоторамку
Используйте пробку в качестве мини-горшка
Также разрезанные по вдоль винные пробки могут служить держателем для карточек
Морская соль + клей = снежные бутылки
Из обрезанных бутылок получаются отличные подсвечники
Чтобы добавить своей комнате таинственности, поместите в пустую бутылку включённую гирлянду
Блёстки сделают всё красивее
Бутылка вина заполненная M&M's
Придайте вашим бутылкам состаренный вид, обернув их в пряжу
Венок из винных пробок
Коврик для душа из винных пробок
Вазы-подсвечники
С помощью витражных красок вы можете превратить старую винную бутылку в стильную вазу для цветов
Вместо витражных красок вы также можете использовать краску-спрей
«Посадите» в бутылки живые растения и цветы
Винные бутылки как нельзя кстати пригодятся для празднования Хэллоуина
Также вы можете заполнить вашу бутылку ракушками и камушками, которые будут напоминать вам о море
А самые отчаянные могут соорудить шезлонг из пустых бутылок
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