С нами не соскучишься!

7 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Большевистские скоты геноцидили народы 74 года. Как начали с рек крови народной так и лили ее все годы. И никто за эт...Трагическая судьб...
  • Александр К
    А где здесь эротика???Русская эротика
  • Vlad Иванов
    А реальные потомки большевистских палачей живут и здравствуют по сю пору. Не они ли загаживают, в том числе, этот сай...Трагическая судьб...

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки

Вместо того чтобы выбрасывать старые винные и конечно же пустые бутылки превратите их в аккуратные, изящные поделки! Стеклянные бутылки на самом деле намного более универсальны, чем вы думаете.
Они могут быть превращены в практичные элементы декора, а также с помощью них вы можете создать симпатичные украшения, которые украсят ваш дом.
Сделайте мини-сад

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Но прежде чем приступать к манипуляциям со стеклянными бутылками, посмотрите как безопасно её разрезать.
Кормушка для птиц из бутылки

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки

 

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Просверлите круглую дырку в бутылке и обработайте края, чтобы они не были острыми
Колпак для свечи

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Удобные и симпатичные ножи для мягкого сыра и масла, сделанные из винных пробок

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Люстра из обрезанной винной бутылки

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Перелейте жидкое мыло в пустую винную бутылку и наденьте дозатор

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Из винных пробок могут получиться отличные брелки для ключей

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


С помощью страз и клея из бутылки вы можете сделать отличную фоторамку

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Используйте пробку в качестве мини-горшка

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Также разрезанные по вдоль винные пробки могут служить держателем для карточек

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Морская соль + клей = снежные бутылки

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Из обрезанных бутылок получаются отличные подсвечники

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Чтобы добавить своей комнате таинственности, поместите в пустую бутылку включённую гирлянду

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Блёстки сделают всё красивее

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Бутылка вина заполненная M&M's

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Придайте вашим бутылкам состаренный вид, обернув их в пряжу

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Венок из винных пробок

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Коврик для душа из винных пробок

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Вазы-подсвечники

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


С помощью витражных красок вы можете превратить старую винную бутылку в стильную вазу для цветов

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Вместо витражных красок вы также можете использовать краску-спрей

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


«Посадите» в бутылки живые растения и цветы

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Винные бутылки как нельзя кстати пригодятся для празднования Хэллоуина

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


Также вы можете заполнить вашу бутылку ракушками и камушками, которые будут напоминать вам о море

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки


А самые отчаянные могут соорудить шезлонг из пустых бутылок

Идеи для полезного использования пустой винной бутылки

Источник

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх